Божович об РПЛ: «Что мешает «Спартаку» быть на первом месте? Гороскопы если только. Рецепт простой – покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результат»

Миодраг Божович высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– «Зенит» доминирует последние годы. Вам не грустно из года в год видеть одного и того же чемпиона в России?

– Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает « » быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результата. Все.

– Если оторваться от невероятной серии « » в России, какой результат петербуржцы сейчас показали бы на европейской арене?

– Да кто ж знает… «Зенит» давно не выступал в Лиге чемпионов.

– Ну давайте представим, что этот же состав с легионерами попал в группу Лиги чемпионов…

– Нынешний «Зенит» – именно со своим актуальным составом – мог бы претендовать на серьезный результат, как минимум на выход из группы, – сказал .