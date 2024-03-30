«Краснодар» – наши соседи и друзья, мы должны помочь им. И себе прежде всего». Щетинин о 4:1 с «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о победе над «Динамо».

Ростовчане выиграли матч 22-го тура Мир со счетом 4:1.

«Первый тайм матча с « » сыграли хорошо, а второй – не очень. Соперник прижал, забил один. Мы чуть-чуть подсели, могли еще пропустить. Хорошо, что нас Серега [Песьяков] вытащил.

Мы прежде всего помогаем не «Зениту», а себе. Мы находимся достаточно низко. Надо ситуацию поправлять. Ну, и « » помогаем (смеется). Но больше « », потому что они наши соседи и друзья. Считаю, что мы должны помочь им. И себе прежде всего», – сказал .