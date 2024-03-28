Кириченко может сменить Колыванова в «Текстильщике» («ФНЛ с Ильевым»)

Теги Дмитрий Кириченко Игорь Колыванов Текстильщик отставки Вторая лига А Футбол

Дмитрий Кириченко может возглавить «Текстильщик» из Иваново.

Кандидатуру 47-летнего специалиста поддерживает экс-игрок команды Андрей Чесноков, сын куратора клуба Сергея Чеснокова, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

После 3 туров Второй лиги (группа «Серебро») «Текстильщик» под руководством Игоря Колыванова занимает 3-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.

Последним местом работы Кириченко был тренерский штаб «Сочи». Ранее он возглавлял «Уфу» и «Ростов».

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9 комментариев
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какая то мода пошла на смену тренеров, команды которых идут с лидерах.
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Дайте Дмитрию Сергеевичу работу(
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Такое тасование тренеров к успеху вряд ли приведет.
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От победы над Баварией до Текстильщика
Хотя скорее Баварию обыграл Бердыев сидя в вип ложе
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Текстильщик последнее время влезает в очень неприятную чехарду как в административном составе,так и в плане стратегии клуба. Сделайте уже выход на внутренние ресурсы. За последнее время кого в Текстильщике только не побывало, управленцы,тренеры. Результаты пока не ахти,а предыдущий сезон вообще под конец был бездарно слит. Уход Колыванова это скорее личное решение администрации клуба. Сезон только начался,сейчас опять ждать перестановок,которые на пользу точно не пойдут.
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Ответ Al Al
какая то мода пошла на смену тренеров, команды которых идут с лидерах.
У Текстильщика ещё в первой части сезона стояла цель выхода в золото, которую Колыванов успешно провалил
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Ответ Давид Agabekyan
У Текстильщика ещё в первой части сезона стояла цель выхода в золото, которую Колыванов успешно провалил
Ну так уволили бы осенью. А тут он подготовку с командой провел, сезон начал весьма успешно, и тут на тебе.
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Ответ Nick Crosier
Текстильщик последнее время влезает в очень неприятную чехарду как в административном составе,так и в плане стратегии клуба. Сделайте уже выход на внутренние ресурсы. За последнее время кого в Текстильщике только не побывало, управленцы,тренеры. Результаты пока не ахти,а предыдущий сезон вообще под конец был бездарно слит. Уход Колыванова это скорее личное решение администрации клуба. Сезон только начался,сейчас опять ждать перестановок,которые на пользу точно не пойдут.
Почему тогда нельзя было уволить его раньше? Новый тренер будет вынужден принять команду на лету, без сборов и раскачки.
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