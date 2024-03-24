Защитник «Барсы» Файе интересен «МЮ», «Интеру» и «Байеру». Он не играл за первую команду и может быть продан за 25 млн фунтов (Daily Mail)

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Юный защитник «Барселоны» привлек внимание топ-клубов.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Байер» проявляют интерес к 19-летнему центральному защитнику Микаилу Файе, который также может играть на левом фланге.

Скауты «МЮ» следят за прогрессом талантливого футболиста на протяжении трех месяцев. Они были 22 марта на товарищеском матче Сенегал – Габон (3:0), в котором Файе дебютировал за хозяев и забил гол.

В то же время «Байер» хотел бы как можно скорее осуществить сделку, чтобы избежать конкуренции с топ-клубами и усилить команду перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Файе перешел в «Барселону» летом 2023 года за 1,5 млн евро из хорватского клуба «Кустошия» и подписал контракт до 2027-го.

Зимой каталонцы отказались продать игрока за 13 млн фунтов «Лансу» и «Ницце», так как надеются выручить за него больше, несмотря на то, что Микаил еще не играл за первую команду. Утверждается, что сумма может дойти до 25 млн фунтов.

Сенегалец провел 24 матча за вторую команду «Барсы», играющую в третьем дивизионе, забил 3 гола, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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20 комментариев
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Нельзя продавать
В аренду в Лас Пальмас к Пимьенте

Вырастет монстр уровня Араухо
+36
-9
+27
Если бы не надобность в деньгах, то конечно нужно было бы оставить, даже несмотря на то что у Барсы сейчас слишком большой перебор цз, но так как клуб нуждается в деньгах - то придётся продавать.
+11
-1
+10
Габаритный малый Файе - еще наберет рост и массу - покруче Араухо будет - если уже сейчас носит прозвище Монстр))
Категорично продавать нельзя - в следующем сезоне уже будет играть за основу Барсы вместе с уже сыгранным партнером по дублю - Пау Кубарси
+8
0
+8
Ответ KataDiaz
Комментарий скрыт
Сейчас в Ла Масии больше трёх сотен учеников, куда их девать, солить?
+6
0
+6
В академии безумное количество завтрашних топовых цз
Андреа Натали - игрок сборной Италии u17 (15 лет)
Мурсия - главный талант на позиции после Кубарси (15 лет)
Коспо - игрок сборной Швейцарии u19 (16 лет)
+3
0
+3
Ответ yulay
Нельзя продавать В аренду в Лас Пальмас к Пимьенте Вырастет монстр уровня Араухо
Или уровня Мориба.
+4
-1
+3
Только аренда и никаких продаж .
+4
-2
+2
25млн за игрока не заигранного за 1 команду? ммм да уж
+4
-2
+2
Скорее всего летом его поднимут в основную команду, либо отправят в аренду
Никто его не продаст за эти копейки
+2
0
+2
Ответ Rachid
Габаритный малый Файе - еще наберет рост и массу - покруче Араухо будет - если уже сейчас носит прозвище Монстр)) Категорично продавать нельзя - в следующем сезоне уже будет играть за основу Барсы вместе с уже сыгранным партнером по дублю - Пау Кубарси
Массу не надо, а то будет Зайон 2.0
Он уже и сейчас крупноватый, не надо ему лишний балласт на колени🤓
+2
0
+2
Надо быть дураком, чтоб продать его. Он будет лучше Араухо
+6
-5
+1
Я раньше думал что он раньше Кубарси попадёт в основу, а оказалось нет, хотя Кубарси младше на 2 года, точно надо продавать
+1
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Скорее 5, чем 25
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такой конь самим нужен
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Перспективные цз всегда в цене
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Массу не надо, а то будет Зайон 2.0 Он уже и сейчас крупноватый, не надо ему лишний балласт на колени🤓
справедливо
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