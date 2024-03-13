Мерсон о Евро-2024: «Буду в шоке, если Англия не победит. У нас в запасе будут игроки, которые попали бы в любую сборную мира, со всей Европы я добавил бы лишь Мбаппе и ван Дейка»

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Пол Мерсон считает сборную Англии фаворитом Евро-2024.

«Англия выиграет Евро. Я буду в шоке, если мы его не выиграем. Кто может нас обыграть? Может быть, Франция. Но когда мы играли в прошлый раз (в 1/4 финала ЧМ-2022 англичане уступили со счетом 1:2 – Sports), игра была равной, а Харри Кейн не реализовал пенальти. Если бы он забил, победитель был бы очевиден.

Германия? Нет. Португалия? Нет, это стареющая команда. У Англии огромный опыт взлетов и падений. Они готовы.

Больше чем за месяц футбола ни одна команда не сравнится с Англией. У нас на скамейке запасных будут игроки, которые заиграли бы в любой другой команде. Я не могу назвать европейскую сборную, в которую не попали бы такие игроки, как Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. Если бы можно было вызвать в сборную Англии игроков со всей Европы, я бы добавил только Килиана Мбаппе и Вирджила ван Дейка», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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84 комментария
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Опять англичане смотрят на всех свысока
Потом будет очень обидно))
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В сборную Франции Рэшфорд бы не попал даже на скамейку. Грилиш сидел бы на лавке, может, вышел пару раз на замену.
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А про сборную Франции и их состав он что скажет, интересно?
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Рэшфорд не попал бы точно
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Англия вполне способна выиграть, но с тренером, который играет в атаку. Саутгейт - ссыкун высшей пробы
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Справедливости ради и игроки сборной Англии топовым сборным тоже не нужны: хз кого оттуда взять и вставить в этот убойный состав Франции)
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Ответ ОттоДракула
Наркоман, у Португалии в составе 3 человека старше 30 лет, два из них вратари.
Геррейру 30, Фернандешу, Канселу, Силве в этом году будет 30.
На возраст Роналду не смотри , у него тело 18-го.)
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Решфорда взяли бы как болбоя
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Раньше Англия с Руни, Лэмпардами и прочими топами не выигрывали, с чего он должен быть в шоке? Да у них топовая сборная, тем не менее.
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"Если бы он забил, победитель был бы очевиден".
Судя по всему, игру он не смотрел.
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Наркоман, у Португалии в составе 3 человека старше 30 лет, два из них вратари.
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У Англии всегда топ состав,но тренеров они берут по обьявлению...
Не помню ни одного нормального тренера у этой команды.
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Ответ Си Эм Панк
Геррейру 30, Фернандешу, Канселу, Силве в этом году будет 30. На возраст Роналду не смотри , у него тело 18-го.)
Это ни о чем для современного футбола . Кейну 30, Магуайеру, Уокеру, Триппьеру, Хендерсону за 30.
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Ответ Provocadeur07
Справедливости ради и игроки сборной Англии топовым сборным тоже не нужны: хз кого оттуда взять и вставить в этот убойный состав Франции)
Беллингем бы отлично зашёл в пару к Гризманну и Кейн в роли центрального напа, всё же Жиру уже старый.
Фоден мог бы Мбаппе заменять иногда, чтобы тот отдыхал, когда всё решено.
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Испания или Франция выиграют
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Про тренера дипломатично промолчал.
А зачем, действительно, оркестру дирижёр, если все музыканты виртуозы?
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я буду в шоке если победит.
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Ответ Артем Чугунов
Лэмпард, конечно, не самый плохой английский футболист. Но какой он топ? То есть он в одном ряду с Хави, Иньестой, Пирло и т.д.?
Ну у Англии по мимо него ещё были Джеррард и Скоулс , центр поля легендарный, жаль , что ничего не выйграли
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Ответ damondiamond
Рэшфорд не попал бы точно
Играй он как в прошлом сезоне, мог бы) но увы.
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Ответ Lycerae
Беллингем бы отлично зашёл в пару к Гризманну и Кейн в роли центрального напа, всё же Жиру уже старый. Фоден мог бы Мбаппе заменять иногда, чтобы тот отдыхал, когда всё решено.
Фоден играет больше справа и в центре
Дембеле точно ему не конкурент , так ещё и Сака есть
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Готовься тогда к шоку.
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Ответ Topar Topovic
Испания или Франция выиграют
Франция да, но в Испании что такого особенного?
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какой бы не был состав, английская сборная всегда играет уныло, как роботы, нет страсти на поле, если не выиграет Англия, сенсация не будет.
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У Англии тренер физрук, боюсь одними Топами евро не выиграть
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Я буду в шоке, если Англия выиграет.
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Можно подумать, речь идет о чемпионате Океании. Конкуренция огромная
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Если Англия победит я буду в шоке.
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Ответ Пирс Морган
"Если бы он забил, победитель был бы очевиден". Судя по всему, игру он не смотрел.
В финале Аргентину бы не обыграли.
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Фердинанд, Терри, Лэмпард, Джеррард, Оуэн, Каррагер, Бекхэм, Невилл, Коул, Руни наверное выиграли ЧМ 2006 в салат, всех порвав? Или бездарно вылетели в 1/4? А потом не отобрались на ЧЕ 2008. Что-то я запамятовал..
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Какие же .... эти бритиши. Вас любой крепкий середняк может выкинуть в 1/8, вот тогда и посмотрим с радостью на твой горе шок
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