Божович об РПЛ: «Что мешает «Спартаку» быть на первом месте? Гороскопы если только. Рецепт простой – покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результат»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Миодраг Божович Матч ТВ Футбол

Миодраг Божович высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– «Зенит» доминирует последние годы. Вам не грустно из года в год видеть одного и того же чемпиона в России?

– Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результата. Все.

– Если оторваться от невероятной серии «Зенита» в России, какой результат петербуржцы сейчас показали бы на европейской арене?

– Да кто ж знает… «Зенит» давно не выступал в Лиге чемпионов.

– Ну давайте представим, что этот же состав с легионерами попал в группу Лиги чемпионов…

– Нынешний «Зенит» – именно со своим актуальным составом – мог бы претендовать на серьезный результат, как минимум на выход из группы, – сказал Божович.

22 комментария
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Ответ Валерий Глубокий
СПАРТАК , это БРЕНД !!!
Буква Н лишняя.
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Зарема- ну ладно, купили бы хороших легов (ну допустим, без криминала). Лады, берем харизматичного и профессионального тренера и дали бы работать ( а чо, не давали работать холопам?). Не мешаешь-ага, кровь из носа пошла, ладно, допустим (да щас). Но кто там на святое замахнулся, на гороскопы? Да без них клуба бы не было!)...
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Правильно, гороскопы и мешают, мы же знаем...
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Ответ Катя СПб
Так одна из этих команд и есть Спартак. Кто мешает ему не ложиться под Зенит 1-7?
а я где то говорил про Спартак?
все рпл дно.
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Ответ Валерий Глубокий
СПАРТАК , это БРЕНД !!!
И как и многие бренды уходит из России.
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Интересно выходит, новость про Зенит, а в заголовке только Спартак.
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"Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результата. Все."
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Кажется "очень тонко" предлагает себя))
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СПАРТАК , это БРЕНД !!!
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Можно все это сделать, но колеса не избежать)
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Ответ Vitaliy P.
Про судей забыл
Ну давай тогда ты подробно расскажешь,раз он забыл
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Ответ форест
Ну давай тогда ты подробно расскажешь,раз он забыл
кто мешает остальным командам заряжать судей.
и ещё иметь 2 команды своих в лиге?
сразу скажу что не болею ни за одну команд высшей лиги.
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Ответ Vitaliy P.
кто мешает остальным командам заряжать судей. и ещё иметь 2 команды своих в лиге? сразу скажу что не болею ни за одну команд высшей лиги.
Так одна из этих команд и есть Спартак. Кто мешает ему не ложиться под Зенит 1-7?
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Ответ NorthPole
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