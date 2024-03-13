Мерсон о Евро-2024: «Буду в шоке, если Англия не победит. У нас в запасе будут игроки, которые попали бы в любую сборную мира, со всей Европы я добавил бы лишь Мбаппе и ван Дейка»

Пол Мерсон считает сборную Англии фаворитом Евро-2024.

«Англия выиграет Евро. Я буду в шоке, если мы его не выиграем. Кто может нас обыграть? Может быть, . Но когда мы играли в прошлый раз (в 1/4 финала ЧМ-2022 англичане уступили со счетом 1:2 – Sports), игра была равной, а не реализовал пенальти. Если бы он забил, победитель был бы очевиден.

? Нет. Португалия? Нет, это стареющая команда. У Англии огромный опыт взлетов и падений. Они готовы.

Больше чем за месяц футбола ни одна команда не сравнится с Англией. У нас на скамейке запасных будут игроки, которые заиграли бы в любой другой команде. Я не могу назвать европейскую сборную, в которую не попали бы такие игроки, как и Джек Грилиш. Если бы можно было вызвать в сборную Англии игроков со всей Европы, я бы добавил только Килиана Мбаппе и Вирджила ван Дейка», – сказал бывший игрок «Арсенала».