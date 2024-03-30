«Краснодар» – наши соседи и друзья, мы должны помочь им. И себе прежде всего». Щетинин о 4:1 с «Динамо»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о победе над «Динамо».
Ростовчане выиграли матч 22-го тура Мир РПЛ со счетом 4:1.
«Первый тайм матча с «Динамо» сыграли хорошо, а второй – не очень. Соперник прижал, забил один. Мы чуть-чуть подсели, могли еще пропустить. Хорошо, что нас Серега [Песьяков] вытащил.
Мы прежде всего помогаем не «Зениту», а себе. Мы находимся достаточно низко. Надо ситуацию поправлять. Ну, и «Зениту» помогаем (смеется). Но больше «Краснодару», потому что они наши соседи и друзья. Считаю, что мы должны помочь им. И себе прежде всего», – сказал Щетинин.
Всем помог!
Вчера вы подарили мне офигенный матч.
Удачи Ростову во всех матчах, кроме игр с Краснодаром.