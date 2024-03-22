Хавьер Пасторе: «Неймар боролся бы за «Золотой мяч» с Месси и Роналду, если бы хотел, но он не живет футболом на 100%. Не видел такого таланта, если не считать Лео»
Хавьер Пасторе считает, что Неймар мог добиться большего в футболе.
«Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества... Реакция? Самая лучшая. Скорость? Он молниеносен. Работа с мячом? Лучший. Дриблинг? Он делает то, что хочет. Гол? Любой ногой. Прыжки? Он прыгает высоко. У него есть все.
Если вы назовете игрока мечты, каким вы его видите, вы скажете – Неймар. Если бы он хотел, то боролся бы за «Золотой мяч» с Месси, Криштиану и кем угодно еще, но он живет по-другому, он не живет футболом на 100%. Я очень люблю его, я много писал ему сейчас, во время его травмы. Вначале я ожидал увидеть в нем высокомерного человека, но я ошибся», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.
«Мбаппе в шутку сказал: «Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ», как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022
но как казал Хабиб "что не делают большие деньги могут сделать очень большие деньги"
На это есть ряд причин: травмы, психология и жизненные приоритеты.
Неймар прошел свой пик в Барселоне и немного зацепил его в ПСЖ, у него совсем другие приоритеты в жизниа.
А неймар что делал в это же время???????????
пс. из тех кого ещё видел на ЧМ больше всего запомнились и поразили модрич, Канте и Погба. совсем другое ощущение от их игры чем по телеку