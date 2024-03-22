Промес стал резидентом ОАЭ по совету окружения. Ему сказали, что это поможет избежать экстрадиции в Нидерланды (Metaratings)
Квинси Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.
Футболист московского «Спартака» арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.
Как стало известно Metaratings, Промес по совету своего окружения в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ. Футболиста заверили, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.
Ранее появилась информация, что в конце 2023 года Промес получил резидентскую визу ОАЭ, что упростило для него пересечение границы арабского государства.
Я мотался по пустыням как Моисей
Я искал своё пристанище по совету друзей
В тяжких поисках найдя себя
Я говорю хватит с меня!
Резидент, резидент пустыни
Резидент, резидент - я как скорпион
Резидент, резидент - не поймает меня фараон*.
* - жаргонизм в отношении полицейских.
Если Спартак разорвет с ним договор, но не просто перестанет платить, но и потребует немалую компенсацию, что еще хуже.
То что у него есть накопления, знакомые с накоплениями или способы заработать оные даже в искомой локации я не сомневаюсь.
Не исключено, что будет какое-то негласное соглашение или приговор снизят после апелляции.
Гадать на кофейной гуще нет смысла. Если бы сильно хотели, уже давно экстрадировали. Любое затягивание ему на пользу.
А уж со "знакомыми с накоплениями" я бы посоветовал дел не иметь. Какие-то его знакомства не очень. А в арабских странах сроки дают другие, если что.