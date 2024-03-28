«Старостин не позволил бы Промесу приближаться к «Спартаку» в данной ситуации. Но иные времена, иные нравы». Экс-генсек РФС о Квинси

Анатолий Воробьев высказался о ситуации с Квинси Промесом.

«К сожалению, эпидемия, связанная с потерей этических императивов, гораздо тяжелее, чем эпидемия, связанная с потерей обоняния. А сейчас в « » нет таких иммунологов, какими были братья . Николай Петрович, при всех футбольных достоинствах Антохи, не позволил бы ему в данной ситуации приближаться к прославленному клубу.

Но иные времена, иные нравы, иные руководители», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.

«Спартак» и Промес прописали условия на случай приговора. Но только за удар ножом – не за наркотики