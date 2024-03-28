Коваленко о матче с «Крыльями»: «Сильная команда, которая играет от обороны, встречает соперника в середине поля, а потом резко выбегает в контратаки. Провел там два года, скучаю по ребятам»

Александр Коваленко поделился ожиданиями перед матчем с «Крыльями Советов».

«Зенит» отправится на выезд в Самару в рамках 22-го тура Мир . Матч состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

– , впереди игра с « ». Поделитесь мнением о сопернике и ожиданиями от этого матча.

– «Крылья» – сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом резко выбегают в контратаки. Думаю, будет интересная игра, потому что мы очень усердно готовимся каждый день. Осталось еще несколько дней, а потом игра.

– Что для вас лично значит возвращение в Самару, где вы провели такой яркий отрезок карьеры?

– Мне всегда приятно вернуться в родные стены. Я там провел два года, скучаю по ребятам. Хочется вернуться туда и почувствовать ту неповторимую ауру.

– За последние годы мы привыкли к тому, что в Самаре никому не бывает легко. Почему так происходит?

– Думаю, это комплимент «Крыльям» за достойную игру, которую они показывают. Первый круг они начали вообще шикарно, шли в первой тройке. Думаю, это заслуга хорошей тренерской и командной работы – ребята хорошо смотрятся и хорошо идут по турниру.

– После завершения сборов у «Зенита» была серия из нескольких матчей, а затем снова случилась длинная пауза. Насколько она может сказать на тонусе?

– Ни насколько – мы поддерживали тонус, у нас была товарищеская игра с «Црвеной Звездой». Все ребята вернулись из сборных – поддерживаем форму и готовимся к игре, – рассказал полузащитник « ».