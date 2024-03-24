Беллингем жаловался лайнсмену на фолы во время товарищеского матча с Бразилией. Хасселбайнк предъявлял претензии резервному арбитру

Теги Сборная Бразилии по футболу Джимми Флойд Хасселбайнк Сборная Англии по футболу судьи товарищеские матчи (сборные) Данило Лукас Пакета Джуд Беллингем Футбол

В сборной Англии остались недовольны судейством в матче с Бразилией.

Член тренерского штаба сборной Англии Джимми Флойд Хасселбайнк в перерыве встречи в подтрибунке выражал недовольство в разговоре с резервным арбитром.

Как отмечает Daily Mail, Хасселбайнк и другие тренеры Англии были разочарованы тему, что Лукас Пакета избежал красной карточки в первом тайме на «Уэмбли». Хасселбайнк общался с арбитром не на англиском языке. Позже в беседу вмешался Данило.

Пакета получил желтую за то, что сбил Джуда Беллингема после серии фолов, однако мог быть удален с поля после очередного подката. Сам Джуд также жаловался лайнсмену на фолы, но подкат бразильца остался безнаказанным, и он продолжил игру.

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33 комментария
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Теперь я знаю, что Хасселбаинк тренер Англии
+93
-2
+91
Беллингем в каждом матче ноет, так было и против Лейпцига
+82
-31
+51
Быстро приспособился к так называемой днк «победителей»
+70
-23
+47
Ответ QWertY
Беллингем в каждом матче ноет, так было и против Лейпцига
Проникся духом Бернабеу
+63
-21
+42
Ответ King Ragnar
Этот Беллингем совсем зазведился уже. Ну влетели ему прямо в голеностоп в матче с Жироной, после чего он месяц не играл. Теперь в товарняке фолить нельзя на нем?
Самое забавное что в этом же товарнике он откровенно жестко влетел в соперника ,но почему-то таких возмущений у него не было
+28
-5
+23
Быстро приспособился к мадридским штучкам)
+27
-9
+18
А что удивительного? В Реале же играет. "Хороводы" вокруг судьи для них обыденность.
+39
-21
+18
Ответ Поцелуй Оздоева
Теперь я знаю, что Хасселбаинк тренер Англии
Да, кстати, приятная неожиданность, старина Джимми оказывается не ушёл из футбола.👍
+14
-1
+13
Результат нахождения в одном клубе с Вини Ю.
+14
-1
+13
Ответ QWertY
Беллингем в каждом матче ноет, так было и против Лейпцига
Познал ценности Мадрида)
+31
-19
+12
стоило челу в лол лиге поиграть и сразу началось
+18
-9
+9
мадридский нытик
+11
-4
+7
Реаловский пацан же…..а что вы хотели
+9
-4
+5
Этот Беллингем совсем зазведился уже. Ну влетели ему прямо в голеностоп в матче с Жироной, после чего он месяц не играл. Теперь в товарняке фолить нельзя на нем?
+12
-8
+4
Ответ Tristan...
Проникся духом Бернабеу
Это он ещё за расизм не ныл. То ли ещё будет
+3
0
+3
Жаловался судье в товарищеском матча? Ну, видать это уже привычка Беллингема.
+3
0
+3
Ответ Поцелуй Оздоева
Теперь я знаю, что Хасселбаинк тренер Англии
Он друг Саутгейта, вместе играли за Мидлсбро
+2
0
+2
Ответ vtsch4svws
Быстро приспособился к так называемой днк «победителей»
В смысле, научился ныть при первых же трудностях?
+2
0
+2
Так поступают практически все игроки Реала.
+2
0
+2
Это Имя собственное одно из проклятий для Геннадия Орлова) Хассельбайнц..По Челси отлично помним )
+2
0
+2
А вы говорите Золотой мяч))
+3
-2
+1
Кьеллини на них нету )
+3
-2
+1
Ответ Биомеханоид
Что там делает Хассельбайнк? Вот не знал. Ещё бы шведа какого додумались поставить, или итальянца.
Очевидно, они с Саутгейтом скорешились в Мидлсбро
+1
0
+1
Лол, там Пакета столько раз правила нарушил, что можно было 4 жёлтые карточки показать) жаль, судья не турок из матча Россия-Сербия
0
0
0
Бразилия играла грязно, и это в товарищеском матче, что же они творят в официальных?
0
0
0
Хасселбайнк общался с арбитром не на английском языке - по понятиям общался на понятийном ?
0
0
0
Ответ brace
В смысле, научился ныть при первых же трудностях?
Да
0
0
0
Пакета вчера внатуре разошелся в первом тайме, кстати по-моему Пакета куда больше фолил на Фодене, я еще трансляцию когда смотрел, там на правом фланге было два одинаковых фола подряд, а я отвлекся ненадолго, сперва подумал, что трансляция зависла и один и тот же момент крутит с фолом на Фодене.

Не знаю насчет красной, но свою желтую Пакета получил вроде на 37 минуте, а мог получить куда раньше.
+2
-2
0
Ответ Поцелуй Оздоева
Теперь я знаю, что Хасселбаинк тренер Англии
Странно, что не в Голландии.
0
0
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Ответ Английский_пациент
Бразилия играла грязно, и это в товарищеском матче, что же они творят в официальных?
Бразилия играет грязно, но травмы получают бразильцы. Что приходится играть почти третьим составом.
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