Генсек РФС о судействе в РПЛ: «Мы в первой десятке по уровню среди всех 55 федераций УЕФА. Нас ставят в пример по качеству работы ВАР»
В РФС высоко оценивают работу судей и ВАР в Мир РПЛ.
«Недавно в УЕФА была встреча всех генсеков национальных ассоциаций. И там был отдельный доклад Розетти по судейству. Причем, поверьте, каждая встреча руководителей ассоциаций начинается так: «У вас как с судьями? У нас беда. А у вас тоже?»
Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы ВАР.
Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Но на ВАР хоть десятикратный слоу-мо можно включить, хоть на паузу ставить, а они все равно косячат
Эт не оправдание
Но смотря на английских и испанских 🤡, на самом деле верится, что наши не так плохи