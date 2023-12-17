У Стерлинга 181 очко в АПЛ по «гол+пас» за карьеру. Он делит 16-е место с Оуэном и Бергкампом

Рахим Стерлинг догнал Майкла Оуэна и Денниса Бергкампа по «гол+пас» в АПЛ.

Вингер « » сделал голевую передачу в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Теперь у него 181 очко за результативность – 120 мячей и 61 ассист за карьеру в Премьер-лиге.

По этому показателю Стерлинг делит 16-е место в истории с (150+31) и (87+94).

Рекордсмен – Алан Ширер с 324 (260+64) баллами по «гол+пас».

15-е место в списке занимает Джимми Флойд Хасселбайнк – 186 (128+58).

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