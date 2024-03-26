Инфантино осудил гомофобные кричалки на матче США и Мексики: «Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе»

Президент ФИФА осудил гомофобные кричалки на матче сборных США и Мексики.

Вчера сборные США и (2:0) сыграли в финале Лиги наций КОНКАКАФ.

Арбитру дважды пришлось останавливать матч из-за гомофобных кричалок болельщиков сборной Мексики в адрес вратаря Мэтта Тернера.

«Я был крайне разочарован дискриминационными кричалками, звучавшими во время финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными и Мексики, которые совместно примут ЧМ-2026. Эти кричалки привели к тому, что матч пришлось несколько раз прервать в соответствии с протоколом .

Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. Прошу представителей власти добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свои действия», – заявил .