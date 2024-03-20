Фигу о 90-минутных матчах: «Если любите футбол, вы будете его смотреть. Это спорт номер один, но мы должны внедрять инновации, создавать лояльность перед лицом других развлекательных платформ»
Луиш Фигу высказался о зрительском интересе к футболу.
– Вы смотрите много футбола?
– Да, я смотрю футбол. В основном я смотрю матчи команд, за которые играл, и некоторые интересные игры. Испанская, португальская, итальянская лиги... И турниры УЕФА.
– Вы тоже относитесь к тем, кто считает, что трудно смотреть 90-минутные матчи?
– Мы должны внедрять инновации и пытаться привлечь новых болельщиков, но футбол – это спорт номер один. Если вы любите футбол, вы будете его смотреть. Если вы болельщик какой-то команды, вы смотрите всю игру.
Действительно, если спросить болельщика «Райо» или «Алавеса», смотрят ли они 90 минут других матчей, они могут ответить «нет», но это не значит, что они не смотрят или не любят футбол. Сейчас задача состоит в том, чтобы создавать лояльность среди болельщиков и молодежи перед лицом других развлекательных платформ, – сказал бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу.
Пике о футболе: «Это развлечение, он конкурирует и с Netflix, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Игра на 90 минут не так увлекательна. Это одна из причин создания Кингс Лиги»
Сейчас у молодых людей есть гораздо больше возможностей/платформ, где можно развлечь себя.
Работаю сам с молодёжью 16-25 лет и часто у них интересуюсь, как часто они смотрят футбол, как часто смотрят его целиком,
и бОльшая часть из них говорят именно про то, что смотреть его им скучно, хотя через одного с удовольствием в него играют.
Они выберут лучше посмотреть на твиче матч/турнир в фифа/кс/дота. Огромное множество контента развлекательного и в тч соревновательного сейчас присутствует в интернете, чего не было в наше время.
Поэтому я не совсем понимаю, откуда у более старшего поколения появилась мысль, что подрастающие люди будут с таким же воздыханием смотреть футбол, как и они в своё время?
Или если спросить Жерара Пике
Вы не выплесните ребенка вместе с водой!
В попытке перетянуть зрителя "с медиаплатформ" и т. п. потеряете зрителя футбола.
Инноваторы, далее непечатно.
Моему младшему брату 12, тик ток его интересует мало, как и 90 минут футбола
Но зато его интересует киберспорт и он может назвать мне фамилию почти каждого игрока каждой команды на каком-нибудь крупном турнире
Хватит уже принимать молодежь за дебилов и грести всех под одну гребенку