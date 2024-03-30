3 игрока сборной Франции употребляли алкоголь и веселящий газ после матча с Чили. Полиция приехала к ним в отель в 6 утра из-за жалоб на шум и агрессивное поведение (Ромен Молина)

Игроки сборной Франции употребляли веселящий газ после матча.

Команда Дидье Дешама обыграла сборную в товарищеском матче со счетом 3:2.

Журналист Ромен Молина сообщает, что после этой игры постояльцам отеля, в котором остановилась французская команда, пришлось вызывать полицию. Около шести часов утра правоохранители приехали в отель Sofitel из-за жалоб на шум.

Утверждается, что три футболиста сборной Франции употребляли алкогольные напитки и закись азота (веселящий газ). Они вели себя вызывающе, агрессивно и отказывались выключить музыку.

Продажа закиси азота в качестве психоактивного вещества была запрещена во с 1 июня 2021 года – существуют опасения, что ее употребление может приводить к потерям сознания, удушью и серьезным неврологическим и сердечным расстройствам.