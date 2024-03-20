Хенесс подтвердил интерес «Баварии» к Алонсо: «Он доказал, что может быть тренером крупного клуба»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ули Хенесс Ла Лига Футбол

Ули Хенесс подтвердил, что «Бавария» заинтересована в назначении Хаби Алонсо.

«За это время он доказал, что может быть тренером крупного клуба. [Выиграть конкуренцию за него] будет сложно, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал», «Байер» и «Бавария». 

Вряд ли найдется подходящий тренер, который в настоящее время свободен. Скорее такие тренеры где-то работают по контракту и, возможно, добиваются больших успехов. Не так-то просто убедить их, что «Бавария» – эталон», – сказал почетный президент мюнхенского клуба.

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26 комментариев
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За Алонсо будут драться летом, сотворил чудо. Вспоминается взлет Боруссии с Клоппом, и Ливерпуль не прогадал с ним потом. Тут и Реалу по-хорошему стоило бы включиться, но там свой проверенный чудотворец.
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Ответ dreamstep
Стать чемпионом с Байером и перейти Баварию - максимально странный вариант. Скорее Испания или Англия дальше.
Ну да, обыграл Баварию и перешёл в нее, нонсенс. Хитцфельд подтвердит.

Очень хочется в любимый Мюнхен получить именно Алонсо. Могут горы свернуть
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Никогда такого не было, и вот опять Бавария вновь пытается увести тренера соперника, если честно, Алонсо после такого сказочного сезона вряд ли пойдёт тренировать в Баварию
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Бавария, наверное, всем кроме ее болельщикам, омерзительна
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Это такая классика
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У Хаби ещё конртакт с Байером на 2 года - не так то легко его убедить.
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Пффф проявили интерес. Алонсо сам будет выбирать кого тренировать, Ливер Реал Бавария, даже со временем Пепа может заменить
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Очередной раз скажу - в такую Баварию еще неоперившемуся Алонсо, только с 2 сезонами в Байере идти точно не стоит, ибо можно себе сильно репутацию испортить. Бавария уже которому тренеру дифирамбы поет, и в любви признается, а после в течении 1-2 сезонов(уже по ходу 2го выкидывает).
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Не трогайте Хаби
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Ответ Hitgoe Himgob
Ну да, обыграл Баварию и перешёл в нее, нонсенс. Хитцфельд подтвердит. Очень хочется в любимый Мюнхен получить именно Алонсо. Могут горы свернуть
Какие горы
Бундеслига - это даже не холм
Не взять ее в Баварии - это надо быть гением
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Ответ JohnnyMulka
Какие горы Бундеслига - это даже не холм Не взять ее в Баварии - это надо быть гением
Я про ЛЧ
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Ответ aidos_1979
Бавария в очередной раз интересуется игроком/тренером прямых конкурентов в бундес лиге? Да быть такого не может, поклёп!
Думаешь, если Бавария его не заберет он останется в Байере? Все равно его заберет Ливерпуль или кто то другой
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Ответ Hitgoe Himgob
Ну Дортмунд, Леверкузен и остальные Бундеслигу не дербанят. Когда же вы все уже штампами закончите мыслить. В кикере была статья года 4 назад, Дортмунд купил в три раза больше игроков из бундеса чем Мюнхен за последние 20 лет. Доброе утро
Да они под каждой новостью о Баварии это строчат,сейчас в Дортмунде играет игроков из Баварии столько же или больше,чем Мюнхен за лет 5 купил со всей бундеслиги)
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Ответ SPAIN 2010
Никогда такого не было, и вот опять Бавария вновь пытается увести тренера соперника, если честно, Алонсо после такого сказочного сезона вряд ли пойдёт тренировать в Баварию
Байер и Бавария не торгуются друг с другом
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Ответ Cearvm
За Алонсо будут драться летом, сотворил чудо. Вспоминается взлет Боруссии с Клоппом, и Ливерпуль не прогадал с ним потом. Тут и Реалу по-хорошему стоило бы включиться, но там свой проверенный чудотворец.
Ради Реала, если он туда хочет, можно годик в Байере и посидеть. Но надо договориться.
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