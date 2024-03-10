Жозе Моуринью: «Я как Фернандо Алонсо. Могу тренировать команды без условий для победы, а люди ждут чудес»

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Жозе Моуринью сравнил себя с Фернандо Алонсо, говоря о завышенных ожиданиях.

«Я, вероятно, вернусь [к работе] летом. Я знаю, каково это. Попробуем принять лучшее решение. История всегда одна и та же. Как с Фернандо Алонсо.

Вы можете быть в команде без условий для победы, а люди ожидают, что вы выиграете. Со мной происходит то же самое.

Я могу тренировать команды, которые никогда не побеждали, а люди всегда ждут, что произойдут чудеса. Я должен быть более осторожен в выборе», – сказал Жозе Моуринью.

Моуринью был уволен из «Ромы» в середине января.

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53 комментария
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Жозе Моуринью: «Я как Великий Алонсо»
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Так а почему Жозе вынужден работать в командах без условий, почему в топы больше не берут? Может это как-то связано с его результатами за последние несколько лет? С игрой, которую он ставит? Хотя когда Жозе винил себя, а не кого-то другого?)
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Ответ _Alex*
Я в принципе неплохо отношусь к Жозе, человек он яркий и неординарный и со своим мнением. Сейчас таких очень мало. Но кто виноват, что его зовут в такие команды? Работу он проваливал более-менее везде после МЮ (да и там не блистал), футбол его остался 15летней давности, когда уже выросла плеяда молодых тренеров, задающих тренды в игре. Меняться он не хочет, да видимо уже и не сможет. В сборную надо ему.
После МЮ у него было 2 безтрофейника, в одном он вышел в финал Кубка Лиги, который ему не дали доработать, во втором вышел в 2 финала Еврокубка и выиграл один из них:)
+17
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+11
Я в принципе неплохо отношусь к Жозе, человек он яркий и неординарный и со своим мнением. Сейчас таких очень мало. Но кто виноват, что его зовут в такие команды? Работу он проваливал более-менее везде после МЮ (да и там не блистал), футбол его остался 15летней давности, когда уже выросла плеяда молодых тренеров, задающих тренды в игре. Меняться он не хочет, да видимо уже и не сможет. В сборную надо ему.
+10
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+7
Ответ Клей Томпсон
Де Росси может Рому сходу в ЛЧ затащить, кудесник ты седовласый.
Обычный медовый месяц. Думаю, на дистанции результаты опять будут ни о чем.
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Моур к сожалению сдал именно как тренер. Возможно ему надо найти свой клуб. Анчелотти по Баварии, Наполи и Эвертону тоже казалось что всё, но в Реале Карло прям заново расцвёл. Хотя у Жозе характер конечно тяжёлый.
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Ответ rigobersong
После МЮ у него было 2 безтрофейника, в одном он вышел в финал Кубка Лиги, который ему не дали доработать, во втором вышел в 2 финала Еврокубка и выиграл один из них:)
И? Уволили его явно не за финалы. Результаты в чемпионате были провальные. Плюс убогий, доисторический футбол, когда та же Болонья с куда более скромными ресурсами старается играть красиво
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Какой же 🤡. Называл ЛЕ турниром лузером, а теперь бегает со своей ЛК, великим соревнованием среди 7х мест, которая чуть выше пресловутого Кубка Интертото по престижу
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Клопп: *приходит в кризисный Ливер находящийся на 8м месте, уже сходу ставит свою игру, руководство видит во что хочет играть команда и с удовольствием тратится на игроков*. Итог: победа в АПЛ, два финала ЛЧ, и повышение статуса клуба в мировом футболе.

Мавриня: *приходит в 5 клуб Англии, который только только выиграл Кубок Англии, тратит почти поллярда на трансферы* Итог: занимает в первом же сезоне 6е место со второсортными кубками в виде Кала и ЛЕ, во втором сезоне благодаря чудо ДеХеа берет второе место, а уже через год его пинком выгоняют из клуба из за плохих результатов и отсутствия игры на протяжении 3 сезонов*

Один пришел в комфортных условиях, а другой в катастрофических. Угадайте кто в каких)
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Ответ Клей Томпсон
Де Росси может Рому сходу в ЛЧ затащить, кудесник ты седовласый.
Если бы вы наблюдали за календарём и всеми прогнозами специалистов, то вы бы знали что Де Росси просто попал в нужное время в нужное место, не более. Об этом говорили все критики - убирай / не убирай Особенного, дальше календарь лайтовый и результаты будут подобающие
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Два великих человека, стоят друг друга и однозначно оба красавчики💪
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Всё здраво, его карьера - это аномалия. Везде лучший и отовсюду увольняют. Ни одна команда после его ухода лучше не заиграла.
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Ответ niksonbrat
Если бы вы наблюдали за календарём и всеми прогнозами специалистов, то вы бы знали что Де Росси просто попал в нужное время в нужное место, не более. Об этом говорили все критики - убирай / не убирай Особенного, дальше календарь лайтовый и результаты будут подобающие
может и так. но какая самая успешная серия была у Ромы Жозе в Сериале? Дибала хет-трики делал?
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Ответ Joey Ramone
Всё здраво, его карьера - это аномалия. Везде лучший и отовсюду увольняют. Ни одна команда после его ухода лучше не заиграла.
Хмммм
Челси в его первый заход не сказать что прям уж в середняки скатился
Тот же Реал
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Ответ brno2020
Круто конечно, что Жозе знает кто такой Фернандо Алонсо, да он вообще ещё более разносторонний, видел его в зрительном зале на бое Нганну и Джошуа (правда бой состоялся в СА, может оттуда и Ф. Алонсо?) . Но его футбол был скучным. Рома уж точно расцвела без Жозе.
Это его слова из интервью Sky Sports F1 сегодня на стартовой решётке. И он, и Джошуа были на гонке.
Так что он знает про Фернандо ))
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Ответ Assandro Journey
кому интересна чашка новоиспеченного третьесортного турнира? к тому же не велика работа выиграть такой турнир с командой, у которой бюджет намного больше, чем у всех участников ЛК.
например, год назад судья уничтожил Рому. так был бы еврокубок плюс и лч. уж из группы с арсеналом, лансом и псв он бы точно вышел
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Комментарий удален пользователем
Круто конечно, что Жозе знает кто такой Фернандо Алонсо, да он вообще ещё более разносторонний, видел его в зрительном зале на бое Нганну и Джошуа (правда бой состоялся в СА, может оттуда и Ф. Алонсо?) . Но его футбол был скучным. Рома уж точно расцвела без Жозе.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Скорее Литва изберет президентом Дацика, Шендерович станет доверенным лицом Путина, а Киркоров научится выбирать двери.
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Ответ Burel
Какой же 🤡. Называл ЛЕ турниром лузером, а теперь бегает со своей ЛК, великим соревнованием среди 7х мест, которая чуть выше пресловутого Кубка Интертото по престижу
Для Ромы это престижно
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Именно поэтому Рома, которой ты оставил перстень с запиской а-ля "вы не мужчины" - сейчас спокойно играет без твоих теорий заговоров, что весь мир против вас) Жозе никогда не меняется) хотя нет, футбол Жозе никогда не меняется. Раньше он хоть принимал весь огонь на себя - теперь у него виноваты все, кроме него самого. Модная тенденция нынче.
В роме один человек был виноват. Да и пока рано говорить про хорошую игру Ромы
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Ответ Один На-Один
А ДЕ РОССИ тогда кто ??? Тем же составом феерит
Со слабыми командами, да и после увольнения часто команды начинают хорошо играть
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Ответ Burel
конечно,, выход в ЛЧ намного важнее ЛК. Представляю, как топ-тренеры мечтают занять 7е место и побороться за этот "престижнейший" трофей 😂😂
поэтому если бы не судья, то у ромы была бы и выход в лч и лига Европы
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Жозе Моуринью: «Я как Йозе Марино…»
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Ответ ББ
Только "кудесник седовласый" выиграл ЛК(какой никакой , а еврокубок, а уж для Ромы, которая без трофеев уже хрен знает сколько), а на следющий сезон вывел команду в финал ЛЕ. И что, выход в ЛЧ "сходу" сопоставим вышеупомянутым достижениям с Моуриньо ?
а Ди Дзерби вышвыривал Барсу в 1/4 ЛЧ. тоже не плохо.
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Ответ niksonbrat
Если бы вы наблюдали за календарём и всеми прогнозами специалистов, то вы бы знали что Де Росси просто попал в нужное время в нужное место, не более. Об этом говорили все критики - убирай / не убирай Особенного, дальше календарь лайтовый и результаты будут подобающие
то есть талмач у нас всегда имел 7-0-0 против команд ниже 5го места ? 😂
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Жозе совсем соскуфился
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Ответ Клей Томпсон
Де Росси может Рому сходу в ЛЧ затащить, кудесник ты седовласый.
Только "кудесник седовласый" выиграл ЛК(какой никакой , а еврокубок, а уж для Ромы, которая без трофеев уже хрен знает сколько), а на следющий сезон вывел команду в финал ЛЕ. И что, выход в ЛЧ "сходу" сопоставим вышеупомянутым достижениям с Моуриньо ?
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Все условия для прихода в Спартак.
(не дай бог)
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Жозе знает, лох не мамонт. Найдет себя ещё пару клубов для развода.
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