Хоселу о «Реале»: «Лучший и самый любимый клуб в мире. В США и Саудовской Аравии 80% людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Другим неприятно это видеть»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Хоселу Футбол

Хоселу назвал «Реал» самым популярным клубом мира.

– Как вы понимаете антимадридизм?

– Это довольно некрасивое слово, но я понимаю, что неприятно видеть команду, которая является лучшей в мире и каждый год чего-то добивается. И это не благодаря чья-то помощи, это работа клуба.

Этот клуб величайший в мире благодаря тому, что он делает, тому, как относится к людям, благодаря своему спокойствию. Это самая любимая команда во всем мире. Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. Это тяжело для остальных клубов.

– Но в Испании такого не бывает.

– Ну, в Испании, к примеру, в Барселоне, люди не такие, как в Мадриде.

– Многие в Мадриде болеют за «Атлетико»…

– Поэтому они и антимадридисты, – сказал нападающий «Реала».

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26 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Роналду сделал этот клуб самым известным и популярным в мире. Великий Криштиану Роналду 🙏
Реал был известнейшим клубом и до Роналду, глупо так говорить. Конечно, Криш для них — знаковый игрок, но Реал был и остаётся Реалом.
+14
-1
+13
Ой , я бы не сказал . Если кто помнит года 3-4 назад МЮ и Реал встречались в США в летнем турне где 80% людей были в красных футболках , т.е за МЮ . Но были фотки в каких то СМИ где люди на стадионе наоборот были в большинстве в белом , как выяснилось - фотошоп .
+14
-5
+9
Тема на срач)) Думаю, что, если рандомно выцепить 1000 человек со всего мира, 50 на 50 будет, я про Барса-Реал,
+7
0
+7
Ответ v.belorussky
Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. __ Ну и в чём же прикол болеть за такую команду, у которой столько глоров?
Да пофигу за кого болеть главное реально болеть а не глорить
+4
0
+4
Ответ v.belorussky
Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. __ Ну и в чём же прикол болеть за такую команду, у которой столько глоров?
у каждого свой прикол, главное любить свой клуб в себе, а не себя в клубе
а так тёмные времена у всех бывают, жизнь штука долгая
+3
0
+3
Ответ Lavinka
Ой , я бы не сказал . Если кто помнит года 3-4 назад МЮ и Реал встречались в США в летнем турне где 80% людей были в красных футболках , т.е за МЮ . Но были фотки в каких то СМИ где люди на стадионе наоборот были в большинстве в белом , как выяснилось - фотошоп .
https://twitter.com/NOT_MOTD/status/496005941012475904
+4
-1
+3
Хоселу красавчик, надеюсь Мадрид его выкупить для ротации, видно что искренно любит клуб, надеюсь сможет 15+ г сделать в ла лиге в этом сезоне
+5
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+2
Ответ umnik3
Тема на срач)) Думаю, что, если рандомно выцепить 1000 человек со всего мира, 50 на 50 будет, я про Барса-Реал,
Можно даже не рандомно) Знакомые казахи часто самоиронично шутили, что Казахстан 50/50 болеет за Мадрид и Барсу, третьего не дано :)
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Ответ re-gree
Если речь о величии, а не популярности в моменте, то Реал с отрывом уделывает всех. МЮ сейчас это цирк, Барса смешит всех своими рычагами и лишь бледная тень самих себя эпохи Месси и Пепа, Серия А никак не избавится от налета устарелости во всем, МС и ПСЖ все еще воспринимаются мешками и временными гегемонами. Но Реал во все времена был и остается Реалом.
Ну блин, так то и Реал в свое время был мешком. Если углубимся в историю, то поймем, что Реал развивался сначала под покровительством королевской семьи Испании. Получается, Реал был самым первым мешком в футболе, ведь этот клуб как и МС, как и ПСЖ поддерживало государство. И чем же Реал отличается от того же МС? Ведь Реал добился своего величия в 20 веке (лучший клуб 20 века), когда она была под покровительством королевской семьи.
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Ответ vtsch4svws
Болеть за команду, у которой больше всего лч (большая часть которых добыта сомнительным способом) мовитон
Писать слово, не зная его значение и правописание вот это моветон
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Ответ vtsch4svws
Болеть за команду, у которой больше всего лч (большая часть которых добыта сомнительным способом) мовитон
Если ты про судейские ошибки, то так можно сказать про большинство команд, до варовского периода. Судейские ошибки присутствовали всегда, во всех турнирах. Просто о них, люди привыкли не упоминать, ибо в памяти остаются лишь победители. ( та же барса не раз проходила дальше из-за судейских ошибок в лч)
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Ответ umnik3
Тема на срач)) Думаю, что, если рандомно выцепить 1000 человек со всего мира, 50 на 50 будет, я про Барса-Реал,
если рандомно выцепить 1000 человек со всего мира, будет 10 на 10 на 980, я про Барса-Реал-пофик
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После Зенита
У него 87 %
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А Хоселу кстати хороший футболист. Буквально в каждом матче в котором со скамейки выходил имел по несколько моментов. Очень хорошо открывается. Нравится вообщем, не балласт
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Ответ v.belorussky
Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. __ Ну и в чём же прикол болеть за такую команду, у которой столько глоров?
А если с детства за Реал и это не фигурально, а реально и пережил все взлёты и падения и боль лучших годов Барсы и дикое невезение с Мауром, когда должны были проходить дальше,, это считается, что не прикол?
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