Промес стал резидентом ОАЭ по совету окружения. Ему сказали, что это поможет избежать экстрадиции в Нидерланды (Metaratings)

Квинси Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.

Футболист московского « » арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Как стало известно Metaratings, Промес по совету своего окружения в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ. Футболиста заверили, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.

Ранее появилась информация, что в конце 2023 года получил резидентскую визу ОАЭ, что упростило для него пересечение границы арабского государства.