«Барселона» может подписать Жоржиньо летом. Контракт хавбека с «Арсеналом» истекает в конце сезона, переговоров о продлении еще не было

Жоржиньо может перейти в «Барселону».

Контракт 32-летнего полузащитника с « » истекает в конце сезона. Переговоры о продлении соглашения еще не начинались.

Интерес к итальянцу сохраняет «Барса» – он нравится спортивному директору каталонцев , сообщает Diario Sport. Каталонский клуб, испытывающий финансовые проблемы, заинтересован в подписании свободных агентов.

Агент футболиста заявил, что приоритетным вариантом для них является продление контракта с «канонирами».

В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.