У Стерлинга 181 очко в АПЛ по «гол+пас» за карьеру. Он делит 16-е место с Оуэном и Бергкампом

Теги Челси Майкл Оуэн премьер-лига Англия Деннис Бергкамп Рахим Стерлинг Футбол

Рахим Стерлинг догнал Майкла Оуэна и Денниса Бергкампа по «гол+пас» в АПЛ.

Вингер «Челси» сделал голевую передачу в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Теперь у него 181 очко за результативность – 120 мячей и 61 ассист за карьеру в Премьер-лиге.

По этому показателю Стерлинг делит 16-е место в истории АПЛ с Майклом Оуэном (150+31) и Деннисом Бергкампом (87+94).

Рекордсмен – Алан Ширер с 324 (260+64) баллами по «гол+пас».

15-е место в списке занимает Джимми Флойд Хасселбайнк – 186 (128+58).

Подробнее статистика Стерлингаздесь.

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4 комментария
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При всех его недостатках, Рахим довольно качественный игрок. Понятно, что ноет, ныряет и все такое, но в Сити порой была магия. Я люблю смотреть классный футбол и Стерлинг на это способен.
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Ответ Буратино55
Вот и настоящий уровень Оуэна и Бергкампа оказывается
По статистике судите? Ну понятно тогда уж и Месси и Роналду лучшие, а Бергкамп игрок который вывел Арсенал на топ уровень, который противостоял сильнейшему Мю Фергюсона
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получается, стерлинг - легенда апл, хоть это и сложно признать многим
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