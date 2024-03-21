Головин, Тюкавин, Хлусевич, Баринов и Обляков – в старте сборной России на матч с Сербией
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Сербией.
С первых минут на поле выйдут следующие футболисты:
Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Сергей Волков, Антон Миранчук, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Иван Обляков.
Головин выйдет на матч с капитанской повязкой.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Почему не в пятницу? Можно было бы пойти в бар, где море пива, а сегодня ни туда ни сюда.
Короче завтра все равно напьюсь, за сегодня
Свидетелям эстонского Клоппа придётся повысить дозы этодругина😎
Бгг