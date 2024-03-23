Сборная России сдает кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»
Сборная России сдает кровь для пострадавших от теракта в Красногорске.
«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», – сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.
По последним данным СК, в результате теракта погибли 115 человек.