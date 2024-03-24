Защитник «Барсы» Файе интересен «МЮ», «Интеру» и «Байеру». Он не играл за первую команду и может быть продан за 25 млн фунтов (Daily Mail)
Юный защитник «Барселоны» привлек внимание топ-клубов.
Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Байер» проявляют интерес к 19-летнему центральному защитнику Микаилу Файе, который также может играть на левом фланге.
Скауты «МЮ» следят за прогрессом талантливого футболиста на протяжении трех месяцев. Они были 22 марта на товарищеском матче Сенегал – Габон (3:0), в котором Файе дебютировал за хозяев и забил гол.
В то же время «Байер» хотел бы как можно скорее осуществить сделку, чтобы избежать конкуренции с топ-клубами и усилить команду перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Файе перешел в «Барселону» летом 2023 года за 1,5 млн евро из хорватского клуба «Кустошия» и подписал контракт до 2027-го.
Зимой каталонцы отказались продать игрока за 13 млн фунтов «Лансу» и «Ницце», так как надеются выручить за него больше, несмотря на то, что Микаил еще не играл за первую команду. Утверждается, что сумма может дойти до 25 млн фунтов.
Сенегалец провел 24 матча за вторую команду «Барсы», играющую в третьем дивизионе, забил 3 гола, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.
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