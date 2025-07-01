Гендиректор «Спартака» о задаче на сезон: «Победа в чемпионате»
В «Спартаке» обозначили задачу на сезон.
– Цель на сезон?
– Победа в чемпионате, – заявил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Ранее московский клуб объявил о переходе нападающего Антона Заболотного. Контракт с 34-летним форвардом подписан на один сезон.
Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?949 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости