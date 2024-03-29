Педри восстановился от травмы и может сыграть с «ПСЖ». Хавбек «Барсы» пропустил почти месяц
Хавбек «Барселоны» Педри восстановился от травмы мышцы бедра.
Накануне игрок тренировался на поле по индивидуальной программе, но вряд ли выйдет в стартовом составе каталонцев в субботнем матче Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».
При этом с большой долей вероятности Педри примет участие в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», которая пройдет 10 апреля.
Хавбек получил повреждение 3 марта в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0).
Тем более учитывая, что Педри по прогнозам должен был вернуться к ответному матчу с ПСЖ.
он либо усугубит травму или будет беречь себя, так что это не усиление…
шутничок
В сборной Испании на Евро и Олимпиаде за 2 месяца Педри вышел в 12 матчах, находясь на поле 1200 минут - это 100 минут в среднем за матч.
Еще раз: Педри за 2 месяца в сборной провел чуть больше трети времени на поле, чем он провел за 9 месяцев в Барселоне.
Так может вопросы здесь не к Куману, как бы у него не получилось в Барселоне, и не медицинскому/тренерскому/руководящему составу, а к руководству федерации футбола Испании ?
А Ямаля и Кубарси уже сейчас руководство сборной Испании так же собирается вызывать на 2 турнира летом…