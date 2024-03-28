Сунесс о Погба: «У него было все, чтобы запомниться как один из величайших полузащитников, но он запомнится за употребление запрещенных препаратов»

Грэм Сунесс высказался о дисквалификации Поля Погба из-за допинга.

«Что касается Погба, я был разочарован им, потому что я видел игрока, у которого был талант, было физическое мастерство, присущее великолепному спортсмену, но у него было отвратительное отношение к делу.

Я мог бы сейчас говорить об этом 10 минут, но суть в том, что он недостаточно усердно работал. Худшее, что могло с ним случиться, – это победа на чемпионате мира в молодости. Это прочно усадило его в огромное удобное кресло. Он больше не был готов к тяжелым ударам, он думал, что все дело в том, чтобы он делал умные, эффектные вещи на футбольном поле.

Каждый раз, когда я играл, у меня в голове была одна мысль: я должен быть лучше, чем парень, против которого я играю. Мой день будет лучше, чем у него. И для этого я должен работать усерднее, чем он. Я не думаю, что у Поля Погба когда-либо было такое отношение. Он все делал для того, чтобы показать, как красиво он может играть. Играть против него было бы очень легко, потому что он никогда не воздействовал на соперников. Он не мешал им играть.

Я не получаю удовольствия от того, что с ним случилось, потому что он был чрезвычайно талантливым молодым человеком, у которого было все, чтобы запомниться как один из величайших игроков полузащиты в мировом футболе. Но, к сожалению, его запомнят не за это. Его запомнят за то, что он был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов и за то, что он не раскрылся до конца», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

Девять кругов ада Поля Погба