Инфантино осудил гомофобные кричалки на матче США и Мексики: «Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе»
Президент ФИФА осудил гомофобные кричалки на матче сборных США и Мексики.
Вчера сборные США и Мексики (2:0) сыграли в финале Лиги наций КОНКАКАФ.
Арбитру дважды пришлось останавливать матч из-за гомофобных кричалок болельщиков сборной Мексики в адрес вратаря Мэтта Тернера.
«Я был крайне разочарован дискриминационными кричалками, звучавшими во время финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики, которые совместно примут ЧМ-2026. Эти кричалки привели к тому, что матч пришлось несколько раз прервать в соответствии с протоколом ФИФА.
Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. Прошу представителей власти добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свои действия», – заявил Джанни Инфантино.
Футбол не для пидоров, а для мужчин
так, чисто для галочки)))
не думаю, что после этого кто-то перестал обзываться геем и тд)))
Дискриминация то обоюдная получается.