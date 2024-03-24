«Ман Сити» интересуется Брэнтуэйтом – в нем видят сходство со Стоунзом. Защитник интересен «МЮ», «Тоттенхэму» и «Реалу», «Эвертон» потребует не менее 60 млн фунтов
«Манчестер Сити» интересуется Джерредом Брэнтуэйтом.
По информации Daily Mail, «горожане» следят за прогрессом защитника «Эвертона», поскольку клуб хочет поддерживать высокую конкуренцию в защите. Кроме того, в «Манчестер Сити» считают, что игровые качества Брэнтуэйта схожи с Джоном Стоунзом, задействованным в нынешнем сезоне в полузащите.
Отмечается, что на данный момент наиболее активные шаги для подписания Брэнтуэйта предпринимает «МЮ», однако цена защитника может стать проблемой для манкунианцев – «Эвертон» рассчитывает получить не менее 60 млн фунтов. Также интерес к Брэнтуэйту проявили «Тоттенхэм» и «Реал».
В текущем сезоне Брэнтуэйт провел 25 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами. В марте 21-летний защитник получил первый вызов в сборную Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.