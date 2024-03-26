За коррупцию к пожизненному заключению в Китае приговорен экс-глава федерации футбола. Ранее так же наказали экс-игрока «Эвертона» Ли Те

В Китае вновь вынесли пожизненный срок за коррупцию – экс-главе федерации футбола.

Как пишет The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа, Чен Хюянь, занимавший пост главы Федерации футбола Китая с августа 2019-го по октябрь 2023-го, приговорен к пожизненному заключению за участие в коррупции.

В документальном фильме о коррупции в китайском спорте Чен признался, что ночью перед тем, как стать главой Федерации футбола Китая, получил взятки от двух футбольных чиновников, которые хотели, чтобы он «позаботился о них». В каждом рюкзаке было по 300 тысяч юаней (более 41 тысячи долларов).

The Guardian отмечает, что часто такие признания сделаны под давлением. Уточняется, что публичные признания об участии в коррупционных схемах стали обычным явлением на национальном телевидении Китая с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин развернул масштабную кампанию по борьбе со взяточничеством, которая также затронула и футбол.

Суд провинции Хубэй установил, что Чэн использовал различные должности, которые занимал с 2010-го по 2023-й (в том числе связанные с Федерацией футбола Китая), чтобы помогать другим лицам в вопросах заключения контрактов на проекты, инвестиций, организации спортивных мероприятий. Суд установил, что за эти услуги Чэн получил более 81 млн юаней (11,2 млн долларов).

Как пишут в китайских медиа со ссылкой на решение суда, Чэн нанес «огромный ущерб» китайскому футболу.

Чэн – не единственный футбольный чиновник, получивший срок за коррупцию. К 14 годам тюрьмы был приговорен бывший заместитель генерального секретаря Федерации футбола Китая Чэн Юнлян, к 13 годам – бывший вице-президент Федерации Ю Хонгчен, к 8 годам – бывший гендиректор Китайской Суперлиги Донг Чжен.

Напомним, в феврале стало известно, что к пожизненному заключению в Китае приговорен экс-игрок «Эвертона» Ли Те. Он дал взятку, чтобы стать тренером сборной, и организовывал договорные матчи.