«Барселона» звонила Артете и общалась с его окружением. Тренер «Арсенала» нравится Деку и Лапорте (Relevo)

Микель Артета симпатичен руководству «Барселоны».

По данным Relevo, главный тренер « » входит в число специалистов, которые особенно нравятся спортивному директору и президенту .

«Блауграна» следит за деятельностью испанца. Представители клуба контактировали с ближайшим окружением и даже звонили ему самому.

При этом отмечается, что заключить сделку будет проблематично.

Артета тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок страны. В прошлом сезоне «канониры» финишировали в АПЛ на втором месте и вернулись в Лигу чемпионов.