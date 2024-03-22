Промес стал резидентом ОАЭ по совету окружения. Ему сказали, что это поможет избежать экстрадиции в Нидерланды (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.

Футболист московского «Спартака» арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Как стало известно Metaratings, Промес по совету своего окружения в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ. Футболиста заверили, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.

Ранее появилась информация, что в конце 2023 года Промес получил резидентскую визу ОАЭ, что упростило для него пересечение границы арабского государства.

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61 комментарий
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Какой-то тупой совет. Это то же окружение, которое ему рекомендовало вложиться в контрабанду наркотиков?
+132
-8
+124
Ответ Дмитрий Воронцов
Какой-то тупой совет. Это то же окружение, которое ему рекомендовало вложиться в контрабанду наркотиков?
Просто перепутали термины "резидент" и "президент"
+94
-4
+90
Ошибка резидента, х.ф.
+45
-2
+43
Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
Сдаться правоохранителям Нидерландов.
+26
-2
+24
Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
Не заниматься контрабандой наркотиков и не бить людей ножом.
+26
-3
+23
Ответ Howard Norfolk
Ошибка резидента, х.ф.
Там еще были Судьба резидента и Возвращение резидента. :)
+20
-1
+19
Потом выпустит новый трек на эту тему:
Я мотался по пустыням как Моисей
Я искал своё пристанище по совету друзей
В тяжких поисках найдя себя
Я говорю хватит с меня!
Резидент, резидент пустыни
Резидент, резидент - я как скорпион
Резидент, резидент - не поймает меня фараон*.
* - жаргонизм в отношении полицейских.
+18
-3
+15
Осталось только по советам советников нанять адвокатом Пашаева.
+14
-1
+13
Resident Evil, он же Гений фармацевтики из КБ Umbrella.
+15
-3
+12
надо выдать России за неуплату налогов...
+16
-8
+8
Потом обрезание и матумба)
+8
-1
+7
когда его уже экстрадируют и это позор закончится?...
+7
-1
+6
"Мы будем судить тебя по закону гор".
+6
-1
+5
пересечение границ дозволенного ему что помогло упростить?)
+4
0
+4
Ответ Syndycate
В ОАЭ нет налогов же)
Кто тебе такую глупость сказал?
+3
0
+3
Ответ Любитель пожрать
Там еще были Судьба резидента и Возвращение резидента. :)
Так это окружение Квинси, фильм этот посмотрели, и думают, что так и будет.
+4
-1
+3
Жизнь висит на нитке , а думает о прибытке
+2
0
+2
Что за бред ?
+4
-3
+1
Ошибка резидента.
+3
-2
+1
Ответ гилберт
Ошибка резидента.
Дальше будет "Возращение резидента", вопрос только в том куда? В "Спартак" или Нидерланды?
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0
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"Ошибка резидента -2" , фильм 2024 года, студия СпартакТВ.
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Ответ Любитель пожрать
Там еще были Судьба резидента и Возвращение резидента. :)
Сейчас идет вторая серия. Скоро будет и третья
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Ответ Howard Norfolk
Ошибка резидента, х.ф.
И носило меня, как осенний листок ©
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Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
бежать....
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Ответ Alex1104
Это была просто шутка, расслабься. Вот только кому он там нужен, в Эмиратах? Спартак ему зарплату платить не будет, а с такой жизнью накопления (если они у него вообще есть) быстро закончатся. Это уже не шутка, кстати.
Так я и не напрягался, шутка то никакая.
Если Спартак разорвет с ним договор, но не просто перестанет платить, но и потребует немалую компенсацию, что еще хуже.
То что у него есть накопления, знакомые с накоплениями или способы заработать оные даже в искомой локации я не сомневаюсь.
Не исключено, что будет какое-то негласное соглашение или приговор снизят после апелляции.
Гадать на кофейной гуще нет смысла. Если бы сильно хотели, уже давно экстрадировали. Любое затягивание ему на пользу.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Сдаться правоохранителям Нидерландов.
Там тюрьмы заполнены, пока места нет Промесу
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Ответ maximus388
Так я и не напрягался, шутка то никакая. Если Спартак разорвет с ним договор, но не просто перестанет платить, но и потребует немалую компенсацию, что еще хуже. То что у него есть накопления, знакомые с накоплениями или способы заработать оные даже в искомой локации я не сомневаюсь. Не исключено, что будет какое-то негласное соглашение или приговор снизят после апелляции. Гадать на кофейной гуще нет смысла. Если бы сильно хотели, уже давно экстрадировали. Любое затягивание ему на пользу.
Печально, что такая карьера будет иметь такой конец.
А уж со "знакомыми с накоплениями" я бы посоветовал дел не иметь. Какие-то его знакомства не очень. А в арабских странах сроки дают другие, если что.
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Ответ Эразм
Потом обрезание и матумба)
или отрезание...
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Я в весеннем лесу пил берёзовый сок !!!
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Президентом ОАЭ.
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