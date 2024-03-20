Хенесс подтвердил интерес «Баварии» к Алонсо: «Он доказал, что может быть тренером крупного клуба»
Ули Хенесс подтвердил, что «Бавария» заинтересована в назначении Хаби Алонсо.
«За это время он доказал, что может быть тренером крупного клуба. [Выиграть конкуренцию за него] будет сложно, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал», «Байер» и «Бавария».
Вряд ли найдется подходящий тренер, который в настоящее время свободен. Скорее такие тренеры где-то работают по контракту и, возможно, добиваются больших успехов. Не так-то просто убедить их, что «Бавария» – эталон», – сказал почетный президент мюнхенского клуба.
Очень хочется в любимый Мюнхен получить именно Алонсо. Могут горы свернуть
Бундеслига - это даже не холм
Не взять ее в Баварии - это надо быть гением