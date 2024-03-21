Генсек РФС о судействе в РПЛ: «Мы в первой десятке по уровню среди всех 55 федераций УЕФА. Нас ставят в пример по качеству работы ВАР»

В РФС высоко оценивают работу судей и ВАР в Мир РПЛ.

«Недавно в была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад по судейству. Причем, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А у вас тоже?»

Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы ВАР.

Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.