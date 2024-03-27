Украина вышла на Евро-2024, отыгравшись с 0:1 против Исландии. Мудрик забил победный на 84-й

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Исландии по футболу квалификация Евро-2024 Роман Яремчук Виктор Цыганков Альберт Гудмундссон Георгий Судаков Михаил Мудрик онлайны Футбол

Сборная Украины победила Исландию (2:1) в стыковом матче Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Дженоа» Альберт Гудмундссон открыл счет на 30-й минуте. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счет. В первом тайме из-за офсайда Цыганкова был отменен гол Романа Яремчука. Михаил Мудрик вывел украинцев вперед на 84-й.

Оба гола Украина забила с передач Георгия Судакова.

Таким образом, Украина сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Украина – Исландия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Городской стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Гудмундссон, 1:1 – 54 Цыганков, 2:1 – 84 Мудрик.
УкраинаЛунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Малиновский (Зинченко, 64), Судаков, Бражко, Мудрик, Цыганков (Таловеров, 88), Яремчук (Довбик, 72).
ИсландияВальдимарссон, Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон (Финнссон, 63), Харальдссон (Андерсон, 87), Гудмундссон, Траустасон, Гудмундссон, Гудьонсен (Оускарссон, 64), Торстейнссон (Эллертссон, 87).
Предупреждения:
Харальдссон (21), Малиновский (42), Ингасон (56), Гудмундссон (90), Зинченко (90+2).

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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105 комментариев
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Вперед Исландия 🇮🇸
+109
-73
+36
Пхахахах как же у вас всех горит 😘😘😘
+61
-25
+36
Тут часто пеняют на украинскую трибуну (и справедливо), но ведь и на спортсе сегодня в комментах к стыкам евро 95% политоты, 5% футбола. Такая же помойка, как и там, только аудитория противоположных взглядов. Теорема Эскобара
+40
-7
+33
Плевать и на Украину, и на Исландию, откровенно говоря, но пожаром в рядах патриотов удовлетворен. :)
+39
-7
+32
перепись электората новоизбранного.
+48
-20
+28
только что из Кремля доносится протяжное "ЫЫЫЫЫ"
+34
-8
+26
Ответ Saddam Huseyn
Вперед Исландия 🇮🇸
«домой» ты забыл дописать))
+35
-11
+24
"Спорт вне политики", ахаха, ну да. Так что однозначно за Исландию.
+68
-45
+23
Ответ Social Warrior
Комментарий скрыт
О боже. Житель великой страны впервые полары увидел. А ещё в мире люди на самолетах летают и по мобильным телефонам звонят 😂
+31
-10
+21
Мудрик! 2:1.
+26
-8
+18
Ну всë по делу.
Лучшая команда проходит дальше.
+17
-1
+16
Патриоты!?!?Что с лицом!?!?!
+19
-6
+13
Победы братьям-островитянам!
+45
-33
+12
Украина на Евро! Поздравляю всех футбольных болельщиков!
+15
-4
+11
Надеюсь, что Исландия пройдет
+37
-27
+10
Ответ Nikolay Kavcic
только что из Кремля доносится протяжное "ЫЫЫЫЫ"
Да судя по здешним комментам, по всем просторам необъятной))
+17
-8
+9
Ответ Гена Т
Исландцы нужен второй гол!
Потерпите, сейчас и второй пропустят)
+18
-9
+9
Ура!
+9
0
+9
Ответ Михон Мясной
Победы братьям-островитянам!
Куба ночью играет с другими братьями - Никарагуа, ты рано пришел
+10
-2
+8
Удачи Украине. Удачи опозориться и улететь в небытие
+75
-67
+8
❤️
+13
-6
+7
С детства за Исландию!
+34
-28
+6
Ответ greeko
Кто подскажет, а почему стыки на Евро не показывает Матч и Окко? Понятно, что Украину не покажут, а другие матчи? Да и товарняки тоже.
Другие это какие? Сегодня, куда ни глянь, одни враги России играют))
+12
-6
+6
Ответ S1rAlex
О боже. Житель великой страны впервые полары увидел. А ещё в мире люди на самолетах летают и по мобильным телефонам звонят 😂
Ну человек из тайги только выполз, дай освоиться
+8
-3
+5
поздравляю Украину с выходом на Евро
+6
-1
+5
Ответ Saddam Huseyn
Вперед Исландия 🇮🇸
Что там садам? Вперед исландия домой? 😂😂😂
+11
-6
+5
Удачи сборной Украины👌.
+41
-36
+5
Ответ Гена Т
Исландцы нужен второй гол!
Давай, патриот, болей за недружественное государство!)
+9
-5
+4
Второй пошел! Украину с победой!
+5
-1
+4
я уже наговаривал на Мудрика и тут гол, красавец, что скажешь
+4
0
+4
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