В «Аль-Насре» обсуждали кандидатуру Мартинелли, «Баварии» вингер тоже интересен. «Арсенал» не собирается продавать игрока
Габриэл Мартинелли интересен «Баварии» и «Аль-Насру».
Как передает CBS Sports, «Арсенал» нацелен на приобретение игрока на левый фланг атаки, однако не намерен продавать Мартинелли.
Интерес к 24-летнему бразильцу проявляет «Бавария». По данным источника, «Аль-Наср» обсуждал кандидатуру Мартинелли внутри клуба, но не делал официального предложения и в настоящее время не готовит его.
Источники, близкие к самому футболисту, утверждают, что он не рассматривает переезд в Саудовскую Аравию на данном этапе карьеры. Габриэл стремится попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.
Контракт Мартинелли с «Арсеналом» рассчитан до 2027 года и предусматривает опцию продления еще на год.
В минувшем сезоне АПЛ вингер сыграл в 33 матчах, забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBS Sports
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