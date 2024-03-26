Грузия сыграет на Евро-2024 – победили Грецию по пенальти. Мамардашвили отразил удар Бакасетаса, Якумакис не попал в ворота
Сборная Грузии обыграла Грецию в стыковом матче Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее грузинские игроки – 4:2.
Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили отразил удар Анастасиоса Бакасетаса, который бил первым у греков. Георгиос Якумакис не попал в ворота.
Жорж Микаутадзе не справился с третьим ударом в сборной Грузии, пробив мимо ворот.
Таким образом, Грузия сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. Для грузинской команды это первый выход на чемпионат Европы.
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
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Грузия –
Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Китейшвили (Квеквескири, 104), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 104), Кварацхелия (Квилитая, 109), Зивзивадзе (Микаутадзе, 74), Шенгелия (Цитаишвили, 86).
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Греция –
Влаходимос, Болдок (Рота, 60), Хацидьякос (Рецос, 105), Мавропанос, Цимикас, Бакасетас, Манталос (Бухалакис, 99), Курбелис (Сиопис, 67), Пелкас (Константелиас, 61), Масурас, Иоаннидис (Якумакис, 90).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
- Предупреждения:
- Болдок (6), Хацидьякос (35), Зивзивадзе (42), Мавропанос (44), Кверквелия (50), Константелиас (90), Рота (90+3).
- Удаление:
- Лория (45+3).
Грузины, с праздником вас!!! Это история свершилась!!!!
Это очень круто!!!!
С победой!