Саудовцы предложили «Барсе» более 80 млн евро за Рафинью (Diario Sport)
Рафинья Диас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Diario Sport, на прошлой неделе «Барселона» получила новое предложение от одного из саудовских клубов. Клуб еще не дал ответ на него, поскольку сезон вступает в решающую фазу.
Сумма, которую саудовцы готовы заплатить за бразильского футболиста, намного превышает оценку, сделанную «Барсой» несколько месяцев назад. Тогда каталонцы оценили игрока в 80 миллионов евро.
Отмечается, что интерес к вингеру проявляют сразу 4 клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Сам футболист не хочет уходить из «Барселоны», но клуб может рассмотреть вариант с его продажей. В «блаугране» понимают, что летом им будет необходимо совершить более одного крупного трансфера на выход.
В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
Если надо кого-то продавать, то пусть это будет он а не Араухо или Френки.
но тип мы видим что молодеж барсы в целом неуступает основе, а где то даже наоборот. Пике правильно говорил, что Барсе надо просто обьявить, что ради экономии и выхода из кризиса сделают ставку на молодеж, продать тех, за кого готовы так переплачивать.
-Нет, не слышали.
Можно ещё из Ла Масии кого нибудь взять.
В последнее время воспитаники Ла Масии очень радуют.
Продажа Рафиньи означает только одно: Ямал будет основным игроком команды. Я думаю, все догадываются, чем это может закончится для игрока 17-ти лет. И не факт, что Барса найдёт ему достойного конкурента хотя бы для адекватной ротации
Только так.