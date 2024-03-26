Квалификация Евро-2024. Финал. Украина против Исландии, Грузия примет Грецию, Польша сыграет с Уэльсом
Сегодня пройдут финалы плей-офф в квалификации Евро-2024.
Уэльс примет Польшу, Грузия – Грецию, а Украина встретится с Исландией.
Победители станут участниками финального турнира, который пройдет в Германии летом.
Квалификация Евро-2024
Стыковые матчи
Финал
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Городской стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Украину не хочу видеть на Евро только по одной причине: испортят турнир в политотой. К самой команде негатива у меня нет.
Минимум три матча
Значит, покажут группу в усеченном формате
https://player.1tv.ge/1tv/2024-03-26T12:03:43+04:00
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