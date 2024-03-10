Жозе Моуринью: «Я как Фернандо Алонсо. Могу тренировать команды без условий для победы, а люди ждут чудес»
Жозе Моуринью сравнил себя с Фернандо Алонсо, говоря о завышенных ожиданиях.
«Я, вероятно, вернусь [к работе] летом. Я знаю, каково это. Попробуем принять лучшее решение. История всегда одна и та же. Как с Фернандо Алонсо.
Вы можете быть в команде без условий для победы, а люди ожидают, что вы выиграете. Со мной происходит то же самое.
Я могу тренировать команды, которые никогда не побеждали, а люди всегда ждут, что произойдут чудеса. Я должен быть более осторожен в выборе», – сказал Жозе Моуринью.
Моуринью был уволен из «Ромы» в середине января.
Мавриня: *приходит в 5 клуб Англии, который только только выиграл Кубок Англии, тратит почти поллярда на трансферы* Итог: занимает в первом же сезоне 6е место со второсортными кубками в виде Кала и ЛЕ, во втором сезоне благодаря чудо ДеХеа берет второе место, а уже через год его пинком выгоняют из клуба из за плохих результатов и отсутствия игры на протяжении 3 сезонов*
Один пришел в комфортных условиях, а другой в катастрофических. Угадайте кто в каких)
Челси в его первый заход не сказать что прям уж в середняки скатился
Тот же Реал
Так что он знает про Фернандо ))
(не дай бог)