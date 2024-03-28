«Ницца» хочет за Тодибо около 40 млн фунтов летом. Защитник интересен «МЮ» и другим европейским клубам

«Ницца» оценит Жан-Клера Тодибо примерно в 40 млн фунтов при продаже этим летом.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский журналист подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 24-летним защитником с прошлого лета. Он также добавил, что все больше клубов в АПЛ и других лигах продолжают следить за игроком.

В нынешнем сезоне французский футболист провел 22 матча в Лиге 1, отметившись одной голевой передачей.

«МЮ» думает о перестройке защиты летом. Магуайра и Линделефа могут продать, интересуются де Лигтом, Тодибо и Брэнтуэйтом

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