Судья Чебан удалил форварда «Сочи» Кордову после ВАР и объявил решение на весь стадион – впервые в РПЛ
Арбитр удалил игрока «Сочи» и объяснил решение зрителям на «РЖД Арене».
На 72-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ нападающий Серхио Кордова, пытаясь догнать мяч, рукой попал в лицо защитнику «Локомотива» Евгению Морозову.
Главный судья Сергей Чебан сперва показал венесуэльцу желтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение и удалил футболиста.
«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», – объявил рефери. Вердикт судьи был озвучен на весь стадион впервые в чемпионате России.
Следует отметить, что ранее за желтые был удален хавбек «Локомотива» Артем Карпукас.