«Ман Сити» интересуется Брэнтуэйтом – в нем видят сходство со Стоунзом. Защитник интересен «МЮ», «Тоттенхэму» и «Реалу», «Эвертон» потребует не менее 60 млн фунтов

«Манчестер Сити» интересуется Джерредом Брэнтуэйтом.

По информации Daily Mail, «горожане» следят за прогрессом защитника « », поскольку клуб хочет поддерживать высокую конкуренцию в защите. Кроме того, в « » считают, что игровые качества Брэнтуэйта схожи с , задействованным в нынешнем сезоне в полузащите.

Отмечается, что на данный момент наиболее активные шаги для подписания предпринимает «МЮ», однако цена защитника может стать проблемой для манкунианцев – «Эвертон» рассчитывает получить не менее 60 млн фунтов. Также интерес к Брэнтуэйту проявили «Тоттенхэм» и «Реал».

В текущем сезоне Брэнтуэйт провел 25 матчей в , отметившись 2 голами. В марте 21-летний защитник получил первый вызов в сборную Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.