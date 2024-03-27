Украина вышла на Евро-2024, отыгравшись с 0:1 против Исландии. Мудрик забил победный на 84-й

Сборная Украины победила Исландию (2:1) в стыковом матче Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Дженоа» Альберт Гудмундссон открыл счет на 30-й минуте. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счет. В первом тайме из-за офсайда Цыганкова был отменен гол Романа Яремчука. Михаил Мудрик вывел украинцев вперед на 84-й.

Оба гола Украина забила с передач Георгия Судакова.

Таким образом, Украина сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

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