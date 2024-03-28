Отступные Бремера в 60-70 млн евро активируются летом 2025-го. «МЮ» планировал приобрести защитника «Юве» нынешним летом

Отступные Глейсона Бремера в размере 60-70 млн евро вступят в силу в 2025 году.

Как сообщалось ранее, в трансфере защитника «Ювентуса» нынешним летом заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо подчеркнул, что игрок и клуб устно договорились о возможном рассмотрении предложений этим летом по стоимости, близкой к отступным. Данная сумма варьируется от 60 до 70 миллионов евро. Однако окончательное решение останется за «Ювентусом».

Текущий контракт бразильца с итальянским клубом действует до 2028 года.

Несмотря на то, что интерес «Манчестер Юнайтед» реален, не является единственной кандидатурой на позицию защитника. Манчестерский клуб также рассматривает таких игроков, как Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Антониу Силва из «Бенфики».

«МЮ» интересуется Бремером и может сделать предложение о трансфере защитника «Юве» летом