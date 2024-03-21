Головин, Тюкавин, Хлусевич, Баринов и Обляков – в старте сборной России на матч с Сербией

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Сербией.

С первых минут на поле выйдут следующие футболисты:

, , , , , Антон Миранчук, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Иван Обляков.

Головин выйдет на матч с капитанской повязкой.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».