Божович об РПЛ: «Что мешает «Спартаку» быть на первом месте? Гороскопы если только. Рецепт простой – покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результат»
Миодраг Божович высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.
– «Зенит» доминирует последние годы. Вам не грустно из года в год видеть одного и того же чемпиона в России?
– Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результата. Все.
– Если оторваться от невероятной серии «Зенита» в России, какой результат петербуржцы сейчас показали бы на европейской арене?
– Да кто ж знает… «Зенит» давно не выступал в Лиге чемпионов.
– Ну давайте представим, что этот же состав с легионерами попал в группу Лиги чемпионов…
– Нынешний «Зенит» – именно со своим актуальным составом – мог бы претендовать на серьезный результат, как минимум на выход из группы, – сказал Божович.
все рпл дно.
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Кажется "очень тонко" предлагает себя))
и ещё иметь 2 команды своих в лиге?
сразу скажу что не болею ни за одну команд высшей лиги.