Судья Чебан удалил форварда «Сочи» Кордову после ВАР и объявил решение на весь стадион – впервые в РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации судьи видеоповторы Серхио Кордова Сочи Евгений Морозов Сергей Чебан Артем Карпукас Футбол

Арбитр удалил игрока «Сочи» и объяснил решение зрителям на «РЖД Арене».

На 72-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ нападающий Серхио Кордова, пытаясь догнать мяч, рукой попал в лицо защитнику «Локомотива» Евгению Морозову.

Главный судья Сергей Чебан сперва показал венесуэльцу желтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение и удалил футболиста.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», – объявил рефери. Вердикт судьи был озвучен на весь стадион впервые в чемпионате России.

Следует отметить, что ранее за желтые был удален хавбек «Локомотива» Артем Карпукас.

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26 комментариев
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Таких удалений в каждой игре можно пару найти, странное решение
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Серьёзно это удаление? Нафиг нужен ВАР, если зв такие удаляют.
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Удаление-то "левое". Сам шёл на кантакт с Кордобой и включил артистизм. Чебан зритель.
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Ответ kutavlik
Комментарий скрыт
А мне зашло. Зато сразу понятно решение на весь стадион. Многие сидят далеко на трибуне и не видят момента с повторами как по ТВ. Хуже точно не стало.
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Нет слов, за такое красную давать, позорище 🤦‍♂️
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Ему было страшно, но он это сделал.
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Ну по мне это желтая, потому что игрок Локомотива сам полез головой под соперника.
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Ответ Никому_никабельный
А к чему эта озвучка судьёй? У кого со зрением проблемы или что?
Для болельщиков на стадионе.
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Вот если бы прайс озвучил, то нам бы равных не было...
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От силы жёлтая, с большой натяжкой.
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За ударом локтем желтую дают, а тут слегка ладонью лицо задел и локомотивец через 3 секунды как подкошенный упал
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Удаление судья нарисовал, даже желтая под вопросом
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Хабалко говорила, что "Сочи будут тянуть всем миром". Но судя по всему, это московских так будут тянуть.
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Ответ Miron_8383
Таких удалений в каждой игре можно пару найти, странное решение
Чебан хотел попасть в историю как первый арбитр, озвучивший решение после просмотра ВАР.
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липовое удаление, ну попал ладошкой и что, ладно бы локтем попал
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Мужик в историю войдёт, он ещё и дважды объявлял решение.
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Ответ fil_spb
"впервые в РПЛ" Видимо хотел прославиться как первый оратор. Другой мотивации в таком решении не просматривается. А прославился как редкий бездарь, выдумавший левую КК.
Ну он изначально желтую показал, что выглядело адекватным решением. А красную ему Безбородов насоветовал.
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Помнится, в Грозном ещё раньше так сделали. Даже без ВАР.
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