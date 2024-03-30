3 игрока сборной Франции употребляли алкоголь и веселящий газ после матча с Чили. Полиция приехала к ним в отель в 6 утра из-за жалоб на шум и агрессивное поведение (Ромен Молина)

Теги Сборная Франции по футболу сборная Чили по футболу происшествия товарищеские матчи (сборные) алкоголь и спорт Футбол

Игроки сборной Франции употребляли веселящий газ после матча.

Команда Дидье Дешама обыграла сборную Чили в товарищеском матче со счетом 3:2.

Журналист Ромен Молина сообщает, что после этой игры постояльцам отеля, в котором остановилась французская команда, пришлось вызывать полицию. Около шести часов утра правоохранители приехали в отель Sofitel из-за жалоб на шум. 

Утверждается, что три футболиста сборной Франции употребляли алкогольные напитки и закись азота (веселящий газ). Они вели себя вызывающе, агрессивно и отказывались выключить музыку.

Продажа закиси азота в качестве психоактивного вещества была запрещена во Франции с 1 июня 2021 года – существуют опасения, что ее употребление может приводить к потерям сознания, удушью и серьезным неврологическим и сердечным расстройствам.

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24 комментария
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Ну вы что какие нормальные спортсмены будут употреблять закись азота. Наверняка это были Великий Алонсо, Ригоберка и Климов.
+72
-13
+59
А знаете ли вы, что угарный газ и веселящий газ - это разные газы?
+52
-5
+47
Цвет кожи известен
+47
-8
+39
Ответ Cruel Snake
А знаете ли вы, что угарный газ и веселящий газ - это разные газы?
Это прям превью к подкасту "занимательные газы" 😂
+34
-1
+33
Ответ Иван Гульмеш
Цвет кожи известен
А кто там другого цвета? Клос, Жиру и Тео?
+19
-1
+18
Ответ Иван Гульмеш
Цвет кожи известен
Зеленый?
+15
-2
+13
Так вот для чего приезжают в сборную на товарищеские игры - попутешествовать с запрещенными развлечениями !
+12
-1
+11
Трансов не было, значит Мбаппе вне подозрений...
+13
-3
+10
Ответ Asl Ali
для чего вы из простых комментаторов делаете каких то супер звёзд . кому это интересно ?
Звёзды уровня Джигурды, Олега Монгола ,Саши Емельяненко.
+7
0
+7
Ответ Sergeant Squirting
Ну вы что какие нормальные спортсмены будут употреблять закись азота. Наверняка это были Великий Алонсо, Ригоберка и Климов.
для чего вы из простых комментаторов делаете каких то супер звёзд . кому это интересно ?
+10
-5
+5
Французы, чё с них взять...Вот наши бы - ну никогда!
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так вот для чего приезжают в сборную на товарищеские игры - попутешествовать с запрещенными развлечениями !
как финны в Прибалтику или Россию) уже на пароме в кашу))
+3
-1
+2
Ответ Cruel Snake
А знаете ли вы, что угарный газ и веселящий газ - это разные газы?
Так это кто чего от газа хочет...
+2
0
+2
Ответ Agent Smith
Я пьягый, пишу это не понимая послндствий. Ну а че субота могу себе позволить😛😛😛
Ты лучший
+1
0
+1
Ответ gifighter76
Не надо пропагандировать запрещённые развлечения! Русский - значит Трезвый Всегда! Za Победу!
однозначно, правда за тобой!
+2
-1
+1
Ответ culpa
Гризман, Павар, Рабьо, Люка.
У Люка и Тео разный цвет кожи?)
+1
0
+1
Я пьягый, пишу это не понимая послндствий. Ну а че субота могу себе позволить😛😛😛
+1
0
+1
Игрокам сборной Франции не впервой проказничать. Вспомните Гризманна и Дембеле, только там другой геморрой был
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
А кто там другого цвета? Клос, Жиру и Тео?
Гризман, Павар, Рабьо, Люка.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
А кто там другого цвета? Клос, Жиру и Тео?
Гризманн ещё
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Ответ Evgueniy
как финны в Прибалтику или Россию) уже на пароме в кашу))
Видел в живую в Таллине как сгружали их с парома :)
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