Хавьер Пасторе: «Неймар боролся бы за «Золотой мяч» с Месси и Роналду, если бы хотел, но он не живет футболом на 100%. Не видел такого таланта, если не считать Лео»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Золотой мяч Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Хавьер Пасторе Футбол

Хавьер Пасторе считает, что Неймар мог добиться большего в футболе.

«Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества... Реакция? Самая лучшая. Скорость? Он молниеносен. Работа с мячом? Лучший. Дриблинг? Он делает то, что хочет. Гол? Любой ногой. Прыжки? Он прыгает высоко. У него есть все.

Если вы назовете игрока мечты, каким вы его видите, вы скажете – Неймар. Если бы он хотел, то боролся бы за «Золотой мяч» с Месси, Криштиану и кем угодно еще, но он живет по-другому, он не живет футболом на 100%. Я очень люблю его, я много писал ему сейчас, во время его травмы. Вначале я ожидал увидеть в нем высокомерного человека, но я ошибся», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.

«Мбаппе в шутку сказал: «Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ», как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022

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24 комментария
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Переходом в ПСЖ убил карьеру
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Да, Ней играл очень красиво, быстрый, с финтами, голами...игрок, из-за которого и любят футбол
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помнится даже где-то писали, что барса говорила "оставайся поможем взять золотой мяч"

но как казал Хабиб "что не делают большие деньги могут сделать очень большие деньги"
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Пасторе сам мог намного большего добиться. Очень тонкий игрок с необычной футбольной "грацией". Приятно было смотреть на его игру. Жаль, чего-то не хватило
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Собственно, он и боролся за ЗМ с Месси и Роналду, попав в 15 году в тройку, жаль только, что борьба долго не продлилась. Нехватало его Барсе последующие несколько лет, Коутиньо как замена не вывез, а Дембеле на фоне Нея - быстроногое полено с околонулевым игровым интеллектом
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Будем откровенны, за всю историю в принципе было мало футболистов, которые бы держали такой уровень столько лет подряд.
На это есть ряд причин: травмы, психология и жизненные приоритеты.

Неймар прошел свой пик в Барселоне и немного зацепил его в ПСЖ, у него совсем другие приоритеты в жизниа.
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Ответ gPk
В отличием от кринжа он усиливал свои команды. Выиграл Кубок Либертадорес со средним Сантосам, усилил Барсу, ПСж. Кринжатина же развалила Ювентус, Юнайтед, Аль-Наср...
И " всего лишь " выиграл с реалом 4 лигу чемпионов и 5 золотых мячей.
А неймар что делал в это же время???????????
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Неймар выиграл бы ЗМ, Россия Евро. С пятницей всех!
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Неймар -жертва денег.
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видел его в живую на ЧМ, конечно монстр. согласен с пасторе, если бы работал как Месси и Криш, взял бы несколько ЗМ
пс. из тех кого ещё видел на ЧМ больше всего запомнились и поразили модрич, Канте и Погба. совсем другое ощущение от их игры чем по телеку
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талант был феноменальный, но алчность , жадность и кайфы погубили его
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да, есть Всё - но, нет желания играть...
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всем вылизал
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В футболе не бывает сослагательного наклонения...если бы ка бы. Джоване Элбер был намного лучше его Неймара
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заметьте, если не считать Лео (!)
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Ну сколько таких талантов загублено желанием прожигать жизнь. Реальных трудоголиков мало. Из нового поколения кажется перспективным отношение к делу у Холанда и Белингема
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Ответ gPk
В отличием от кринжа он усиливал свои команды. Выиграл Кубок Либертадорес со средним Сантосам, усилил Барсу, ПСж. Кринжатина же развалила Ювентус, Юнайтед, Аль-Наср...
До Роналду Реал 10 лет ЛЧ не брал, с ним 4, но зачем это упоминать да?
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Ответ Владислав Стаматов
Пасторе сам мог намного большего добиться. Очень тонкий игрок с необычной футбольной "грацией". Приятно было смотреть на его игру. Жаль, чего-то не хватило
Характера ему не хватило. Ему бы характер Криштиану...
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