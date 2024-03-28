«Ницца» хочет за Тодибо около 40 млн фунтов летом. Защитник интересен «МЮ» и другим европейским клубам

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Жан-Клер Тодибо Фабрицио Романо Футбол

«Ницца» оценит Жан-Клера Тодибо примерно в 40 млн фунтов при продаже этим летом.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. 

Итальянский журналист подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 24-летним защитником с прошлого лета. Он также добавил, что все больше клубов в АПЛ и других лигах продолжают следить за игроком. 

В нынешнем сезоне французский футболист провел 22 матча в Лиге 1, отметившись одной голевой передачей.

«МЮ» думает о перестройке защиты летом. Магуайра и Линделефа могут продать, интересуются де Лигтом, Тодибо и Брэнтуэйтом

«Милан», «МЮ» и «Челси» сделали запрос по Тодибо. «Ницца» надеется сохранить защитника до лета

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барса нормально так заработает
+5
-1
+4
Ответ umnik3
Помню его по Барсе, хороший защитник на перспективу. Зачем продали?
В Барсе он как раз ничем себя не проявил. И даже в таком хорошем клубе для развития как Бенфика он не играл и получал плохие отзывы от тренера. Потом его отдали в Ниццу с опцией выкупа за 8 млн и то были сомнения, что за эти деньги он кому-то нужен, тут даже вот такие комменты были: https://www.sports.ru/football/1093517245-barselona-otdala-todibo-niczcze-v-arendu-s-pravom-vykupa-za-8-57-mln-e.html?comment_id=1093521851%C2%A6news%C2%A61093517245
Ну а в Ницце за полгода аренды он стал игроком основы и те, естественно, его выкупили.
+2
0
+2
Помню его по Барсе, хороший защитник на перспективу. Зачем продали?
+1
0
+1
Давай Ницца, втюхай подороже, держим кулачки. 20% пойдут Барсе.
+3
-3
0
Настолько ли хорош?
0
0
0
С нынешнеми ценами в целом норм
0
0
0
47 млн. евро? Вполне вменяемая цена
0
0
0
Может не фунтов, но за 40 в евро этот лот вполне должен уйти.
0
0
0
Если не будет лениться способен выйти на уровень Варана в лучшей форме ,но ему нужно пахать если он готов то welcome!
0
0
0
Выглядит как переливание игрока из Ниццы в МЮ, 40 лямов конечно серьезная сумма, но Тодибо же ключевой игрок для нынешней Ниццы.
0
0
0
40 в принципе не так дорого, особенно если есть шанс вырасти в топа.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий