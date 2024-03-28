«Сантос» – «Ред Булл Брагантино» – 3:1. Sports показывал полуфинал Паулисты в прямом эфире с комментарием Лукомского и Спивака
«Сантос» победил «Ред Булл Брагантино» (3:1) в 1/2 финала Лиги Паулиста.
Sports показывал матч в прямом эфире, игру комментировали Вадим Лукомский и Александр Спивак.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Арена Коринтианс»
- Голы:
- 1:0 – 8 Перейра Силва, 2:0 – 45+1 Гильерме, 2:1 – 51 Эдуардо Саша, 3:1 – 63 Жулиано.
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Сантос –
Жоао Пауло, Айнер, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Жулиано (Касарес, 72), Шмидт, Диего Питука (Ринкон, 87), Педриньо (Патати, 73), Фурч (Морелос, 78), Гильерме (Шермонт, 86).
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Ред Булл Брагантино –
Клейтон, Натан, Лукас (Бруниньо, 86), Кандидо, Капишаба, Фернандес (Москера, 46), Рамирес (Густавиньо, 79), Жадсом, Элиньо (Талиссон, 79), Витиньо (Борбас, 46), Эдуардо Саша.
- Предупреждения:
- Фернандес (26), Эдуардо Саша (45+3), Капишаба (71).
- Удаление:
- Айнер (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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