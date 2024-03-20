Фигу о 90-минутных матчах: «Если любите футбол, вы будете его смотреть. Это спорт номер один, но мы должны внедрять инновации, создавать лояльность перед лицом других развлекательных платформ»

Луиш Фигу высказался о зрительском интересе к футболу.

– Вы смотрите много футбола?

– Да, я смотрю футбол. В основном я смотрю матчи команд, за которые играл, и некоторые интересные игры. Испанская, португальская, итальянская лиги... И турниры УЕФА.

– Вы тоже относитесь к тем, кто считает, что трудно смотреть 90-минутные матчи?

– Мы должны внедрять инновации и пытаться привлечь новых болельщиков, но футбол – это спорт номер один. Если вы любите футбол, вы будете его смотреть. Если вы болельщик какой-то команды, вы смотрите всю игру.

Действительно, если спросить болельщика «Райо» или «Алавеса», смотрят ли они 90 минут других матчей, они могут ответить «нет», но это не значит, что они не смотрят или не любят футбол. Сейчас задача состоит в том, чтобы создавать лояльность среди болельщиков и молодежи перед лицом других развлекательных платформ, – сказал бывший игрок «Барселоны» и « » .

Пике о футболе: «Это развлечение, он конкурирует и с Netflix, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Игра на 90 минут не так увлекательна. Это одна из причин создания Кингс Лиги»