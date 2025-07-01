Давиде Анчелотти о худшем моменте в «Реале»: «0:4 от «Барселоны» при Хави на «Бернабеу»
Давиде Анчелотти высказался о худшем моменте за время работы в «Реале».
«Думаю, что худший момент – это поражение 0:4 в класико от «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» в первый сезон Хави», – сказал бывший ассистент главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти.
Этот матч прошел 20 марта 2022 года. Тогда за каталонцев дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, по одному мячу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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