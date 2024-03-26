Квалификация Евро-2024. Финал. Украина против Исландии, Грузия примет Грецию, Польша сыграет с Уэльсом

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Сегодня пройдут финалы плей-офф в квалификации Евро-2024.

Уэльс примет Польшу, Грузия – Грецию, а Украина встретится с Исландией. 

Победители станут участниками финального турнира, который пройдет в Германии летом. 

Квалификация Евро-2024

Стыковые матчи

Финал

Грузия – Греция
Дата проведения
26 марта, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уэльс – Польша
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Украина – Исландия
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Городской стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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76 комментариев
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Грузии и Исландии удачи.
Украину не хочу видеть на Евро только по одной причине: испортят турнир в политотой. К самой команде негатива у меня нет.
+120
-67
+53
удачи Грузии и Украине
+85
-63
+22
Вперед, Грузия!
+25
-11
+14
Удивительно, что стыки не показывает ни матч, ни ОККО, хотя права на квалификацию у обоих
+16
-4
+12
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ахаха! Быстрей к телевизору, а то пропустишь что-то важное!
+20
-10
+10
Ответ Zico8
Скорее всего вы правы, провокаций будет много.
Куда проще, матчи сборной Украины не будет транслировать российское ТВ
Минимум три матча
Значит, покажут группу в усеченном формате
+13
-3
+10
Удачи Грузии, Польше и Украине
+32
-23
+9
Ответ Абдулов Алексей
Грузии и Исландии удачи. Украину не хочу видеть на Евро только по одной причине: испортят турнир в политотой. К самой команде негатива у меня нет.
Скорее всего вы правы, провокаций будет много.
+37
-29
+8
Для Грузии сегодняшний вечер может стать историческим. Желаю удачи!
+10
-2
+8
Ответ Сибирский литовец
грузины в гостях, греки наверное своего не упустят
Ага, в гостях в Тбилиси
+4
0
+4
Исландия, Греция,Уэльс
+9
-6
+3
С детства за Исландию!
+10
-7
+3
Ответ Дмитрий Сидоров
Поставлю-ка Я 500 рубасов на Исландию)) Потому что спорт Вне Политики!
Ставь тысячу
+3
0
+3
Ответ Znarox
Удачи Украине ! Латвия за вас !
Также удачи Грузии и Уэльсу !
+5
-3
+2
Ответ Kemal Gul
Комментарий скрыт
Вообще речь не про футболистов. Что они могут сделать?! А про тех кто за них болеет на стадионах.
+8
-6
+2
Интересные игры будут, пусть победит сильнейший!
+2
-1
+1
Греция, Польша, Украина думаю. Греки кажутся более крепкими, чем грузины, у поляков и украинцев более сильные составы, чем у валийцев и исландцев
+6
-5
+1
Удачи Украинцам(( щас начнут истерика у меня небомбитов😀
+6
-5
+1
Удачи Грузии!
+4
-3
+1
Ответ Sergio19882007
Удачи Украине, Волгоград за Вас)
Ну-ну. Город-герой Волгоград крайне негостеприимное место для нацистов.
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
Исландия GO!!!
+9
-9
0
Ответ Russ Ivan
Только за Грецию, Уэльс и викингов Исландии! Все, кто топят за 404, либо из-за границы, либо без совести после всего случившегося...
Комментарий удален модератором
Ответ balander09
Удивительно, что стыки не показывает ни матч, ни ОККО, хотя права на квалификацию у обоих
Спасибо и особая благодарность Петру Макаренко, он же намутил дров
0
0
0
Ответ fil_spb
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Summer
Комментарий удален модератором
https://www.myvideo.ge/tv/gpb - с перемоткой
https://player.1tv.ge/1tv/2024-03-26T12:03:43+04:00
- 1 обществ. канал
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Ответ Уэмбли Стедиум
Потому что все пары недружественные страны
Ну да, северная корея ж не играет
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Ответ Абдулов Алексей
Грузии и Исландии удачи. Украину не хочу видеть на Евро только по одной причине: испортят турнир в политотой. К самой команде негатива у меня нет.
Политота может быть только в эфире Матч ТВ или в том что они не покажут пару матчей. На самом турнире выход Украины никак не отразится
+4
-4
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Комментарий удален модератором
А по МатчДом2ТВ вечером бильярд показывают, шарики катают. Не..никакой политики.
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