Полиция не подбрасывала наркотики экс-игроку сборной России Бугаеву. Об этом заявили в прокуратуре

Теги Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Р-Спорт Футбол

В прокуратуре заявили, что полиция не подбрасывала наркотики Алексею Бугаеву.

Следствие не нашло свидетельств того, что полиция подбросила мефедрон экс-футболисту сборной России, сообщает «Р-Спорт». При этом в телефоне обвиняемого были фото, уличающие его в намерении сбывать наркотики, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Напомним, Бугаев был задержан с 500 граммами мефедрона, который он намеревался сбыть в Сочи, сообщал кубанский главк МВД, и впоследствии арестован. Адвокат Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские сфальсифицировали улики и якобы требовали у Бугаева взятку в 3 млн рублей.

«Доводы о злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий сотрудниками полиции при задержании Бугаева, вымогательстве у последнего денежных средств являлись предметом доследственной проверки, организованной следователем следственного отдела по Прикубанскому округу СУ СК России по краю, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции составов преступлений», – сказано в релизе прокуратуры.

Ведомство отмечает, что «следователем в сотовом телефоне обвиняемого нашли подтверждающие намерение сбыта доказательства – фото данной закладки, фото ранее произведенных закладок и весы».

Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной подставляют

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7 комментариев
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а когда хоть раз полиция такое говорила? что мол да подкинули
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Я спросил, мошенники ли они? Они сказали нет
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Прокуратура: "полиция не подбрасывала ему наркотики"
Но может подложила?
Прокуратура: "хм, будем выяснять"
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Ok
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Неожиданно...
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Конечно же не подбрасывали, они не такие
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