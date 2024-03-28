Кириченко может сменить Колыванова в «Текстильщике» («ФНЛ с Ильевым»)

Дмитрий Кириченко может возглавить «Текстильщик» из Иваново.

Кандидатуру 47-летнего специалиста поддерживает экс-игрок команды Андрей Чесноков, сын куратора клуба Сергея Чеснокова, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

После 3 туров лиги (группа «Серебро») « » под руководством занимает 3-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.

Последним местом работы был тренерский штаб «Сочи». Ранее он возглавлял «Уфу» и «Ростов».