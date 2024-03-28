Коваленко о матче с «Крыльями»: «Сильная команда, которая играет от обороны, встречает соперника в середине поля, а потом резко выбегает в контратаки. Провел там два года, скучаю по ребятам»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко поделился ожиданиями перед матчем с «Крыльями Советов».

«Зенит» отправится на выезд в Самару в рамках 22-го тура Мир РПЛ. Матч состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Александр, впереди игра с «Крыльями Советов». Поделитесь мнением о сопернике и ожиданиями от этого матча.

– «Крылья» – сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом резко выбегают в контратаки. Думаю, будет интересная игра, потому что мы очень усердно готовимся каждый день. Осталось еще несколько дней, а потом игра.

 – Что для вас лично значит возвращение в Самару, где вы провели такой яркий отрезок карьеры?

– Мне всегда приятно вернуться в родные стены. Я там провел два года, скучаю по ребятам. Хочется вернуться туда и почувствовать ту неповторимую ауру.

 – За последние годы мы привыкли к тому, что в Самаре никому не бывает легко. Почему так происходит?

– Думаю, это комплимент «Крыльям» за достойную игру, которую они показывают. Первый круг они начали вообще шикарно, шли в первой тройке. Думаю, это заслуга хорошей тренерской и командной работы – ребята хорошо смотрятся и хорошо идут по турниру. 

– После завершения сборов у «Зенита» была серия из нескольких матчей, а затем снова случилась длинная пауза. Насколько она может сказать на тонусе?

– Ни насколько – мы поддерживали тонус, у нас была товарищеская игра с «Црвеной Звездой». Все ребята вернулись из сборных – поддерживаем форму и готовимся к игре, – рассказал полузащитник «Зенита».

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6 комментариев
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Рестарт у Самары плохой. И идей пока не видно. Жду Гаре.
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Крылья играют в лихой футбол, сами играют и другим позволяют, для Зенита самое то, жду много голов.
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"Крылья" после зимней паузы изменились и не в лучшую сторону. Может быть, конечно, отсутствие нескольких основных игроков сказалось на игре, но ведь было же явно заметно, особенно на фоне ростовчан, что что-то не так. Неизвестно, кто наконец-то восстановился и выйдет на поле, как-то подозрительно долго, да ещё и после сборов внезапно возникли травмы, вот и Бейл ещё в придачу травмировался... Ничья в этом матче будет равносильна для "Крыльев" победе, так что Саня, вполне возможно, и появится, но только ближе к концу матча.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Крылья играют в лихой футбол, сами играют и другим позволяют, для Зенита самое то, жду много голов.
... Крылья играют в лихой футбол...

Я бы сказал "играли". В первом круге Осинькин решил наступить на горло собственной песне и привез в Петербург костоломный автобус. Вангую, 30 числа игра Крыльев будет зависить от арбитра, насколько высоко он поднимет планку умышленного фола.
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Коваленко о каком-то другом клубе говорит. 1. Не играют Крылья от обороны. Они вообще не умеют обороняться. В защите хаос и проходной двор. 2. Никого Крылья Осинькина в центре поля ее встречают. Фланги голые. Прижимаются к своим воротам и дают соперникам свободно устраивать перепасовку прямо в своей штрафной. 3. Ни в какие быстрые контратаки Крылья не убегают. Всплесками - Гарре, Салтыков, Рахманович брали игру на себя. Не более того. А про родные стены вообще за гранью бреда 🤦🤦🤦
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Если реально соскучился по парням, поведи их куда-нибудь и угости хорошенько. Можно и во время матча. Сам точно играть не будешь.
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