«Барселона» может подписать Жоржиньо летом. Контракт хавбека с «Арсеналом» истекает в конце сезона, переговоров о продлении еще не было

Теги премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоржиньо Футбол

Жоржиньо может перейти в «Барселону».

Контракт 32-летнего полузащитника с «Арсеналом» истекает в конце сезона. Переговоры о продлении соглашения еще не начинались.

Интерес к итальянцу сохраняет «Барса» – он нравится спортивному директору каталонцев Деку, сообщает Diario Sport. Каталонский клуб, испытывающий финансовые проблемы, заинтересован в подписании свободных агентов. 

Агент футболиста заявил, что приоритетным вариантом для них является продление контракта с «канонирами». 

В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев
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Ответ Итачи Учиха
О боже. Сначала Бускетсу подмену не искали, потом брали шлак вроде Гомешов, Кессье и им подобных, дальше приход Ромеу. Неужели непонятно по тому же Арсеналу с Райсом, Сити с Родри, что для футбола, в который хочет играть Хави, нужен сильный опорник, как технически, так и физически. Смысл брать Жоржиньо, который на пенсию через год уйдет
Смысл в том что летом на качественного опорника за 50-80 млн денег нет. А год два ещё 32-летний Жоржиньо попылит.
+22
-1
+21
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Ты про того железного игрока основы арсенала, которому болелы стоя аплодировали в последнем матче и сочинили не один чант? Который сам говорил про болел "it’s fucking unbelievable" посылая воздушные поцелуи? Ты из какого года сбежал?
+26
-8
+18
Арсенал не должен отпускать его. Остальные игроки, способные сыграть на этой позиции у канониров, с другими качествами
+18
-1
+17
Ответ Итачи Учиха
О боже. Сначала Бускетсу подмену не искали, потом брали шлак вроде Гомешов, Кессье и им подобных, дальше приход Ромеу. Неужели непонятно по тому же Арсеналу с Райсом, Сити с Родри, что для футбола, в который хочет играть Хави, нужен сильный опорник, как технически, так и физически. Смысл брать Жоржиньо, который на пенсию через год уйдет
Кессье - шлак?
+9
-1
+8
Ответ Серж Ск
Смысл в том что летом на качественного опорника за 50-80 млн денег нет. А год два ещё 32-летний Жоржиньо попылит.
Согласен - нужно жить по деньгам и к сожалению у Барселоны их нет . Жоржинье конечно уже не тот , но в сто раз лучше Ромеу .
+7
-1
+6
Прошлым лето тоже самое писали...
Хави уходит, надеюсь Деку заберет с собой!
+10
-6
+4
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Джака ушел легендой клуба
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0
+3
Не пойму Барсу,старых типа не берут и отпускают топовых игроков в возрасте Бускетс,Месси,Альба,Суарес,а берут вместо них игроков таких же возрастов, но которые не тянут программу,сами себе яму копают
+4
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+3
Ответ Ювентиниус
Хороший баланс, пока подрастет наберут опыта детишки, нужны возрастные с опытом игроки.
Лучше те, которые могут в отбор и выбор позиции. Это не тот случай
+1
0
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Опять Деку… как же этот тип раздражает… Жоржиньо бразилец и ему 32 года, его агентом является Жоау Сантос, думаю португалец, поэтому и Деку цепляется за него… жду не дождусь, когда же этого Деку вышвырнут из Барсы….
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Вроде же не собирались подписывать 30+
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Огласите, пожалуйста, весь список тех, кого Барселона может или не может подписать летом...
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Ответ Inside 88 LW
Прошлым лето тоже самое писали... Хави уходит, надеюсь Деку заберет с собой!
Прошлым летом у него был контракт с Арсеналом, а сейчас он свободный агент. Очевидно, что его подписать так будет проще
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Ответ XavIniesta2008-2015
Прошлым летом у него был контракт с Арсеналом, а сейчас он свободный агент. Очевидно, что его подписать так будет проще
Прошлым летом тоже был интерес (благо травма его спугнула), как и 2 года назад - когда контракт с Челси заканчивался. Субъективное мнение - сбитый летчик.
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По Жоржиньо уже была информация, что собираются продлить контракт, но сам он склоняется к тому, чтобы уйти в итальянский клуб
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О боже. Сначала Бускетсу подмену не искали, потом брали шлак вроде Гомешов, Кессье и им подобных, дальше приход Ромеу. Неужели непонятно по тому же Арсеналу с Райсом, Сити с Родри, что для футбола, в который хочет играть Хави, нужен сильный опорник, как технически, так и физически. Смысл брать Жоржиньо, который на пенсию через год уйдет
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Ответ brno2020
Да что ж такое, то дети, то пенсионеры.
Хороший баланс, пока подрастет наберут опыта детишки, нужны возрастные с опытом игроки.
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Ответ f0mk4
Вроде же не собирались подписывать 30+
Не собирались платить за возрастных игроков, но свободный агент в приличном состоянии - почему бы и нет?
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