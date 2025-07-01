В «Аль-Насре» обсуждали кандидатуру Мартинелли, «Баварии» вингер тоже интересен. «Арсенал» не собирается продавать игрока

Габриэл Мартинелли интересен «Баварии» и «Аль-Насру».

Как передает CBS Sports, «Арсенал» нацелен на приобретение игрока на левый фланг атаки, однако не намерен продавать Мартинелли.

Интерес к 24-летнему бразильцу проявляет «Бавария ». По данным источника, «Аль-Наср » обсуждал кандидатуру Мартинелли внутри клуба, но не делал официального предложения и в настоящее время не готовит его.

Источники, близкие к самому футболисту, утверждают, что он не рассматривает переезд в Саудовскую Аравию на данном этапе карьеры. Габриэл стремится попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Контракт Мартинелли с «Арсеналом » рассчитан до 2027 года и предусматривает опцию продления еще на год.

В минувшем сезоне АПЛ вингер сыграл в 33 матчах, забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь .