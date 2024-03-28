Дюгарри недоволен отношением Мбаппе к матчам с Германией и Чили: «Килиан не понимает роль капитана сборной Франции. Он должен быть безупречен, подавать пример»

Кристоф Дюгарри раскритиковал Килиана Мбаппе после матчей сборной Франции.

В марте французская национальная команда провела товарищеские матчи со сборными (0:2) и (3:2).

«Очевидно, он избирательно относится к матчам. Я критикую его не за это, а за то, что он плохо выбирает. Все игроки избирательно относятся к матчам, я это понимаю. Но не все являются капитанами команды сборной Франции, не все из кожи вон лезут, чтобы получить эту роль. Ты заявляешь, что готов брать на себя ответственность, даже если иногда играешь не очень хорошо, как это было в матче с Германией, и проводишь такую же игру против Чили...

Когда у тебя капитанская повязка сборной Франции, я считаю [такое отношение] неприемлемым, тебе нужно как минимум проявить настрой. И это не имеет ничего общего с тем фактом, что у тебя плохой вечер. Настрой имеет решающее значение.

Я думаю, не понимает, в чем заключается роль капитана. Он должен быть образцом, подавать пример. Я считаю ненормальным то, что он демонстрировал такой скверный настрой в двух матчах. Это не умаляет от его огромных качеств, но когда ты капитан, ты должен быть безупречен», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Rothen s’enflamme.