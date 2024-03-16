Саудовцы предложили «Барсе» более 80 млн евро за Рафинью (Diario Sport)

Рафинья Диас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Diario Sport, на прошлой неделе « » получила новое предложение от одного из саудовских клубов. Клуб еще не дал ответ на него, поскольку сезон вступает в решающую фазу.

Сумма, которую саудовцы готовы заплатить за бразильского футболиста, намного превышает оценку, сделанную «Барсой» несколько месяцев назад. Тогда каталонцы оценили игрока в 80 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к вингеру проявляют сразу 4 клуба из Саудовской Аравии – « », « », « » и « ». Сам футболист не хочет уходить из «Барселоны», но клуб может рассмотреть вариант с его продажей. В «блаугране» понимают, что летом им будет необходимо совершить более одного крупного трансфера на выход.

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.