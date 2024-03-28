Дюгарри недоволен отношением Мбаппе к матчам с Германией и Чили: «Килиан не понимает роль капитана сборной Франции. Он должен быть безупречен, подавать пример»

Теги ПСЖ Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Чили по футболу Кристоф Дюгарри товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал Килиана Мбаппе после матчей сборной Франции.

В марте французская национальная команда провела товарищеские матчи со сборными Германии (0:2) и Чили (3:2). 

«Очевидно, он избирательно относится к матчам. Я критикую его не за это, а за то, что он плохо выбирает. Все игроки избирательно относятся к матчам, я это понимаю. Но не все являются капитанами команды сборной Франции, не все из кожи вон лезут, чтобы получить эту роль. Ты заявляешь, что готов брать на себя ответственность, даже если иногда играешь не очень хорошо, как это было в матче с Германией, и проводишь такую же игру против Чили...

Когда у тебя капитанская повязка сборной Франции, я считаю [такое отношение] неприемлемым, тебе нужно как минимум проявить настрой. И это не имеет ничего общего с тем фактом, что у тебя плохой вечер. Настрой имеет решающее значение.

Я думаю, Мбаппе не понимает, в чем заключается роль капитана. Он должен быть образцом, подавать пример. Я считаю ненормальным то, что он демонстрировал такой скверный настрой в двух матчах. Это не умаляет от его огромных качеств, но когда ты капитан, ты должен быть безупречен», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Rothen s’enflamme.

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18 комментариев
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Тут скорее этот джентельмен не совсем понимает смысл товарищеских матчей и степень нагрузки на игроков топ-уровня, некоторые из которых за сезон имеют пробег под 70 матчей
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Мбаппе по своему психотипу не подходит на эту роль, он исполнитель но не вожак коими были Дешам или Зидан в свое время.
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Пока играл за ПСЖ ходил в национальных героях, стоило объявить о переходе в Реал как сразу неугоден стал. А вдруг даст задний ход и останется в парижском клубе, опять боготворить начнут?
+15
-4
+11
Ответ Богдан
Тут скорее этот джентельмен не совсем понимает смысл товарищеских матчей и степень нагрузки на игроков топ-уровня, некоторые из которых за сезон имеют пробег под 70 матчей
Ну да, разумеется не понимает. Тренеру сборной нужно в чебуречной с игроками чай пить, а не наигрывать состав перед ЧЕ, верно? Если игрок не готов быть капитаном из-за нагрузки - найдутся те, кто будет готов.
+8
-2
+6
Ответ Real_v_dushe
А в каком месте Мбаппе не вожак? Он что в решающих матчах не забивал в этих отстойных псевдотурнирчиках? Или может он ничего не выиграл с этой командой? Анри видимо, забивавший рукой ирландцам, был мегакапитаном, вылетая из группы в таких турнирчиках не раз.
Да он обычный популист. Строчит коммент под традицию на спортсе хейтить Мбаппе.
+9
-3
+6
Ответ Богдан
Тут скорее этот джентельмен не совсем понимает смысл товарищеских матчей и степень нагрузки на игроков топ-уровня, некоторые из которых за сезон имеют пробег под 70 матчей
я думаю чемпион мира и Европы всё отлично понимает
+4
-1
+3
Надо выкладываться в товарняках на 110% что бы вернуться в клуб с травмой, в решающий отрезок сезона.
+3
-1
+2
Ответ Sergeant Squirting
Мбаппе по своему психотипу не подходит на эту роль, он исполнитель но не вожак коими были Дешам или Зидан в свое время.
А в каком месте Мбаппе не вожак? Он что в решающих матчах не забивал в этих отстойных псевдотурнирчиках? Или может он ничего не выиграл с этой командой? Анри видимо, забивавший рукой ирландцам, был мегакапитаном, вылетая из группы в таких турнирчиках не раз.
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Ответ Нефанатик
Да он обычный популист. Строчит коммент под традицию на спортсе хейтить Мбаппе.
и Анри приплёл
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Ответ Sergeant Squirting
Мбаппе по своему психотипу не подходит на эту роль, он исполнитель но не вожак коими были Дешам или Зидан в свое время.
Не вожак ни разу, а какой-то там автор хет-трика в финале чемпионата мира
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