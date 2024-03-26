Грузия сыграет на Евро-2024 – победили Грецию по пенальти. Мамардашвили отразил удар Бакасетаса, Якумакис не попал в ворота

Теги сборная Греции по футболу сборная Грузии по футболу квалификация Евро-2024 Анастасиос Бакасетас Георгиос Якумакис Георгий Мамардашвили Жорж Микаутадзе онлайны Евро-2024 Футбол

Сборная Грузии обыграла Грецию в стыковом матче Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее грузинские игроки – 4:2.

Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили отразил удар Анастасиоса Бакасетаса, который бил первым у греков. Георгиос Якумакис не попал в ворота.

Жорж Микаутадзе не справился с третьим ударом в сборной Грузии, пробив мимо ворот.

Таким образом, Грузия сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. Для грузинской команды это первый выход на чемпионат Европы.

Грузия – Греция 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2
Дата проведения
26 марта, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ГрузияМамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Китейшвили (Квеквескири, 104), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 104), Кварацхелия (Квилитая, 109), Зивзивадзе (Микаутадзе, 74), Шенгелия (Цитаишвили, 86).
ГрецияВлаходимос, Болдок (Рота, 60), Хацидьякос (Рецос, 105), Мавропанос, Цимикас, Бакасетас, Манталос (Бухалакис, 99), Курбелис (Сиопис, 67), Пелкас (Константелиас, 61), Масурас, Иоаннидис (Якумакис, 90).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Болдок (6), Хацидьякос (35), Зивзивадзе (42), Мавропанос (44), Кверквелия (50), Константелиас (90), Рота (90+3).
Удаление:
Лория (45+3).

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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99 комментариев
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Браво Грузины 🔥
+84
-4
+80
Пойду наверну хинкали по такому случаю!!!!
Грузины, с праздником вас!!! Это история свершилась!!!!
+58
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Поздравляю Грузию с выходом на Евро-2024!
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+44
Я грузин и я плачу….

Это очень круто!!!!
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Удачи Грузии!!!
+45
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+39
Мой лучший друг грузин, дружим со второго класса школы, почти 30 лет. Сандро, это для тебя!
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-1
+33
ГРУЗИЯ!!! Красавцы!
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С историческим достижением Грузию!
+21
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+20
Молодцы ребята .с победой
+22
-4
+18
Историческое событие, поздравляю
+20
-2
+18
Красавцы. Поздравления Грузии!!! Как минимум есть за кого болеть на евро от душ. :))) ХВИЧАААААААААА . Сейчас здесь вообще все зокнчу
+17
0
+17
Следующий месяц в Грузии объявляется нерабочим 😂
+18
-1
+17
Браво Грузия!
+17
-1
+16
Ответ Пинающий Достоинства
Пойду наверну хинкали по такому случаю!!!! Грузины, с праздником вас!!! Это история свершилась!!!!
Спасибо!!!
+15
0
+15
Молодцы грузины! Сегодня все запасы Усахелаури должны быть опустошены! Браво!
+14
0
+14
В Грузии сегодня праздник.
+13
-1
+12
Им должно было воздаться за то что придумали хинкали!!! Браво!!!
+11
0
+11
Мужики, это счастье. Никогда не верил, что увижу родную сборную на каком нибудь крупном турнире. Да, конечно спасибо за расширение количества участников. Но блин какая разница. Сижу и плачу как ребёнок.
+11
0
+11
Ответ Unico
Я грузин и я плачу…. Это очень круто!!!!
Правильные слезы. Пусть все плачут только от счастья.
+12
-2
+10
как сказал Великий Котэ Махарадзе : Представляю, что сейчас творится в Тбилиси
+8
0
+8
Сакартвело
+9
-1
+8
Красавчики! От души! 🇷🇺 🇦🇲 🇬🇪
+10
-3
+7
С победой, Сакартвело!
+7
0
+7
Сакартвело, гуляй! Молодцы
+8
-1
+7
Все на Руставели! საქართველოს გაუმარჯოს!
+9
-2
+7
Завтра шашлык и пхали, пожалуй, закажу )
С победой!
+7
0
+7
Грузия молодцы! Поздравляю от души с этим достижением и желаю удачно выступить на Евро!Надеюсь эта победа станет началом чего-то большого!Ловите момент!
+7
0
+7
Как за своих болел!!! Молодцы мужики!!!
+7
-1
+6
Браво! Сборная Грузии станет украшением Чемпионата Европы.
+7
-2
+5
Историческое достижение для Грузии! Молодцы!
+4
0
+4
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