Мерсон о Евро-2024: «Буду в шоке, если Англия не победит. У нас в запасе будут игроки, которые попали бы в любую сборную мира, со всей Европы я добавил бы лишь Мбаппе и ван Дейка»
Пол Мерсон считает сборную Англии фаворитом Евро-2024.
«Англия выиграет Евро. Я буду в шоке, если мы его не выиграем. Кто может нас обыграть? Может быть, Франция. Но когда мы играли в прошлый раз (в 1/4 финала ЧМ-2022 англичане уступили со счетом 1:2 – Sports), игра была равной, а Харри Кейн не реализовал пенальти. Если бы он забил, победитель был бы очевиден.
Германия? Нет. Португалия? Нет, это стареющая команда. У Англии огромный опыт взлетов и падений. Они готовы.
Больше чем за месяц футбола ни одна команда не сравнится с Англией. У нас на скамейке запасных будут игроки, которые заиграли бы в любой другой команде. Я не могу назвать европейскую сборную, в которую не попали бы такие игроки, как Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. Если бы можно было вызвать в сборную Англии игроков со всей Европы, я бы добавил только Килиана Мбаппе и Вирджила ван Дейка», – сказал бывший игрок «Арсенала».
Потом будет очень обидно))
На возраст Роналду не смотри , у него тело 18-го.)
Судя по всему, игру он не смотрел.
Не помню ни одного нормального тренера у этой команды.
Фоден мог бы Мбаппе заменять иногда, чтобы тот отдыхал, когда всё решено.
А зачем, действительно, оркестру дирижёр, если все музыканты виртуозы?
Дембеле точно ему не конкурент , так ещё и Сака есть