Давиде Анчелотти о худшем моменте в «Реале»: «0:4 от «Барселоны» при Хави на «Бернабеу»

Давиде Анчелотти высказался о худшем моменте за время работы в «Реале».

«Думаю, что худший момент – это поражение 0:4 в класико от «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу » в первый сезон Хави », – сказал бывший ассистент главного тренера «Реала » Давиде Анчелотти .

Этот матч прошел 20 марта 2022 года. Тогда за каталонцев дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, по одному мячу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.