Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). 1/2 финала. «Палмейрас» победил «Новоризонтино», «Сантос» победил «Ред Булл Брагантино»

«Сантос» обыграл «Ред Булл Брагантино» (3:1) в 1/2 финала Лиги Паулиста.

« » победил « » (1:0).

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.

Чемпионат Паулиста

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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