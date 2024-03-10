Судья Чебан удалил форварда «Сочи» Кордову после ВАР и объявил решение на весь стадион – впервые в РПЛ

Арбитр удалил игрока «Сочи» и объяснил решение зрителям на «РЖД Арене».

На 72-й минуте матча 20-го тура Мир нападающий , пытаясь догнать мяч, рукой попал в лицо защитнику «Локомотива» Евгению Морозову.

Главный судья сперва показал венесуэльцу желтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение и удалил футболиста.

«После просмотра игрок номер 10 команды « » наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», – объявил рефери. Вердикт судьи был озвучен на весь стадион впервые в чемпионате России.

Следует отметить, что ранее за желтые был удален хавбек « » Артем Карпукас.