Фигу о 90-минутных матчах: «Если любите футбол, вы будете его смотреть. Это спорт номер один, но мы должны внедрять инновации, создавать лояльность перед лицом других развлекательных платформ»

Теги Луиш Фигу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА телевидение ФИФА болельщики Алавес Райо Вальекано YouTube Netflix Спортивный маркетинг бизнес и маркетинг Футбол

Луиш Фигу высказался о зрительском интересе к футболу.

Вы смотрите много футбола?

– Да, я смотрю футбол. В основном я смотрю матчи команд, за которые играл, и некоторые интересные игры. Испанская, португальская, итальянская лиги... И турниры УЕФА.

Вы тоже относитесь к тем, кто считает, что трудно смотреть 90-минутные матчи?

– Мы должны внедрять инновации и пытаться привлечь новых болельщиков, но футбол – это спорт номер один. Если вы любите футбол, вы будете его смотреть. Если вы болельщик какой-то команды, вы смотрите всю игру.

Действительно, если спросить болельщика «Райо» или «Алавеса», смотрят ли они 90 минут других матчей, они могут ответить «нет», но это не значит, что они не смотрят или не любят футбол. Сейчас задача состоит в том, чтобы создавать лояльность среди болельщиков и молодежи перед лицом других развлекательных платформ, – сказал бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу.

Пике о футболе: «Это развлечение, он конкурирует и с Netflix, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Игра на 90 минут не так увлекательна. Это одна из причин создания Кингс Лиги»

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24 комментария
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Откуда это вообще пошло что 90 минут футбола тяжело смотреть .что за ярлык
+35
-3
+32
Хз ребята, мне иногда и 90 минут мало
+24
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+24
Ответ игрочишка всея руси
Откуда это вообще пошло что 90 минут футбола тяжело смотреть .что за ярлык
Для тиктокера это вообще космические цифры.
+22
-1
+21
Ответ игрочишка всея руси
Откуда это вообще пошло что 90 минут футбола тяжело смотреть .что за ярлык
Поколение зумеров, у которых продолжительность концентрации внимания трещит по швам к третьей минуте просмотра чего либо.
+19
-1
+18
Го сразу серию пенальти
+10
0
+10
Ответ damondiamond
Го сразу серию пенальти
Капитаны команд просто играют в подтрибунке в камень-ножницы-бумага, да по домам
+11
-1
+10
если ты смотришь интересный матч, то тебе и 120 минут мало. тот кто действительно любит этот спорт не нуждается ни в каких инновациях. посмотрите на правило нового офсайда или же на синие карточки), это разве инновации? это посмешище.
+7
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+7
Вся эта дурость которую несут Пике и Перес задолбала немного если честно. Пытаться прогнуться под ежесекундные тренды и тем более пытаться угодить подросткам из тик-тока это совершенно лютая дичь. В конце концов люди смотрели 90 минут на "футбол" Пике а значит адаптированы ко всему
+5
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матчи по 15 секунд и точка.
+3
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да чего уж там. сразу перед матчем бросить жребий, на кого выпадет победа ,тот и победил.!)
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Ответ игрочишка всея руси
Откуда это вообще пошло что 90 минут футбола тяжело смотреть .что за ярлык
Он все правильно сказал
Сейчас у молодых людей есть гораздо больше возможностей/платформ, где можно развлечь себя.
Работаю сам с молодёжью 16-25 лет и часто у них интересуюсь, как часто они смотрят футбол, как часто смотрят его целиком,
и бОльшая часть из них говорят именно про то, что смотреть его им скучно, хотя через одного с удовольствием в него играют.
Они выберут лучше посмотреть на твиче матч/турнир в фифа/кс/дота. Огромное множество контента развлекательного и в тч соревновательного сейчас присутствует в интернете, чего не было в наше время.
Поэтому я не совсем понимаю, откуда у более старшего поколения появилась мысль, что подрастающие люди будут с таким же воздыханием смотреть футбол, как и они в своё время?
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Ответ Экселлент
Хз ребята, мне иногда и 90 минут мало
Это правда.
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Ответ Roman
Капитаны команд просто играют в подтрибунке в камень-ножницы-бумага, да по домам
Главное в тиктоке ролик соответствующий выложить
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Если матч хороший, то и 120 минут мало. Как пример, воскресная сеча МЮ с "Ливерпулем".
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У кого проблемы с долгой концентрацией или свободным временем могут посмотреть хайлайты на ютубе.
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Отупление населения скоро и фильмы сократят ведь целых 90 минут и более и зритель забывает начало фильма.
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Не нужно уменьшать время, оставьте, как есть.
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Действительно, если спросить болельщика «Райо» или «Алавеса», смотрят ли они 90 минут других матчей, они могут ответить «нет»

Или если спросить Жерара Пике
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После Пике и фигу заговорил
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Какой-то набор клише и ничего конкретного.
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Или мы смотрим футбол, или мы смотрим что-то другое. Медиафутбол, тиктокфутбол, как угодно назовите.
Вы не выплесните ребенка вместе с водой!
В попытке перетянуть зрителя "с медиаплатформ" и т. п. потеряете зрителя футбола.
Инноваторы, далее непечатно.
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Ответ игрочишка всея руси
Откуда это вообще пошло что 90 минут футбола тяжело смотреть .что за ярлык
Тиктокеры жалуются. Для них любое видео свыше 15 сек - колоссальная нагрузка на мозг. Концентрация внимания - ноль
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Ответ privet100
Поколение зумеров, у которых продолжительность концентрации внимания трещит по швам к третьей минуте просмотра чего либо.
Пренебрежительное отношение к подрастающему поколению всегда было проблемой
Моему младшему брату 12, тик ток его интересует мало, как и 90 минут футбола
Но зато его интересует киберспорт и он может назвать мне фамилию почти каждого игрока каждой команды на каком-нибудь крупном турнире
Хватит уже принимать молодежь за дебилов и грести всех под одну гребенку
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