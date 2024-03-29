Педри восстановился от травмы и может сыграть с «ПСЖ». Хавбек «Барсы» пропустил почти месяц

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Педри Футбол

Хавбек «Барселоны» Педри восстановился от травмы мышцы бедра.

Накануне игрок тренировался на поле по индивидуальной программе, но вряд ли выйдет в стартовом составе каталонцев в субботнем матче Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

При этом с большой долей вероятности Педри примет участие в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», которая пройдет 10 апреля.

Хавбек получил повреждение 3 марта в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0).

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26 комментариев
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Очень хорошая новость для Барселоны !
Тем более учитывая, что Педри по прогнозам должен был вернуться к ответному матчу с ПСЖ.
+34
-4
+30
Ответ Кирилл
Очень хорошая новость для Барселоны ! Тем более учитывая, что Педри по прогнозам должен был вернуться к ответному матчу с ПСЖ.
Повреждение оказалось куда менее серьезным, чем предполагалось изначально. Действительно, очень хорошая новость, хотя бы в свете возможной вариативности для Хави. Без Педри на поле все сходится к одной или двум моделям игры. Френки тоже, как ожидается, должен быть в состоянии принять участие в матче. Дождёмся официальных сообщений от пресс службы клуба
+29
-2
+27
Ответ kaka10
Теперь Хави не сможет оправдаться травмами "ключевых" игроков. ПСЖ останется только траву постричь нормально и с солнцем договориться, тогда будет капкан для отмазок
да, выходил чел который не играл месяц, в первый матч, я уверен что он будет мега интенсивный и ты требуешь от него выложить по полной?
он либо усугубит травму или будет беречь себя, так что это не усиление…
шутничок
+13
0
+13
Очень жаль, что физрук Куман загонял его в первом сезоне. А потом, его после евро отправили на олимпиаду... Надеюсь с Ямалем такого не случится, иначе будет катастрофа. Желаю Педри обойтись без травм
+13
-2
+11
Отличная новость ! На остаток сезона нужны все игроки .
+11
-2
+9
Ответ Фанат Доры Дуры
Очень жаль, что физрук Куман загонял его в первом сезоне. А потом, его после евро отправили на олимпиаду... Надеюсь с Ямалем такого не случится, иначе будет катастрофа. Желаю Педри обойтись без травм
Педри за весь сезон в Барселоне за 9 месяцев выходил в 52 матчах, проведя на поле 3525 минут - это примерно 68 минут в среднем за матч.
В сборной Испании на Евро и Олимпиаде за 2 месяца Педри вышел в 12 матчах, находясь на поле 1200 минут - это 100 минут в среднем за матч.
Еще раз: Педри за 2 месяца в сборной провел чуть больше трети времени на поле, чем он провел за 9 месяцев в Барселоне.

Так может вопросы здесь не к Куману, как бы у него не получилось в Барселоне, и не медицинскому/тренерскому/руководящему составу, а к руководству федерации футбола Испании ?

А Ямаля и Кубарси уже сейчас руководство сборной Испании так же собирается вызывать на 2 турнира летом…
+10
-2
+8
Надеюсь Барса вынесет ПСЖ.
+13
-7
+6
Педри заметно усилит Барселону во всех оставшихся матчах этого сезона
+3
0
+3
Надеюсь сыграет результативно ✊
+5
-3
+2
дальше нужно без травм
+4
-3
+1
Шансы на проход значительно возрастают
+6
-5
+1
Кто бы сомневался
+2
-1
+1
Ответ Olympiq
Надейся)
Комментарий удален модератором
Педри или Гави всем на ноги наступает, забыл
+1
-1
0
Ответ Кирилл
Педри за весь сезон в Барселоне за 9 месяцев выходил в 52 матчах, проведя на поле 3525 минут - это примерно 68 минут в среднем за матч. В сборной Испании на Евро и Олимпиаде за 2 месяца Педри вышел в 12 матчах, находясь на поле 1200 минут - это 100 минут в среднем за матч. Еще раз: Педри за 2 месяца в сборной провел чуть больше трети времени на поле, чем он провел за 9 месяцев в Барселоне. Так может вопросы здесь не к Куману, как бы у него не получилось в Барселоне, и не медицинскому/тренерскому/руководящему составу, а к руководству федерации футбола Испании ? А Ямаля и Кубарси уже сейчас руководство сборной Испании так же собирается вызывать на 2 турнира летом…
Реал в приказном порядке запрещает игрокам ехать на Олимпиаду, так что это только ошибка Барселоны если игроки будут играть на 2-ух турнирах летом
0
0
0
Ответ Богдан Трач
Реал в приказном порядке запрещает игрокам ехать на Олимпиаду, так что это только ошибка Барселоны если игроки будут играть на 2-ух турнирах летом
Реал запрещает это не испанским игрокам. А испанским не может - законы не позволят, как говорят. Ямаль - испанец. Так что не может барса не пустить его
0
0
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Ответ Olympiq
Кто бы сомневался
У меня тоже в этом не было сомнений. Другое дело у ПСЖ тоже восстанавливаются травмированные игроки, Маркиньос, Асенсио и Шкриньяр, и это радует
+1
-1
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