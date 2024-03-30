«Краснодар» – наши соседи и друзья, мы должны помочь им. И себе прежде всего». Щетинин о 4:1 с «Динамо»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Зенит-2 Сергей Песьяков Краснодар Чемпионат.com Кирилл Щетинин Футбол

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о победе над «Динамо».

Ростовчане выиграли матч 22-го тура Мир РПЛ со счетом 4:1. 

«Первый тайм матча с «Динамо» сыграли хорошо, а второй – не очень. Соперник прижал, забил один. Мы чуть-чуть подсели, могли еще пропустить. Хорошо, что нас Серега [Песьяков] вытащил.

Мы прежде всего помогаем не «Зениту», а себе. Мы находимся достаточно низко. Надо ситуацию поправлять. Ну, и «Зениту» помогаем (смеется). Но больше «Краснодару», потому что они наши соседи и друзья. Считаю, что мы должны помочь им. И себе прежде всего», – сказал Щетинин.

11 комментариев
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Спасибо, больщик Краснодара!!
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-5
+20
Красавчик)
+21
-1
+20
Ответ Gaymer feyl
Пусть с Зенитом лучше помогут...
Будет день и будет пища.
+11
-1
+10
Ответ Gaymer feyl
Пусть с Зенитом лучше помогут...
Если такое случиться, то Ростов будет самой помогающей командой.
Всем помог!
+11
-1
+10
Кирилл ты это за прошлый тур так сказал? Тролль 88 уровня :)
+4
-1
+3
Пусть с Зенитом лучше помогут...
+5
-5
0
достойно сказал про Краснодар👍 Быки сейчас подсели, помощь со стороны не помешает
+1
-1
0
Я всегда глорю за Ростов, когда не играем друг против друга. Спасибо Кирилл за добрые слова.
Вчера вы подарили мне офигенный матч.
Удачи Ростову во всех матчах, кроме игр с Краснодаром.
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Ответ Gaymer feyl
Пусть с Зенитом лучше помогут...
Ростов победит Зенит
+2
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