Гендиректор «Спартака» о задаче на сезон: «Победа в чемпионате»

В «Спартаке» обозначили задачу на сезон.

– Цель на сезон?

– Победа в чемпионате, – заявил генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .

Ранее московский клуб объявил о переходе нападающего Антона Заболотного. Контракт с 34-летним форвардом подписан на один сезон.

Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю»