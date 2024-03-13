«Барселона» может получить от Puma 100 млн евро за подписание контракта и по 120 млн ежегодно. Nike платит до 105 млн за сезон

Puma предлагает «Барселоне» более выгодные условия сотрудничества, чем Nike.

«Блауграна» передумала выпускать форму под собственным брендом и теперь выбирает между продолжением сотрудничества с американской компанией и переходом к немецкой.

Пока партнерство с выглядит более вероятным. В таком случае каталонцы получат 100 млн евро за заключение контракта, ежегодный платеж составит 120 млн.

Nike сейчас выплачивает 85 млн за сезон, еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов. При этом соглашение включает даже штрафы за невыполнение «Барселоной» некоторых целей.

Сейчас «блауграна» находится в ожидании окончательного предложения от . Ранее предложенные условия не превосходили нынешние.