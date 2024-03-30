Грэм Сунесс: «Победа «Арсенала» над «Ман Сити» заставит увидеть их в ином свете после прошлогодних обвинений в том, что они слили концовку АПЛ»

Грэм Сунесс поделился мыслями перед матчем «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«В чем « » имеет преимущество над «Ливерпулем» и « », так это в абсолютной уверенности, которую им дает завоевание четырех титулов за последних пять лет.

Должен сказать, что если ты выиграл чемпионат один или два раза, то очень важна уверенность в это время сезона.

Но я также вижу сейчас более сильный «Арсенал», и хотя в этом матче [относительно титула] ничего не будет решено, я не могу переоценить, насколько важной для них будет победа над «Сити».

Не только потому, что это ставит их в очень сильную позицию по разницей мячей, но и потому, что это заставит многих людей увидеть «Арсенал» в совершенно ином свете после прошлогодних обвинений в том, что они слили концовку чемпионата», – сказал бывший тренер «Ливерпуля» .