Инфантино осудил гомофобные кричалки на матче США и Мексики: «Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе»

Теги сборная США по футболу ФИФА болельщики Сборная Мексики по футболу Джанни Инфантино дискриминация Футбол

Президент ФИФА осудил гомофобные кричалки на матче сборных США и Мексики.

Вчера сборные США и Мексики (2:0) сыграли в финале Лиги наций КОНКАКАФ.

Арбитру дважды пришлось останавливать матч из-за гомофобных кричалок болельщиков сборной Мексики в адрес вратаря Мэтта Тернера.

«Я был крайне разочарован дискриминационными кричалками, звучавшими во время финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики, которые совместно примут ЧМ-2026. Эти кричалки привели к тому, что матч пришлось несколько раз прервать в соответствии с протоколом ФИФА.

Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. Прошу представителей власти добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свои действия», – заявил Джанни Инфантино.

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16 комментариев
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Инфантино не будь пидаром, футбол - для мужчин.
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"Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе, ну только если это не дискриминация русских по национальному признаку", - заявил Инфантино
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"Да пидары они все!"(с)
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Ну так верни Россию в футбольные соревнования, если дискриминации нет места ни в футболе, ни в обществе
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Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе, - сказал человек, который безосновательно отстранил российский футбол от международных турниров.
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сегодня день антипидорства на спортс.ру?
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Лицемеры
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Чилаверта на него нет...Итальянская мафиози...
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Мексика - братья. Те кто против радужных борются, все наши братья.
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Сегодня я гoмофoб.
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Инфантино осудил Чилаверта за гомофобные высказывания о Винисиусе
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Сами взрастили орду glinomesov и теперь осуждают
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Фифа ничего не сказала касаемо Крокуса, зато здесь тут как тут.
Футбол не для пидоров, а для мужчин
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ну, осудил и осудил))) и что дальше)))
так, чисто для галочки)))
не думаю, что после этого кто-то перестал обзываться геем и тд)))
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Ответ Trash Talking
Ну так верни Россию в футбольные соревнования, если дискриминации нет места ни в футболе, ни в обществе
Так верните всю футбольную инфрастуктуру Крыма, Донбасса, Луганса вместе с ее территориями и РФ потом вернут.

Дискриминация то обоюдная получается.
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