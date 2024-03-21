Генсек РФС о судействе в РПЛ: «Мы в первой десятке по уровню среди всех 55 федераций УЕФА. Нас ставят в пример по качеству работы ВАР»

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Максим Митрофанов Роберто Розетти видеоповторы Чемпионат.com Футбол

В РФС высоко оценивают работу судей и ВАР в Мир РПЛ.

«Недавно в УЕФА была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад Розетти по судейству. Причем, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А у вас тоже?»

Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы ВАР.

Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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20 комментариев
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И все остальные страны нам завидуют
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Ну, глядя регулярно как судят в Испании, то мы не так уж и плохи как кажется.
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+16
Ответ King_X
Звучит громогласно на первый взгляд Но смотря на английских и испанских 🤡, на самом деле верится, что наши не так плохи
Сравните скорости в Англии, Испании и рпл)
+13
-1
+12
Ответ Tun
Сравните скорости в Англии, Испании и рпл)
Тож верно
Но на ВАР хоть десятикратный слоу-мо можно включить, хоть на паузу ставить, а они все равно косячат
Эт не оправдание
+9
-1
+8
Ответ umnik3
Ну, глядя регулярно как судят в Испании, то мы не так уж и плохи как кажется.
Там сложнее судить,другие скорости,нашим там косячили бы еще больше.
+11
-3
+8
Звучит громогласно на первый взгляд

Но смотря на английских и испанских 🤡, на самом деле верится, что наши не так плохи
+10
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+6
Ответ umnik3
Ну, глядя регулярно как судят в Испании, то мы не так уж и плохи как кажется.
Да чот и в АПЛ вопросов немало
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Особенно офсайдных линий
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зенит судят хорошо,да.
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вас в Икс не ставят!
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Вовремя подоспела новость. Аккурат после фортеля от турецкого рефери.
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Интересно,вот таких как он, специально набирают?
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Что «матч», что речи перед ним…
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Генсек импакт
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Вам бы еще решения принимать быстрее научиться
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Ответ Tun
Сравните скорости в Англии, Испании и рпл)
Это не тот показатель. Вот честно условный Карасев бы точно назначил пенальти после контакта Доку с Макаалистером
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