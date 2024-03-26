За коррупцию к пожизненному заключению в Китае приговорен экс-глава федерации футбола. Ранее так же наказали экс-игрока «Эвертона» Ли Те

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В Китае вновь вынесли пожизненный срок за коррупцию – экс-главе федерации футбола.

Как пишет The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа, Чен Хюянь, занимавший пост главы Федерации футбола Китая с августа 2019-го по октябрь 2023-го, приговорен к пожизненному заключению за участие в коррупции.

В документальном фильме о коррупции в китайском спорте Чен признался, что ночью перед тем, как стать главой Федерации футбола Китая, получил взятки от двух футбольных чиновников, которые хотели, чтобы он «позаботился о них». В каждом рюкзаке было по 300 тысяч юаней (более 41 тысячи долларов).

The Guardian отмечает, что часто такие признания сделаны под давлением. Уточняется, что публичные признания об участии в коррупционных схемах стали обычным явлением на национальном телевидении Китая с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин развернул масштабную кампанию по борьбе со взяточничеством, которая также затронула и футбол.

Суд провинции Хубэй установил, что Чэн использовал различные должности, которые занимал с 2010-го по 2023-й (в том числе связанные с Федерацией футбола Китая), чтобы помогать другим лицам в вопросах заключения контрактов на проекты, инвестиций, организации спортивных мероприятий. Суд установил, что за эти услуги Чэн получил более 81 млн юаней (11,2 млн долларов).

Как пишут в китайских медиа со ссылкой на решение суда, Чэн нанес «огромный ущерб» китайскому футболу.

Чэн – не единственный футбольный чиновник, получивший срок за коррупцию. К 14 годам тюрьмы был приговорен бывший заместитель генерального секретаря Федерации футбола Китая Чэн Юнлян, к 13 годам – бывший вице-президент Федерации Ю Хонгчен, к 8 годам – бывший гендиректор Китайской Суперлиги Донг Чжен. 

Напомним, в феврале стало известно, что к пожизненному заключению в Китае приговорен экс-игрок «Эвертона» Ли Те. Он дал взятку, чтобы стать тренером сборной, и организовывал договорные матчи.

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45 комментариев
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Ответ Циник Петербургский
Самое интересное, что не только огромные тюремные сроки, но и даже регулярные расстрелы за коррупцию в Китае не останавливают многих чиновников от попыток рискнуть и сыграть в эту "китайскую рулетку".
Потому что там воруют все, а казни и сроки - это не борьба с коррупцией, а внутриклановые разборки.
+48
-5
+43
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Вы серьезно так считаете? И кто бы этих коорупционеров ловил?
+29
-3
+26
Самое интересное, что не только огромные тюремные сроки, но и даже регулярные расстрелы за коррупцию в Китае не останавливают многих чиновников от попыток рискнуть и сыграть в эту "китайскую рулетку".
+27
-2
+25
Забавно, что кто-то реально верит в прозрачность тех сроков, которые назначают за коррупцию. Как все честно и справедливо, действительно! Только вот более, чем вероятно, что на самом деле он просто "перешел дорогу не тому". В тоталитарных странах - очень распространенный случай.
+13
-4
+9
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
В Китае гигантская коррупция, а все приговоры - это внутрипартийные дела. Просто есть такой инструмент для избавления от неугодных.
+7
0
+7
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
но что то в Китае не уменьшается
+5
0
+5
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
по такой статье сажали бы всех неугодных власти людей
+5
0
+5
Коррупция неистребима, поскольку - в человеческой природе. Ни сталинские расстрелы, ни китайские пожизненные ничего с ней не сделают. Чтобы она исчезла - нужно, чтобы изменились все люди и изменилось общество.

Это, конечно, не значит, что с ней не нужно бороться и коррупционеров не нужно сажать.
+5
-1
+4
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
были такие законы при СССР. не особо помогало. Всяк мнит себя умнее других и верит в то, что не попадется. Алчность, помноженная на глупость.
+4
0
+4
Пожизненное за то, что дал взятку, чтобы стать тренером???
+3
0
+3
Ответ riverman1980
А ты погугли сколько губернаторов у нас за последние годы получили реальные сроки. А для бывших правоохранителей пришлось строить новые зоны, потому что в, старых не хватает мест.
35 за 32 года. Если вы сравните количество осужденных губеранторов и мэров, с числом действующих, у которых количество и стоимость недвижимости сильно превышает их многолетний доход, вы поймете, что это просто показуха, и не более, чем личные разборки.
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+2
Ответ Почтенный эльф
Коррупция неистребима, поскольку - в человеческой природе. Ни сталинские расстрелы, ни китайские пожизненные ничего с ней не сделают. Чтобы она исчезла - нужно, чтобы изменились все люди и изменилось общество. Это, конечно, не значит, что с ней не нужно бороться и коррупционеров не нужно сажать.
Сталинские расстрелы вообще никоим образом не касались коррупции.
Это был просто репрессивный аппарат.
+3
-1
+2
Ответ Гусеконь
а ещё это в разы снижает объёмы коррупции
Но увеличивает размер взяток
+2
0
+2
Ответ T622222
Вот бы нашим так чтобы украл, пожил, а потом на ПЖ в дельфин и реально бы стало меньше воров от власти
Если бы каждого полицейского, чиновника или депутата у нас в стране сажали бы хотя бы на несколько месяцев, то это уже был бы прорыв. А то у нас даже показательные порки за подобные преступления - смешные.
+4
-3
+1
Ответ dimitrii63
а где нет коррупции, США визжит о коррупции по всему миру, этакие пушистые зайчики во всем
Коррупция есть почти везде, но в разной степени. В США она значительно меньше, чем в Китае и России, но больше, чем в Швейцарии или Голландии. Не надо мыслить, как пропагандисты, типа "да везде воруют, всё норм".
+2
-1
+1
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Ты ща путина же голосовал?
+3
-2
+1
Ответ Циник Петербургский
Самое интересное, что не только огромные тюремные сроки, но и даже регулярные расстрелы за коррупцию в Китае не останавливают многих чиновников от попыток рискнуть и сыграть в эту "китайскую рулетку".
Многих не останавливает , многих останавливает. Вы так рассуждаете как будто у вас есть статистика по уровню коррупции в Китае. Опять таки , что теперь , не сажать? Ну будет как у нас где вообще никто ничего не боится.
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Ответ Честный контроль
А у нас до сих пор Колосков с Симоняном хорошо себя чувствуют.
Китайцы молодцы, как обычно. По Колоскову и Симоняну, если привёл их в пример, есть что-то конкретное?
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Ответ Nick Black
Многих не останавливает , многих останавливает. Вы так рассуждаете как будто у вас есть статистика по уровню коррупции в Китае. Опять таки , что теперь , не сажать? Ну будет как у нас где вообще никто ничего не боится.
Ни в коем случае не хотел сказать, что "не сажать" ;) Просто меня удивляет, что достаточно многих коррупционеров не останавливает даже вполне себе вероятная перспектива закончить свою жизнь в тюремном подвале от пули палача. Это ж как надо верить в собственную "звезду удачи" и "богиню Авось"... Мне таких людей не понять.
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Ответ Гусеконь
а ещё это в разы снижает объёмы коррупции
Согласен. Но вот эти люди, которые ввязываются в коррупционные схемы, зная о регулярных расстрелах по таким приговорам... Что у них не так с головой? Мне их не понять.
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Ответ Edwin_Hubble
Пожизненное за то, что дал взятку, чтобы стать тренером???
а как ты хотел, как еще с коррупцией бороться
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Ответ Edwin_Hubble
Пожизненное за то, что дал взятку, чтобы стать тренером???
и организовывал договорные матчи.

если ты взятку даёшь, чтобы стать трененом, то рассчитываешь её договорняками отбить в десятки раз
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Ответ Marcus-light
Вы серьезно так считаете? И кто бы этих коорупционеров ловил?
Другие коррупционеры из "ловильных" органов!!!
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Ответ Почтенный эльф
Коррупция неистребима, поскольку - в человеческой природе. Ни сталинские расстрелы, ни китайские пожизненные ничего с ней не сделают. Чтобы она исчезла - нужно, чтобы изменились все люди и изменилось общество. Это, конечно, не значит, что с ней не нужно бороться и коррупционеров не нужно сажать.
Пора сменить ник на "Капитан Очевидность" )
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ничего Смешного
Палка на двух концах, ну вот смысл в таких строках если показания даются под давлением? У нас тоже любят найти козла отпущения. Первое что прошло в голову - показуха с Мамаевым и Кокориным
Никогда раньше не слышал про палку на двух концах...
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Так и у нас сажают за коррупцию , только не всех. А тех кого надо и когда надо)
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Палка на двух концах, ну вот смысл в таких строках если показания даются под давлением? У нас тоже любят найти козла отпущения. Первое что прошло в голову - показуха с Мамаевым и Кокориным
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Думаю нашим было бы все равно. так же продолжали бы хапать.
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Дикари... Не то, что у нас, ни коррупции, ни продажных чиновников
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