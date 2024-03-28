Отступные Бремера в 60-70 млн евро активируются летом 2025-го. «МЮ» планировал приобрести защитника «Юве» нынешним летом

Теги Ницца Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Ювентус Эвертон премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Бремер Жан-Клер Тодибо Джерред Брэнтуэйт Антониу Силва Фабрицио Романо Футбол

Отступные Глейсона Бремера в размере 60-70 млн евро вступят в силу в 2025 году.

Как сообщалось ранее, в трансфере защитника «Ювентуса» нынешним летом заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо подчеркнул, что игрок и клуб устно договорились о возможном рассмотрении предложений этим летом по стоимости, близкой к отступным. Данная сумма варьируется от 60 до 70 миллионов евро. Однако окончательное решение останется за «Ювентусом».

Текущий контракт бразильца с итальянским клубом действует до 2028 года.

Несмотря на то, что интерес «Манчестер Юнайтед» реален, Бремер не является единственной кандидатурой на позицию защитника. Манчестерский клуб также рассматривает таких игроков, как Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Антониу Силва из «Бенфики».

«МЮ» интересуется Бремером и может сделать предложение о трансфере защитника «Юве» летом

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10 комментариев
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я думал Джунтоли пришел спасать клуб, а он игроков раздает бесплатно. сначала Ровеллу в аренду без права выкупа отдал, теперь Бремеру выкуп прописал по цене ниже чем купили. де Лау крота в клуб прислал )
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+7
Ответ JuVero
Причем тут Джунтоли, если Бремер пришел на год раньше, чем он?
а контракт в декабре 2023 года с ним прошлое руководство продлевало?
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+6
Бремера купили насколько я помню за 42 млн с тех пор он только прогрессировал и сильно. Как можно теоретически думать о продаже такого игрока за 60-70 МЮ, который за нулевого Антони 100 вываливает?)
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Бремер сейчас бетон, очень силен
+3
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+2
Бремера за 60 отпустить надо в понедельник писать, а не сегодня. Клоунада.
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Ответ Nekrasen
Бремера за 60 отпустить надо в понедельник писать, а не сегодня. Клоунада.
Бремер во времена Торино лучшим зц признавался сериАла и сейчас не сбавил (в чем-то даже прибавил). отпустить его за такую же сумму что купили - позор для клуба уровня Ювентус. Аталанта после одного сезона Хейлунда за 75 спихнула )))
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Ответ Kubinec_
я думал Джунтоли пришел спасать клуб, а он игроков раздает бесплатно. сначала Ровеллу в аренду без права выкупа отдал, теперь Бремеру выкуп прописал по цене ниже чем купили. де Лау крота в клуб прислал )
И дрэгушина с легкой руки слил
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Брэнтуэйта бы из Эвертона подцепить МЮ, заодно бы помогли ливерпульскому клубу с финансами. Но он скорее на перспективу, на немедленное решение проблем, конечно же, стоит взять Бремера. На худой конец Тодибо.
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Интересно, а в других источниках пишут/говорят о 43 млн. Кому верить? 70 млн не многовато для Бремера? Все таки в серии А и Смоллинг хорошо смотрится, не факт что Бремер потянет АПЛ.
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0
0
Ответ Kubinec_
я думал Джунтоли пришел спасать клуб, а он игроков раздает бесплатно. сначала Ровеллу в аренду без права выкупа отдал, теперь Бремеру выкуп прописал по цене ниже чем купили. де Лау крота в клуб прислал )
Причем тут Джунтоли, если Бремер пришел на год раньше, чем он?
+1
-1
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