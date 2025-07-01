«МЮ» и «Аль-Наср» интересуются Фабианом Руисом. «ПСЖ» рассчитывает на хавбека, Энрике его ценит (Foot Mercato)

Несколько клубов проявляют интерес к Фабиану Руису.

Действующий контракт «ПСЖ» и испанского полузащитника рассчитан до 2027 года.

По информации Foot Mercato, хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср».

Однако отмечается, что французский клуб рассчитывает на испанца, которого очень ценит главный тренер Луис Энрике и который считается важным звеном основного состава.

В прошлом сезоне Фабиан Руис забил 4 гола и сделал 5 передач в 30 матчах Лиги 1.