Хоселу о «Реале»: «Лучший и самый любимый клуб в мире. В США и Саудовской Аравии 80% людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Другим неприятно это видеть»

Хоселу назвал «Реал» самым популярным клубом мира.

– Как вы понимаете антимадридизм?

– Это довольно некрасивое слово, но я понимаю, что неприятно видеть команду, которая является лучшей в мире и каждый год чего-то добивается. И это не благодаря чья-то помощи, это работа клуба.

Этот клуб величайший в мире благодаря тому, что он делает, тому, как относится к людям, благодаря своему спокойствию. Это самая любимая команда во всем мире. Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках « ». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. Это тяжело для остальных клубов.

– Но в Испании такого не бывает.

– Ну, в , к примеру, в Барселоне, люди не такие, как в Мадриде.

– Многие в Мадриде болеют за « »…

– Поэтому они и антимадридисты, – сказал нападающий «Реала».