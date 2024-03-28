«Брайтон» следит за 24-летним форвардом Отеле. Нигериец тренировался в академии «Арсенала», а сейчас играет в чемпионате Румынии

«Брайтон» интересуется Филипом Отеле, тренировавшимся в академии «Арсенала».

Нигерийский футболист тренировался в академии «Арсенала» в возрасте 14 лет, однако на тот момент не смог остаться в Великобритании из-за визовых ограничений.

Карьера нападающего в профессиональном футболе началась в 2019 году, когда он присоединился к клубу «Жальгирис Каунас» высшей лиги Литвы.

В настоящее время 24-летний футболист выступает за в чемпионате Румынии. Сообщается, что клуб оценивает игрока примерно в 3 млн фунтов стерлингов.

Предполагается, что перед возможным возвращением в Англию Отеле отправится в аренду в бельгийский клуб «Юнион». Отмечается, что некоторые футболисты, игравшие за «Брайтон», в том числе Мойсес Кайседо, Дениз Ундав и Симон Аденгра, в свое время также выступали в бельгийском чемпионате перед игрой в АПЛ.

В текущем сезоне Филип Отеле провел 31 игру в чемпионате Румынии, забив 13 голов и отдав 6 результативных передач.