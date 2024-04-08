Арсенал – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, сыграют Арсенал и Бавария в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

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Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ или Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Бавария

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Арсенал – Бавария

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