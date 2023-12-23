Полиция не подбрасывала наркотики экс-игроку сборной России Бугаеву. Об этом заявили в прокуратуре

В прокуратуре заявили, что полиция не подбрасывала наркотики Алексею Бугаеву.

Следствие не нашло свидетельств того, что полиция подбросила мефедрон экс-футболисту сборной России, сообщает «Р-Спорт». При этом в телефоне обвиняемого были фото, уличающие его в намерении сбывать наркотики, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Напомним, Бугаев был задержан с 500 граммами мефедрона, который он намеревался сбыть в Сочи, сообщал кубанский главк МВД, и впоследствии арестован. Адвокат Екатерина Макличенко заявляла, что полицейские сфальсифицировали улики и якобы требовали у взятку в 3 млн рублей.

«Доводы о злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий сотрудниками полиции при задержании Бугаева, вымогательстве у последнего денежных средств являлись предметом доследственной проверки, организованной следователем следственного отдела по Прикубанскому округу СУ СК России по краю, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции составов преступлений», – сказано в релизе прокуратуры.

Ведомство отмечает, что «следователем в сотовом телефоне обвиняемого нашли подтверждающие намерение сбыта доказательства – фото данной закладки, фото ранее произведенных закладок и весы».

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