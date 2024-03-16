Саудовцы предложили «Барсе» более 80 млн евро за Рафинью (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Рафинья Диас Футбол

Рафинья Диас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Diario Sport, на прошлой неделе «Барселона» получила новое предложение от одного из саудовских клубов. Клуб еще не дал ответ на него, поскольку сезон вступает в решающую фазу. 

Сумма, которую саудовцы готовы заплатить за бразильского футболиста, намного превышает оценку, сделанную «Барсой» несколько месяцев назад. Тогда каталонцы оценили игрока в 80 миллионов евро. 

Отмечается, что интерес к вингеру проявляют сразу 4 клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Сам футболист не хочет уходить из «Барселоны», но клуб может рассмотреть вариант с его продажей. В «блаугране» понимают, что летом им будет необходимо совершить более одного крупного трансфера на выход. 

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь

95 комментариев
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Вот бы саудовцы купили мой старый телевизор по цене нового...
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Надо продать
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Заверните в блестящую бумагу с бантом, и отправьте ближайшим рейсом.
Если надо кого-то продавать, то пусть это будет он а не Араухо или Френки.
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в кометах пишут, что нет замены и зачем продавать
но тип мы видим что молодеж барсы в целом неуступает основе, а где то даже наоборот. Пике правильно говорил, что Барсе надо просто обьявить, что ради экономии и выхода из кризиса сделают ставку на молодеж, продать тех, за кого готовы так переплачивать.
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Ответ XavIniesta2008-2015
Мне интересно, а те, кто пишут «надо продавать» смотрят хотя бы на шаг вперёд ? Продажа Рафиньи означает только одно: Ямал будет основным игроком команды. Я думаю, все догадываются, чем это может закончится для игрока 17-ти лет. И не факт, что Барса найдёт ему достойного конкурента хотя бы для адекватной ротации
Финансовые проблемы Барсы?
-Нет, не слышали.
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+13
Ответ Ко-ко-джамбо
в кометах пишут, что нет замены и зачем продавать но тип мы видим что молодеж барсы в целом неуступает основе, а где то даже наоборот. Пике правильно говорил, что Барсе надо просто обьявить, что ради экономии и выхода из кризиса сделают ставку на молодеж, продать тех, за кого готовы так переплачивать.
Продать то легко, ну ток кто убедит рафинью переезжать из Барселоны в аль-сахару, шоб по песку в парандже ходить(ну лан, может дирхамы)
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Завернуть и отправить.
Можно ещё из Ла Масии кого нибудь взять.
В последнее время воспитаники Ла Масии очень радуют.
+12
-4
+8
Мне интересно, а те, кто пишут «надо продавать» смотрят хотя бы на шаг вперёд ?
Продажа Рафиньи означает только одно: Ямал будет основным игроком команды. Я думаю, все догадываются, чем это может закончится для игрока 17-ти лет. И не факт, что Барса найдёт ему достойного конкурента хотя бы для адекватной ротации
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+7
Ответ Ко-ко-джамбо
в кометах пишут, что нет замены и зачем продавать но тип мы видим что молодеж барсы в целом неуступает основе, а где то даже наоборот. Пике правильно говорил, что Барсе надо просто обьявить, что ради экономии и выхода из кризиса сделают ставку на молодеж, продать тех, за кого готовы так переплачивать.
Если объявить, то переплачивать не захотят.)
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За 80 его и Челси купит, а то и все 100 куда он с удовольствием пойдет. Для СА 110+ и это еще если Раф согласится.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Заверните в блестящую бумагу с бантом, и отправьте ближайшим рейсом. Если надо кого-то продавать, то пусть это будет он а не Араухо или Френки.
согласен, Араухо и Френки топ
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+5
90 млн с Аль-Хилаля + Неймар в аренду и 90% его зарплаты платят арабы )
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Финансовые проблемы Барсы? -Нет, не слышали.
Финансовые проблемы не решить продажей игроков. Проданному нужна замена, а экономя придется покупать второсортных игроков. Результат - вылет из еврокубков и середина таблицы. Это прямая потеря огромных сумм. Барса должна вылазить из долговой ямы другим путем. Имея качественный состав привлекать спонсоров и продавать много билетов на домашние игры на новом стадионе, продавать футболки и многое другое. Середнякам такое не светит. Года за 2 ситуация улучшится, нужно просто потерпеть
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Ответ Kostya.68@bk.ru
Завернуть и отправить. Можно ещё из Ла Масии кого нибудь взять. В последнее время воспитаники Ла Масии очень радуют.
Нет сейчас сильных правых вингеров в Ла Масии
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Ответ Никита Смолов
За 80 его и Челси купит, а то и все 100 куда он с удовольствием пойдет. Для СА 110+ и это еще если Раф согласится.
Самый вменяемый комментарий
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Ответ Vlad Zhadejko
Замену нормальную за такие деньги ему сейчас найти будет сложно, а Ламин ещё слишком молод для постоянной игры в основе, так что не думаю, что этот трансфер состоится
Ламин вполне готов, да и Барса умеет в последние годы находить варианты с арендой и свободными агентами. В их ситуации отказываться от продажи игрока за цену в два раза превышающую рыночную стоимость- просто глупо.
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Ответ Marslan Akmataliev
Продать Рафу (если конечно согласится уйти), и взять Дибалу, говорили о цене в 12 млн вроде за Пауло.
медленный, ленивый а этот хотябы бегает
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Продать Рафу (если конечно согласится уйти), и взять Дибалу, говорили о цене в 12 млн вроде за Пауло.
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Ответ Rachid
80 лямов за Рафинью - хорошие деньги- плачь, но нужно продавать - выхода нет:))
пока не придет новый тренер рискованно продавать кого либо
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В принципе хорошая сделка , можно за 80 миллионов евро купить Санчо и Гринвуда у МЮ летом .
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Чемодан Вокзал…
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Ответ Kenai Tahov
90 млн с Аль-Хилаля + Неймар в аренду и 90% его зарплаты платят арабы )
Хилялю он точно не нужен там есть Малком
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Diario 🤢🤮
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Рычаг нарисовался)
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Его лучше разменять с Ливерпулем на Луиса Диаса , Ливерпулю как раз правый нужен будет на замену Салаху
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Наши спасители 😁
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Ответ Vlad Zhadejko
Замену нормальную за такие деньги ему сейчас найти будет сложно, а Ламин ещё слишком молод для постоянной игры в основе, так что не думаю, что этот трансфер состоится
Гринвуд 40 м стоит
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Ответ Karl0709
В принципе хорошая сделка , можно за 80 миллионов евро купить Санчо и Гринвуда у МЮ летом .
А ты уверен что ни лучше?
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Ответ Никита Смолов
За 80 его и Челси купит, а то и все 100 куда он с удовольствием пойдет. Для СА 110+ и это еще если Раф согласится.
Опять над Челси посмеялись
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Ответ UnforgivenX2
к сожалению, надо ж на 200 продать, поэтому и его, и Араухо, а в защите будут Кубарси с Файе томить :)
Араухо продавать от гарантированных 100+
Только так.
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