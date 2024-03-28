«Старостин не позволил бы Промесу приближаться к «Спартаку» в данной ситуации. Но иные времена, иные нравы». Экс-генсек РФС о Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Николай Старостин Квинси Промес Анатолий Воробьев Футбол

Анатолий Воробьев высказался о ситуации с Квинси Промесом.

«К сожалению, эпидемия, связанная с потерей этических императивов, гораздо тяжелее, чем эпидемия, связанная с потерей обоняния. А сейчас в «Спартаке» нет таких иммунологов, какими были братья Старостины. Николай Петрович, при всех футбольных достоинствах Антохи, не позволил бы ему в данной ситуации приближаться к прославленному клубу. 

Но иные времена, иные нравы, иные руководители», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.

«Спартак» и Промес прописали условия на случай приговора. Но только за удар ножом – не за наркотики

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57 комментариев
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это дядя про Старостиных в курсе вообще? )) они бы Промеса как родного бы приняли, да опытом бы обменялись в своей деятельности))))
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Люди которые его не знали делают такие выводы. Хайпожоры.
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Да они были бы в шоке от таких размахов на миллионы долларов, попросили бы его научить их. И вообще он бы в итоге стал пятым братом, Антоном Старостиным
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В то время тоже хватало проблемных ребят
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Ответ JuVero
Нашли бы общие темы))
Подходи к дубку, Крапленый, тут у нас чифирь крепленый..))
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,,Спартак" и этика ,это просто смешно. Ну ,сами себя назвали ,,народной командой" ,какая уж тут этика: злоба на всех ,напыщенность, самолюбование... Ну и ,,теория заговора" , конечно... 🐷🐷🐷🤡🤡🤡
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Ответ Роман
Ты бы хоть глор, чуть чуть был в теме, то знал бы что побед над Реалом было больше и даже в ЛЧ их выбивали из турнира...это газовому мешку даже не приснится.
Ты бы лучше "похвастался" мегавыступлением КБ в группе ЛЧ, когда был установлен антирекорд ЛЧ. 6 поражений и разница мячей 1-18! В далеко не сложной группе. Вот это есть чем гордиться вашему лукойловскому мешку.)))
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Этические императивы позволяют так говорить "Антоха" про игрока,который так и остаётся подданым другого королевства?
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Ответ Вова Пупкин
Ты бы лучше "похвастался" мегавыступлением КБ в группе ЛЧ, когда был установлен антирекорд ЛЧ. 6 поражений и разница мячей 1-18! В далеко не сложной группе. Вот это есть чем гордиться вашему лукойловскому мешку.)))
Ливерпуль в тот год выиграл 4 трофея, Оуэн обладатель ЗМ.Валенсия играла в 2х финала подряд ЛЧ)))не сложная группа))Летом ушёл Сычев, перед группой ЛЧ Парфёнов и Титов сломались до конца сезона. Пиши
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Ответ Андрей Колбанцев
,,Спартак" и этика ,это просто смешно. Ну ,сами себя назвали ,,народной командой" ,какая уж тут этика: злоба на всех ,напыщенность, самолюбование... Ну и ,,теория заговора" , конечно... 🐷🐷🐷🤡🤡🤡
согласен. Смотрят на других как на гуано, при этом у самих руки по локоть в пластилине. Что такое институт репутации в ФКСМ не в курсе
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Ответ Coongur
Причем не сказать, чтоб совсем уж беспочвенно.
Небеспочвенно, конечно. За регулярные победы над Динамо. По 10 лет лагерей.
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Ответ Максим Алёшин
От доносов? Не беспочвенно?
Ну судя по всему для доносов основания имелись определенные. Но в духе Спартака и некоторых болельщиков и за контрабанду наркоты оправдывать лишь за причастность к ромбику, поэтому дискуссию даже начинать нелепо.
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Нашли бы общие темы))
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Ответ Михон Мясной
А ты там под столом у близких лиц сидел и подслушивал?
История сохранила цитаты Цезаря, Цицерона и Плиния Старшего, живших в античное время. Слова и события 80 летней давности едва ли окутаны покровом тайн
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Ответ Coongur
Причем не сказать, чтоб совсем уж беспочвенно.
От доносов? Не беспочвенно?
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Ответ Максим Алёшин
Старостин сам попадал под репрессии...
Причем не сказать, чтоб совсем уж беспочвенно.
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Ответ Pok_Toholo
Да они были бы в шоке от таких размахов на миллионы долларов, попросили бы его научить их. И вообще он бы в итоге стал пятым братом, Антоном Старостиным
Думаете его тоже оклеветали, а потом официально пересмотрели дело и реабилитировали ?
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Ответ Simplicissimus
История сохранила цитаты Цезаря, Цицерона и Плиния Старшего, живших в античное время. Слова и события 80 летней давности едва ли окутаны покровом тайн
Так-то история сохранила. С каких пор доносы стали к ней относиться?
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Старостин сам попадал под репрессии...
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Воробьёв то откуда знает...
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Старостин Андрей среди близких ему лиц заявил:

«Немцы займут Москву, Ленинград. Занятие этих центров — это конец большевизму, ликвидация советской власти и создание нового порядка… Большевистская идея, которая вовлекла меня в партию в 1929 году, к настоящему времени полностью выветрилась, от неё не осталось и следа».

Старостин Н. — «11-й день наступления немцев, ну, через недельку они будут здесь. Нам надо поторопиться с квартирой и завтра всё оформить».

«…если брать комнаты, то только у евреев, потому что они больше не приедут сюда».

Жена — «…Голицыно находится в 10 километрах от Москвы, Лялечка (дочка Старостина) идёт учить немецкий язык, я тоже поучусь, а то немцы придут, а я и говорить не умею…»
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Раньше и время было другое.
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Ответ Ринат Якупов
Откуда у людей такие сведения и мнения про братьев Старостиных? Поделитесь.
в палатах гле лежат, такие книги выпускают.)
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3 раза перечитал и понял, что экс-генсек на всякий случай пожелал остаться инкогнито
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Ответ werter
Небеспочвенно, конечно. За регулярные победы над Динамо. По 10 лет лагерей.
Их закрыли в 42-м, когда даже чемпионат не проводился. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lgzspordcast/2769944.html
В принципе нормальный пост для общего развития + комментарии к нему, т. к. сам подкаст все же пытается внедрить мысль, что "виноваты формально, но такие уж обстоятельства, выживали как могли". Но за коллаборационизм их домработница сдала, а не победа над Динамо.
А дальше уже самый умный и ушлый из братьев - Николай - "легендизировал" всю историю, что-то забыл, что-то замял, а "позорный недуг в подвиг обратил" (с)
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Откуда у людей такие сведения и мнения про братьев Старостиных? Поделитесь.
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Ответ Coongur
Ну судя по всему для доносов основания имелись определенные. Но в духе Спартака и некоторых болельщиков и за контрабанду наркоты оправдывать лишь за причастность к ромбику, поэтому дискуссию даже начинать нелепо.
Сомнительно...
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Ответ Coongur
Ну судя по всему для доносов основания имелись определенные. Но в духе Спартака и некоторых болельщиков и за контрабанду наркоты оправдывать лишь за причастность к ромбику, поэтому дискуссию даже начинать нелепо.
Вы бы сначало почитали бы биографию... И в каких годах это было...
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ха, да Старостин бы держал Промеса за своего. Старостин тушёнку у голодающей в войну страны тырил. Ещё непонятно что хуже. Тоже мне дартантьян в белом пальто
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