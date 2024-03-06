«Барселона» звонила Артете и общалась с его окружением. Тренер «Арсенала» нравится Деку и Лапорте (Relevo)

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига Арсенал Жоан Лапорта Футбол

Микель Артета симпатичен руководству «Барселоны».

По данным Relevo, главный тренер «Арсенала» входит в число специалистов, которые особенно нравятся спортивному директору Деку и президенту Жоану Лапорте.

«Блауграна» следит за деятельностью испанца. Представители клуба контактировали с ближайшим окружением Артеты и даже звонили ему самому.

При этом отмечается, что заключить сделку будет проблематично.

Артета тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок страны. В прошлом сезоне «канониры» финишировали в АПЛ на втором месте и вернулись в Лигу чемпионов.

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33 комментария
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Не знаю что должно произойти, чтобы Артета бросил свое детище, которое начало приносить плоды после колоссально проделанной работы...
+45
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+43
Ответ Anya Belova
Не знаю что должно произойти, чтобы Артета бросил свое детище, которое начало приносить плоды после колоссально проделанной работы...
он возможно даже трубку не взял.
+23
-4
+19
Ответ Quintin07
он возможно даже трубку не взял.
Скорее всего. У Барселоны кто-то сидит на холодных звонках, номер набрали и положили трубку. В отчёт пошло, что звонили
+19
-4
+15
Алло, Артета? Ты нам нравишься
+16
-2
+14
Ответ Рамин Халики
Алло, Артета? Ты нам нравишься
- Кто это?
- Все, пока.
+11
0
+11
И зачем Артете сейчас переходить в Барселону . У Арсенала молодая команда , есть деньги и они борются за чемпионство .
+11
-4
+7
Ответ ljolik888
И зачем Артете сейчас переходить в Барселону . У Арсенала молодая команда , есть деньги и они борются за чемпионство .
именно так, состав полностью под него собрали, плюс летом будет доукомплектование состава, владельцы полностью доверяют процессу.
+9
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+7
Что один доминатор хотят на другого поменять? Артета, будет дураком если уйдёт из Арсенала сейчас
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Как же бесит эта Барселона. Думают, мир вокруг них крутится и все мечтают к ним прикоснуться. Артете они нахер не нужны
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+5
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
У этого комментария не хватает красного носа🔴
+6
-1
+5
Ответ ljolik888
И зачем Артете сейчас переходить в Барселону . У Арсенала молодая команда , есть деньги и они борются за чемпионство .
Барселона и Арсенал клубы разного статуса
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Насмешка так насмешка.
Артета долго шёл с Арсеналом в АПЛ к сегодняшнему месту - молодцы владельцы.
У Барсы нет такой выдержки.
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Ответ Rio de Janeiro
Барселона и Арсенал клубы разного статуса
Действительно
В такой бардак кому надо
Рычаги там всякие искать
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Ответ Ярослав Афанасьев
У этого комментария не хватает красного носа🔴
Пока читал его, показалось что слышу как слезы капают на клавиатуру..
+3
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+2
Мне нравится Арсенал очень,но как же смешно смотреть на переобувание в воздухе его болельщиц😁Помнится в шею гнали его из команды и поливали грязью на чём свет стоит,а сейчас отпускать не хотят🤣🤣🤣Болельщицы Арсенала - Мегаобувная фабрика😅
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+1
Каким любвеобильным стал Деку на старости лет. Кто ему только не нравится. Пальцев не хватит всех перечислить.
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Смешно. У Арсенала больше денег, шансов в текущем моменте и перспектив в будущем. Никакой особой связи у Артеты с Барсой нет - он там провел лет 5, он не каталонец. Никакого смысла менять растущий успешный клуб на деградирующую Барсу сейчас нет.
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Артете не нужна Барселона! Он показывает хорошие результаты в Арсенале, в самой сильной Лине мира!
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Ответ Billy_Shears
Пока читал его, показалось что слышу как слезы капают на клавиатуру..
Походу дела Эмери все никак успокоиться не может
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из князи в грязи?
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Ответ Сергей Пацаваца
А что Арсенал уже что-то выиграл?Что за плоды?
Арсенал сейчас в гонке за АПЛ и ЛЧ. Барса? Ну они в ЛЧ, но победой в ЛЛ не пахнет. Плюс огромные финансовые долги явно не помогают ее имиджу, в то время как у Арсенала в этом плане все стабильно. Не говоря уже о очень крутых игроках, которые по возрасту и качеству вряд ли уступают Барселоне. И это я как фанат каталонцев заявляю
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Поднял Арсенал поднимет Барселону голосуй за Микеля
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Ответ Rio de Janeiro
Барселона и Арсенал клубы разного статуса
Ну, Сити и Милан тоже. Но кто ж добровольно пойдет этим путем?
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Ну вот он им просто нравится, звонят говорят об этом. А тренер у них будет другой
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Ответ Максим Кузьменко
Как же бесит эта Барселона. Думают, мир вокруг них крутится и все мечтают к ним прикоснуться. Артете они нахер не нужны
Артета - воспитанник Барселоны и, думаю, был бы не против возглавить клуб.
Но только после того, как он добьется чего-нибудь значимого с Арсеналом.

И, на мой взгляд, это нормально когда у клуба уходит тренер в конце сезона и руководство общается с тренерами, которые им нравятся и которых они хотели бы видеть во главе клуба, чтобы узнать интересно ли им это и какие запросы/требования/разные аспекты работы.
И не важно кто это: Барселона, Реал, Бавария или условный Оренбург.
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