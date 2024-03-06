«Барселона» звонила Артете и общалась с его окружением. Тренер «Арсенала» нравится Деку и Лапорте (Relevo)
Микель Артета симпатичен руководству «Барселоны».
По данным Relevo, главный тренер «Арсенала» входит в число специалистов, которые особенно нравятся спортивному директору Деку и президенту Жоану Лапорте.
«Блауграна» следит за деятельностью испанца. Представители клуба контактировали с ближайшим окружением Артеты и даже звонили ему самому.
При этом отмечается, что заключить сделку будет проблематично.
Артета тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок страны. В прошлом сезоне «канониры» финишировали в АПЛ на втором месте и вернулись в Лигу чемпионов.
- Все, пока.
Артета долго шёл с Арсеналом в АПЛ к сегодняшнему месту - молодцы владельцы.
У Барсы нет такой выдержки.
В такой бардак кому надо
Рычаги там всякие искать
Но только после того, как он добьется чего-нибудь значимого с Арсеналом.
И, на мой взгляд, это нормально когда у клуба уходит тренер в конце сезона и руководство общается с тренерами, которые им нравятся и которых они хотели бы видеть во главе клуба, чтобы узнать интересно ли им это и какие запросы/требования/разные аспекты работы.
И не важно кто это: Барселона, Реал, Бавария или условный Оренбург.