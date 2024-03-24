Беллингем жаловался лайнсмену на фолы во время товарищеского матча с Бразилией. Хасселбайнк предъявлял претензии резервному арбитру

В сборной Англии остались недовольны судейством в матче с Бразилией.

Член тренерского штаба сборной Англии Джимми Флойд Хасселбайнк в перерыве встречи в подтрибунке выражал недовольство в разговоре с резервным арбитром.

Как отмечает Daily Mail, Хасселбайнк и другие тренеры Англии были разочарованы тему, что Лукас Пакета избежал красной карточки в первом тайме на «Уэмбли». Хасселбайнк общался с арбитром не на англиском языке. Позже в беседу вмешался Данило.

Пакета получил желтую за то, что сбил Джуда Беллингема после серии фолов, однако мог быть удален с поля после очередного подката. Сам Джуд также жаловался лайнсмену на фолы, но подкат бразильца остался безнаказанным, и он продолжил игру.