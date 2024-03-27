Украина вышла на Евро-2024, отыгравшись с 0:1 против Исландии. Мудрик забил победный на 84-й
Сборная Украины победила Исландию (2:1) в стыковом матче Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард «Дженоа» Альберт Гудмундссон открыл счет на 30-й минуте. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счет. В первом тайме из-за офсайда Цыганкова был отменен гол Романа Яремчука. Михаил Мудрик вывел украинцев вперед на 84-й.
Оба гола Украина забила с передач Георгия Судакова.
Таким образом, Украина сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Городской стадион»
- Голы:
- 0:1 – 30 Гудмундссон, 1:1 – 54 Цыганков, 2:1 – 84 Мудрик.
-
Украина –
Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Малиновский (Зинченко, 64), Судаков, Бражко, Мудрик, Цыганков (Таловеров, 88), Яремчук (Довбик, 72).
-
Исландия –
Вальдимарссон, Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон (Финнссон, 63), Харальдссон (Андерсон, 87), Гудмундссон, Траустасон, Гудмундссон, Гудьонсен (Оускарссон, 64), Торстейнссон (Эллертссон, 87).
- Предупреждения:
- Харальдссон (21), Малиновский (42), Ингасон (56), Гудмундссон (90), Зинченко (90+2).
Лучшая команда проходит дальше.