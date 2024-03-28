«Старостин не позволил бы Промесу приближаться к «Спартаку» в данной ситуации. Но иные времена, иные нравы». Экс-генсек РФС о Квинси
Анатолий Воробьев высказался о ситуации с Квинси Промесом.
«К сожалению, эпидемия, связанная с потерей этических императивов, гораздо тяжелее, чем эпидемия, связанная с потерей обоняния. А сейчас в «Спартаке» нет таких иммунологов, какими были братья Старостины. Николай Петрович, при всех футбольных достоинствах Антохи, не позволил бы ему в данной ситуации приближаться к прославленному клубу.
Но иные времена, иные нравы, иные руководители», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.
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«Немцы займут Москву, Ленинград. Занятие этих центров — это конец большевизму, ликвидация советской власти и создание нового порядка… Большевистская идея, которая вовлекла меня в партию в 1929 году, к настоящему времени полностью выветрилась, от неё не осталось и следа».
Старостин Н. — «11-й день наступления немцев, ну, через недельку они будут здесь. Нам надо поторопиться с квартирой и завтра всё оформить».
«…если брать комнаты, то только у евреев, потому что они больше не приедут сюда».
Жена — «…Голицыно находится в 10 километрах от Москвы, Лялечка (дочка Старостина) идёт учить немецкий язык, я тоже поучусь, а то немцы придут, а я и говорить не умею…»
В принципе нормальный пост для общего развития + комментарии к нему, т. к. сам подкаст все же пытается внедрить мысль, что "виноваты формально, но такие уж обстоятельства, выживали как могли". Но за коллаборационизм их домработница сдала, а не победа над Динамо.
А дальше уже самый умный и ушлый из братьев - Николай - "легендизировал" всю историю, что-то забыл, что-то замял, а "позорный недуг в подвиг обратил" (с)