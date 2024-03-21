Хоселу о «Реале»: «Лучший и самый любимый клуб в мире. В США и Саудовской Аравии 80% людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Другим неприятно это видеть»
Хоселу назвал «Реал» самым популярным клубом мира.
– Как вы понимаете антимадридизм?
– Это довольно некрасивое слово, но я понимаю, что неприятно видеть команду, которая является лучшей в мире и каждый год чего-то добивается. И это не благодаря чья-то помощи, это работа клуба.
Этот клуб величайший в мире благодаря тому, что он делает, тому, как относится к людям, благодаря своему спокойствию. Это самая любимая команда во всем мире. Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. Это тяжело для остальных клубов.
– Но в Испании такого не бывает.
– Ну, в Испании, к примеру, в Барселоне, люди не такие, как в Мадриде.
– Многие в Мадриде болеют за «Атлетико»…
– Поэтому они и антимадридисты, – сказал нападающий «Реала».
а так тёмные времена у всех бывают, жизнь штука долгая
У него 87 %