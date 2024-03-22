РПЛ выразила соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

РПЛ выразила соболезнования в связи с событиями в в «Крокус Сити Холле».

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным, огонь велся из автоматов. Есть пострадавшие и раненые.

Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе. Как сообщает ТАСС, примерно треть здания торгово-развлекательного центра охвачена пожаром.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий в «Крокус Сити Холле».Берегите себя и будьте осторожны», – говорится в заявлении .

«Ужасные события в «Крокус Сити Холле». Выражаем искренние соболезнования пострадавшим в этой трагедии, их родным и близким», – написали в телеграм-канале « ».

Позже соболезнования выразили «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и другие команды.