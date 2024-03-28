«Барселона» может подписать Жоржиньо летом. Контракт хавбека с «Арсеналом» истекает в конце сезона, переговоров о продлении еще не было
Жоржиньо может перейти в «Барселону».
Контракт 32-летнего полузащитника с «Арсеналом» истекает в конце сезона. Переговоры о продлении соглашения еще не начинались.
Интерес к итальянцу сохраняет «Барса» – он нравится спортивному директору каталонцев Деку, сообщает Diario Sport. Каталонский клуб, испытывающий финансовые проблемы, заинтересован в подписании свободных агентов.
Агент футболиста заявил, что приоритетным вариантом для них является продление контракта с «канонирами».
В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
Хави уходит, надеюсь Деку заберет с собой!