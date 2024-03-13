«Барселона» может получить от Puma 100 млн евро за подписание контракта и по 120 млн ежегодно. Nike платит до 105 млн за сезон

Теги Барселона Ла Лига бизнес Puma Nike игровая форма стиль деньги Футбол

Puma предлагает «Барселоне» более выгодные условия сотрудничества, чем Nike.

«Блауграна» передумала выпускать форму под собственным брендом и теперь выбирает между продолжением сотрудничества с американской компанией и переходом к немецкой.

Пока партнерство с Puma выглядит более вероятным. В таком случае каталонцы получат 100 млн евро за заключение контракта, ежегодный платеж составит 120 млн.

Nike сейчас выплачивает 85 млн за сезон, еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов. При этом соглашение включает даже штрафы за невыполнение «Барселоной» некоторых целей.

Сейчас «блауграна» находится в ожидании окончательного предложения от Nike. Ранее предложенные условия не превосходили нынешние.

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22 комментария
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Надо по-любому к Пуме переходить) ну и что греха таить, лично для меня пума это 🔥🔥🔥
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Тут и думать нечего, к тому же, однотипные комплекты Найк уже порядком приелись
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Барса всё таки крутой брэнд.
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Для Барселоны это отличное предложение: и финансово выгодно, и форма будет очень хорошая и разная )

А Найк бы подумать было бы хорошо над своей политикой последних лет, когда у почти всех клубов форма идентичная.
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Ответ itemme
Да у барсы они каждый раз оригинальные и красивые, о чем речь
Форму в шашечку и с горизонтальными полосами до сих пор снится в кошмарах
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Ответ mekafff
Хз чем там думать, у найка всегда приятная и стильная форма, можно даже носить как повседневную с шортами. У Пумы дизайнеры раз за разом проваливаются с экспериментами - я уже который год мечтаю, чтобы Боруссия сменила экипировщика. Две!!! +- нормальных формы за 10+ лет - это просто ужас.
У людей странный вкус, но об этом лучше не спорить. Найк для барсы делал отлично)
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Ответ Кирилл
Для Барселоны это отличное предложение: и финансово выгодно, и форма будет очень хорошая и разная ) А Найк бы подумать было бы хорошо над своей политикой последних лет, когда у почти всех клубов форма идентичная.
Хз чем там думать, у найка всегда приятная и стильная форма, можно даже носить как повседневную с шортами. У Пумы дизайнеры раз за разом проваливаются с экспериментами - я уже который год мечтаю, чтобы Боруссия сменила экипировщика. Две!!! +- нормальных формы за 10+ лет - это просто ужас.
+4
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Ответ Vlad Zhadejko
Тут и думать нечего, к тому же, однотипные комплекты Найк уже порядком приелись
Да у барсы они каждый раз оригинальные и красивые, о чем речь
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В Барсе и Рите должны знать-народ на сайте постановил:Рита хорошая!Будем брать!)
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У puma крутой дизайн последние годы и они не так категоричны как Nike и Адик !
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Не думаю, что Лапорта упустит такой шанс.
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Всё равно что Мана Небесная
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Это звезде,про 300 в год же писали)
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Для Пумы это будет очень важное подписание, помимо МС и Милана из клубов у них в портфеле нет топов с большой аудиторией, да и противостояние с Adidas никуда не делось.
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А можна, трусы от Nike а майку от Puma?)
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То есть в договоре Барсы и Найк не предусмотрено штрафа за досрочное расторжение договора одной из команд ?
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Ответ bjpz8u53uu
Форму в шашечку и с горизонтальными полосами до сих пор снится в кошмарах
Вы выбираете 2 из 10 удачных или 8 из 10?😅
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Пункт про штрафы должен насторожить.
Как бы вообще в минуса не уйти 🙂
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Если это правда, то Барса должна попрощаться с однотипным свушом в стиле того самого чернокожего из фильма 1+1 )
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