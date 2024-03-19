Куртуа порвал мениск на тренировке «Реала» и может пропустить остаток чемпионата. Вратарь, не игравший с лета, плакал после травмы

Тибо Куртуа получил новую травму.

«Реал» сообщил, что после сегодняшней тренировки у голкипера диагностирован разрыв внутреннего мениска в правом колене.

Marca отмечает, что бельгиец уходил с занятия в слезах. Утверждается, что в текущем сезоне он за клуб уже не сыграет.

Журналист The Athletic Марио Кортегана пишет, что футболист пропустит около 6-7 недель.

Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную. Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.

Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.