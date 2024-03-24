«Ман Сити» интересуется Брэнтуэйтом – в нем видят сходство со Стоунзом. Защитник интересен «МЮ», «Тоттенхэму» и «Реалу», «Эвертон» потребует не менее 60 млн фунтов

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Джон Стоунз Джерред Брэнтуэйт Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Джерредом Брэнтуэйтом.

По информации Daily Mail, «горожане» следят за прогрессом защитника «Эвертона», поскольку клуб хочет поддерживать высокую конкуренцию в защите. Кроме того, в «Манчестер Сити» считают, что игровые качества Брэнтуэйта схожи с Джоном Стоунзом, задействованным в нынешнем сезоне в полузащите.

Отмечается, что на данный момент наиболее активные шаги для подписания Брэнтуэйта предпринимает «МЮ», однако цена защитника может стать проблемой для манкунианцев – «Эвертон» рассчитывает получить не менее 60 млн фунтов. Также интерес к Брэнтуэйту проявили «Тоттенхэм» и «Реал».

В текущем сезоне Брэнтуэйт провел 25 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами. В марте 21-летний защитник получил первый вызов в сборную Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Сперва прочитал «Брейтуэйтом», аж поперхнулся
+42
-2
+40
Ответ Amalfitano
Так ведь у Сити уже имеются Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз. Аке и Аканджи могут сыграть в центре. Не слишком ли много цз?
Слишком много цз для Гвардиолы?
+17
0
+17
Ответ slavik12345
Сперва прочитал «Брейтуэйтом», аж поперхнулся
Братвайт - легенда бчк
+18
-4
+14
Так ведь у Сити уже имеются Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз. Аке и Аканджи могут сыграть в центре. Не слишком ли много цз?
+4
-1
+3
Ответ Кузя Гитарист
Братвайт - легенда бчк
И Ак Барса
+3
0
+3
Ответ Amalfitano
Так ведь у Сити уже имеются Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз. Аке и Аканджи могут сыграть в центре. Не слишком ли много цз?
Так ведь любой защитник с ценником 50+ автоматически нужен в Сити.
+2
0
+2
Ответ Грозовая Тень
И Ак Барса
Уникальный конечно игрок .
+1
0
+1
А что Киллианом Мёрфи не интересуются? У него тоже есть сходство со Стоунзом! ))
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Этот Брэйтуэйт как страшный сон..
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И что
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Ответ Amalfitano
Так ведь у Сити уже имеются Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз. Аке и Аканджи могут сыграть в центре. Не слишком ли много цз?
кого-то продадут или передвинут, как будто это проблема
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