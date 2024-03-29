Педри восстановился от травмы и может сыграть с «ПСЖ». Хавбек «Барсы» пропустил почти месяц

Хавбек «Барселоны» Педри восстановился от травмы мышцы бедра.

Накануне игрок тренировался на поле по индивидуальной программе, но вряд ли выйдет в стартовом составе каталонцев в субботнем матче с «Лас-Пальмасом».

При этом с большой долей вероятности примет участие в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с « », которая пройдет 10 апреля.

Хавбек получил повреждение 3 марта в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0).