Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). 1/2 финала. «Палмейрас» победил «Новоризонтино», «Сантос» победил «Ред Булл Брагантино»

Теги Сантос Палмейрас результаты Ред Булл Брагантино чемпионат Паулиста Новоризонтино Футбол

«Сантос» обыграл «Ред Булл Брагантино» (3:1) в 1/2 финала Лиги Паулиста.

«Палмейрас» победил «Новоризонтино» (1:0).

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.

Чемпионат Паулиста

1/2 финала

Палмейрас – Новоризонтино 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 марта, 03.35, «Allianz Parque»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 53 Эндрик.
ПалмейрасУэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл (Габриэл Менино, 81), Рафаэл Вейга (Лазаро, 90), Морено, Лопес (Риос, 81), Эндрик (Рони, 73).
НоворизонтиноЖорди, Лепу, Сезар, Шико (Данило, 46), Луизао (Пауло Витор, 83), Реверсон, Фариа (Фабрисио Даниэл, 68), Марлон Адриано, Ромуло, Вагининьо (Родриго, 90), Пессоа (Лукка, 82).
Предупреждения:
Луизао (35), Риос (90+5), Фабрисио Даниэл (90+5).

 

Сантос – Ред Булл Брагантино 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Арена Коринтианс»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Перейра Силва, 2:0 – 45+1 Гильерме, 2:1 – 51 Эдуардо Саша, 3:1 – 63 Жулиано.
СантосЖоао Пауло, Айнер, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Жулиано (Касарес, 72), Шмидт, Диего Питука (Ринкон, 87), Педриньо (Патати, 73), Фурч (Морелос, 78), Гильерме (Шермонт, 86).
Ред Булл БрагантиноКлейтон, Натан, Лукас (Бруниньо, 86), Кандидо, Капишаба, Фернандес (Москера, 46), Рамирес (Густавиньо, 79), Жадсом, Элиньо (Талиссон, 79), Витиньо (Борбас, 46), Эдуардо Саша.
Предупреждения:
Фернандес (26), Эдуардо Саша (45+3), Капишаба (71).
Удаление:
Айнер (84).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjdvsnA4

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Представляю, как на каком-нибудь южноамериканском ресурсе постят новость про нашу РПЛ и местные в недоумении, что это и для чего)
+1
0
+1
Новоризонтино — это точно не где-то в подмосковье находится? Названия прям характерное а-ля новоподрезково.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий