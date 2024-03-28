Кириченко может сменить Колыванова в «Текстильщике» («ФНЛ с Ильевым»)
Дмитрий Кириченко может возглавить «Текстильщик» из Иваново.
Кандидатуру 47-летнего специалиста поддерживает экс-игрок команды Андрей Чесноков, сын куратора клуба Сергея Чеснокова, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
После 3 туров Второй лиги (группа «Серебро») «Текстильщик» под руководством Игоря Колыванова занимает 3-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.
Последним местом работы Кириченко был тренерский штаб «Сочи». Ранее он возглавлял «Уфу» и «Ростов».
Хотя скорее Баварию обыграл Бердыев сидя в вип ложе