Жозе Моуринью: «Я как Фернандо Алонсо. Могу тренировать команды без условий для победы, а люди ждут чудес»

Жозе Моуринью сравнил себя с Фернандо Алонсо, говоря о завышенных ожиданиях.

«Я, вероятно, вернусь [к работе] летом. Я знаю, каково это. Попробуем принять лучшее решение. История всегда одна и та же. Как с .

Вы можете быть в команде без условий для победы, а люди ожидают, что вы выиграете. Со мной происходит то же самое.

Я могу тренировать команды, которые никогда не побеждали, а люди всегда ждут, что произойдут чудеса. Я должен быть более осторожен в выборе», – сказал .

Моуринью был уволен из «Ромы» в середине января.