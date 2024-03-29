Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). 1/2 финала. «Палмейрас» победил «Новоризонтино», «Сантос» победил «Ред Булл Брагантино»
«Сантос» обыграл «Ред Булл Брагантино» (3:1) в 1/2 финала Лиги Паулиста.
«Палмейрас» победил «Новоризонтино» (1:0).
Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.
Чемпионат Паулиста
1/2 финала
- Дата проведения
- 29 марта, 03.35, «Allianz Parque»
- Гол:
- 1:0 – 53 Эндрик.
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Палмейрас –
Уэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл (Габриэл Менино, 81), Рафаэл Вейга (Лазаро, 90), Морено, Лопес (Риос, 81), Эндрик (Рони, 73).
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Новоризонтино –
Жорди, Лепу, Сезар, Шико (Данило, 46), Луизао (Пауло Витор, 83), Реверсон, Фариа (Фабрисио Даниэл, 68), Марлон Адриано, Ромуло, Вагининьо (Родриго, 90), Пессоа (Лукка, 82).
- Предупреждения:
- Луизао (35), Риос (90+5), Фабрисио Даниэл (90+5).
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Арена Коринтианс»
- Голы:
- 1:0 – 8 Перейра Силва, 2:0 – 45+1 Гильерме, 2:1 – 51 Эдуардо Саша, 3:1 – 63 Жулиано.
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Сантос –
Жоао Пауло, Айнер, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Жулиано (Касарес, 72), Шмидт, Диего Питука (Ринкон, 87), Педриньо (Патати, 73), Фурч (Морелос, 78), Гильерме (Шермонт, 86).
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Ред Булл Брагантино –
Клейтон, Натан, Лукас (Бруниньо, 86), Кандидо, Капишаба, Фернандес (Москера, 46), Рамирес (Густавиньо, 79), Жадсом, Элиньо (Талиссон, 79), Витиньо (Борбас, 46), Эдуардо Саша.
- Предупреждения:
- Фернандес (26), Эдуардо Саша (45+3), Капишаба (71).
- Удаление:
- Айнер (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Чемпионата Паулиста
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