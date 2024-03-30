Грэм Сунесс: «Победа «Арсенала» над «Ман Сити» заставит увидеть их в ином свете после прошлогодних обвинений в том, что они слили концовку АПЛ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Грэм Сунесс Футбол

Грэм Сунесс поделился мыслями перед матчем «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«В чем «Манчестер Сити» имеет преимущество над «Ливерпулем» и «Арсеналом», так это в абсолютной уверенности, которую им дает завоевание четырех титулов за последних пять лет.

Должен сказать, что если ты выиграл чемпионат один или два раза, то очень важна уверенность в это время сезона.

Но я также вижу сейчас более сильный «Арсенал», и хотя в этом матче [относительно титула] ничего не будет решено, я не могу переоценить, насколько важной для них будет победа над «Сити».

Не только потому, что это ставит их в очень сильную позицию по разницей мячей, но и потому, что это заставит многих людей увидеть «Арсенал» в совершенно ином свете после прошлогодних обвинений в том, что они слили концовку чемпионата», – сказал бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

10 комментариев
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А если проиграют, то это конец борьбы? Странный комментарии даёт Сунес
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ждём уверенную победу от Ман Сити
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мне главное посмотреть отличный матч!
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слили?Это как понимать? Опыт ещё не кто не отменял.Пеп и сити уже не одну собаку съели.
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Какой раз он уже это говорит?
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Только Арсенал по классике снова сольет концовку сезона
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арсенал обыграет манчестер,но манчестер возьмёт лигу...примерно так
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Ответ Alex Gelaev
Увы, но Манчестер сити победит.
Не уверен. Очень много травм. Скорее Арсенал фаворит
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Ответ очумелый
слили?Это как понимать? Опыт ещё не кто не отменял.Пеп и сити уже не одну собаку съели.
Согласен, скаузеры до сих обижены. Для них на фоне Сити МЮ стали цветочками.
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