Головин, Тюкавин, Хлусевич, Баринов и Обляков – в старте сборной России на матч с Сербией

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Монако Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Динамо Москва Краснодар товарищеские матчи (сборные) Антон Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Матвей Сафонов Максим Осипенко Иван Обляков Данил Глебов Даниил Хлусевич Александр Сильянов Сергей Волков Константин Тюкавин Футбол

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Сербией.

С первых минут на поле выйдут следующие футболисты:

Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Сергей Волков, Антон Миранчук, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Иван Обляков.

Головин выйдет на матч с капитанской повязкой.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поймал себя на мысли, что не знаю лиц у пары тройки игроков, загрустил от ощущения, что сборная перестала иметь значение...
+37
-3
+34
Странный состав, но Валере конечно виднее
+23
-1
+22
Оборона конечно "мечта"
+17
-1
+16
Ответ Nick Crosier
Оборона конечно "мечта"
Да ладно, хоть не Джикия и Евгеньев)
+11
0
+11
Хлусевич и Сильянов на непрофильных позициях, сразу два ярко выраженных опорных, мертвый Антон в старте, Обляков... понятно Валера, футбола сегодня не будет!
+11
-4
+7
Ответ damirgaucho
Поймал себя на мысли, что не знаю лиц у пары тройки игроков, загрустил от ощущения, что сборная перестала иметь значение...
Ты ещё хорошо знаком со сб. России
+6
0
+6
Сплошь карпинские дружки в старте
+7
-1
+6
Ответ Милдронат Бромантанов
Хлусевич и Сильянов на непрофильных позициях, сразу два ярко выраженных опорных, мертвый Антон в старте, Обляков... понятно Валера, футбола сегодня не будет!
А Обляков то чем не угодил тебе?
+7
-4
+3
Ответ Рамис Гилязетдинов
Давно не было чтобы лидер внутреннего чемпионата не представлен в основе сборной
В сб. Бразилии хватает хороших игроков и без РПЛ.
+3
0
+3
Ответ mallowan
А Обляков то чем не угодил тебе?
Ну явно хуже Лехи. Хотя можно было просто братьев местами поменять
+2
0
+2
Ответ Милдронат Бромантанов
Хлусевич и Сильянов на непрофильных позициях, сразу два ярко выраженных опорных, мертвый Антон в старте, Обляков... понятно Валера, футбола сегодня не будет!
Будет, в одну нашу калитку.
+3
-2
+1
Ответ 1ce
Комментарий удален модератором
О какой сборной речь и где она играет ?🤣🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Ответ damirgaucho
Поймал себя на мысли, что не знаю лиц у пары тройки игроков, загрустил от ощущения, что сборная перестала иметь значение...
тоже впервые после Хорватия-Россия имени Кудряшова смотреть собрался. И 3-4 не знаю
+4
-3
+1
Почему игру назначают на четверг? Завтра же на работу
Почему не в пятницу? Можно было бы пойти в бар, где море пива, а сегодня ни туда ни сюда.
Короче завтра все равно напьюсь, за сегодня
+2
-1
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Хлусевич и Сильянов на непрофильных позициях, сразу два ярко выраженных опорных, мертвый Антон в старте, Обляков... понятно Валера, футбола сегодня не будет!
По Облякову вопросов как раз особых нет, он хорошую форму набрал сейчас. А вот Глебов в составе имхо спорное решение.
+2
-1
+1
Ответ pulyalke
всё равно все шайбу будут смотреть - там спартак играет))
👍🏻
+2
-1
+1
Ответ T622222
Странный состав, но Валере конечно виднее
Потому что обычная товарка,можно хоть портных выпускать.
+1
0
+1
Забавно. Захарян уехал развиваться в Европу, а в основе сборной Тюкавин, который остался в Динамо. Что будет дальше?)
+1
0
+1
А из Сан - Паула или аула , как их там кличут , ни одного нет ? А где же наши новоявленные россияне ?)))
+1
0
+1
Три игрока, которые должны вытащить эту игру, Головин, Тюкавин, Обляков. Все остальные просто шлак.
+3
-2
+1
Глушенков не устраивает, а Антошка, который без мяча тоже пешком ходит, но плюсом ещё и в атаке сейчас никакой, в старте. Умом Валеру не понять.
+2
-1
+1
Ответ Автомобилист Зажопинск
Сплошь карпинские дружки в старте
Хорошо, что у руля сборной больше не грубиян с повышенным кумовством…oh, wait🤓
Свидетелям эстонского Клоппа придётся повысить дозы этодругина😎
0
0
0
Ответ Александр Медушев
Чалова б вместо Тюкавина - и оптимальный состав
Вместо обоих новоиспечённых россиян Малкома и Клаудиньо или это другое ?
0
0
0
Ответ Александр Воронцов
На сборную по хер, пусть играют как хотят. Жду возобновления РПЛ
Три дня ждал этой темы, чтобы написать, как ты к сборной равнодушен ?
Бгг
0
0
0
Ответ ЭАГ
Три игрока, которые должны вытащить эту игру, Головин, Тюкавин, Обляков. Все остальные просто шлак.
Ещё Сафонов. А так же стоит учесть, что у нас ни центральных защей сильных, ни крайних защей тупо нет нормальных. Так что довольствуемся теми, кто есть, и не будем называть их шлаком(что бы так делать надо их с кем-то сравнивать, а у нас даже не с кем)
+1
-1
0
Ответ Поток сознания
про замены не слышал?
да лидера лучше на лавке держать а тех кто не в форме в старт. действительно здорово
0
0
0
Ответ 1ce
Комментарий удален модератором
А цель какая? Победить любой ценой что ли?
+1
-1
0
Ответ 1ce
Комментарий удален модератором
про замены не слышал?
+1
-1
0
Ответ damirgaucho
Поймал себя на мысли, что не знаю лиц у пары тройки игроков, загрустил от ощущения, что сборная перестала иметь значение...
Я даже не знаю клубы Осипенко, Глебова и Волкова. Для меня полные ноунеймы.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий