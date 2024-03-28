«Сантос» – «Ред Булл Брагантино» – 3:1. Sports показывал полуфинал Паулисты в прямом эфире с комментарием Лукомского и Спивака

Теги Сантос Ред Булл Брагантино чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Сантос» победил «Ред Булл Брагантино» (3:1) в 1/2 финала Лиги Паулиста.

Sports показывал матч в прямом эфире, игру комментировали Вадим Лукомский и Александр Спивак.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Сантос – Ред Булл Брагантино 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Арена Коринтианс»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Перейра Силва, 2:0 – 45+1 Гильерме, 2:1 – 51 Эдуардо Саша, 3:1 – 63 Жулиано.
СантосЖоао Пауло, Айнер, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Жулиано (Касарес, 72), Шмидт, Диего Питука (Ринкон, 87), Педриньо (Патати, 73), Фурч (Морелос, 78), Гильерме (Шермонт, 86).
Ред Булл БрагантиноКлейтон, Натан, Лукас (Бруниньо, 86), Кандидо, Капишаба, Фернандес (Москера, 46), Рамирес (Густавиньо, 79), Жадсом, Элиньо (Талиссон, 79), Витиньо (Борбас, 46), Эдуардо Саша.
Предупреждения:
Фернандес (26), Эдуардо Саша (45+3), Капишаба (71).
Удаление:
Айнер (84).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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