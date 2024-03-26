Грузия сыграет на Евро-2024 – победили Грецию по пенальти. Мамардашвили отразил удар Бакасетаса, Якумакис не попал в ворота

Сборная Грузии обыграла Грецию в стыковом матче Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее грузинские игроки – 4:2.

Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили отразил удар Анастасиоса Бакасетаса, который бил первым у греков. Георгиос Якумакис не попал в ворота.

Жорж Микаутадзе не справился с третьим ударом в сборной Грузии, пробив мимо ворот.

Таким образом, Грузия сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. Для грузинской команды это первый выход на чемпионат Европы.

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