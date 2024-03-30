Грэм Сунесс: «Победа «Арсенала» над «Ман Сити» заставит увидеть их в ином свете после прошлогодних обвинений в том, что они слили концовку АПЛ»
Грэм Сунесс поделился мыслями перед матчем «Манчестер Сити» и «Арсенала».
«В чем «Манчестер Сити» имеет преимущество над «Ливерпулем» и «Арсеналом», так это в абсолютной уверенности, которую им дает завоевание четырех титулов за последних пять лет.
Должен сказать, что если ты выиграл чемпионат один или два раза, то очень важна уверенность в это время сезона.
Но я также вижу сейчас более сильный «Арсенал», и хотя в этом матче [относительно титула] ничего не будет решено, я не могу переоценить, насколько важной для них будет победа над «Сити».
Не только потому, что это ставит их в очень сильную позицию по разницей мячей, но и потому, что это заставит многих людей увидеть «Арсенал» в совершенно ином свете после прошлогодних обвинений в том, что они слили концовку чемпионата», – сказал бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.