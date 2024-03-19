Куртуа порвал мениск на тренировке «Реала» и может пропустить остаток чемпионата. Вратарь, не игравший с лета, плакал после травмы

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Тибо Куртуа Здоровье Футбол

Тибо Куртуа получил новую травму.

«Реал» сообщил, что после сегодняшней тренировки у голкипера диагностирован разрыв внутреннего мениска в правом колене.

Marca отмечает, что бельгиец уходил с занятия в слезах. Утверждается, что в текущем сезоне он за клуб уже не сыграет.

Журналист The Athletic Марио Кортегана пишет, что футболист пропустит около 6-7 недель.

Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную. Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.

Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

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83 комментария
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Тедеско шамана нанял, походу
+147
-5
+142
Я же вам говорил, что гол Антони в ворота Ливерпуля это не к лучшему... После его гола на следующий день такие новости: Путин снова избран президентом РФ, Василий Уткин покинул этот мир, Куртуа выбыл до конца сезона и тд

Рэмзи 2.0 какой то...
+138
-38
+100
Есть Лунин. Не подводит в последнее время.
+91
-11
+80
Ответ Kex
Тут больше вопросы к ударам.. Несомненно есть у него хорошие сейвы, но боюсь что при первом серьезном сопернике покажутся все проблемы
Это при каком? А весь сезон он с кем играет? С андердогами только?
+71
-9
+62
Он 100% пропустит остаток. От 2 месяцев дают, учитывая, что Тибо должен был быть в заявке уже в матче с Атлетиком. Теперь все в руках Лунина! А Куртуа здоровья! Весь сезон в лазарете это катастрофа для любого игрока
+22
-2
+20
Лунин надёжен и заслужил доиграть в основе.
Арисабалага вернётся в Челси на место Поччетино
+25
-7
+18
Ответ Alexandr Bychkov
Тедеско шамана нанял, походу
Зарему?
+16
-4
+12
Лунин хорошо в воротах стоит, на Куртуа в этом сезоне уже особо и не рассчитывали
А так все равно обидно конечно, что снова травма
+13
-2
+11
Ответ Kex
Тут больше вопросы к ударам.. Несомненно есть у него хорошие сейвы, но боюсь что при первом серьезном сопернике покажутся все проблемы
Вы вообще матчи Реала смотрите? Какие вопросы к ударам? Он прямо сейчас вообще ничем пиковому Куртуа не уступает.

Как же печально, что люди оценивают игроков только по новостям в спортивных ресурсах. Про Лунина не пишут, вот и результат.
+18
-9
+9
Да что за день-то сегодня такой! Что за проклятие!
Здоровья Тибо! Вся надежда на Андрея!
+16
-8
+8
Блин, ну как же так... Лунин затащит, но как же обидно за Куртуа...((
+8
-2
+6
В статье не указано, но это с травмой крестов не связано - колено другое, кресты были на левом. Просто уточняю на всякий.
Вышло, конечно, максимально неприятно. Сезон для Тибо окончен, не начавшись. Но ложкой мёда можно считать то, что Лунин разыгрался и стоит в рамке очень хорошо. А теперь у него пропадёт и беспокойство, что его в любой момент на финишной прямой сезона могли заменить на восстановившегося Куртуа. По идее, должно тоже позитивно сказаться на настрое Андрея.
+7
-1
+6
Ответ Kex
Тут больше вопросы к ударам.. Несомненно есть у него хорошие сейвы, но боюсь что при первом серьезном сопернике покажутся все проблемы
Да у него стандартные рабочие сейвы. Он не может быть номером один, это смешно
+12
-6
+6
Ответ Отец Абду
Я же вам говорил, что гол Антони в ворота Ливерпуля это не к лучшему... После его гола на следующий день такие новости: Путин снова избран президентом РФ, Василий Уткин покинул этот мир, Куртуа выбыл до конца сезона и тд Рэмзи 2.0 какой то...
Путина выбрали еще до гола Антони. Даже до перехода Антони в МЮ.
+7
-2
+5
Ответ Gelious
Да у него стандартные рабочие сейвы. Он не может быть номером один, это смешно
То-то он по статистическим показателям второй голкипер в Топ-5 лиг. За рабочие сейвы, понятно.
+7
-2
+5
Здоровье Куртуа. Лунину успешных матчей) в
+5
-1
+4
Уже официально заявили что пропустит 6 недель,сезон окончен для Тибо...Жаль его...
+5
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+3
Ответ Саша Хасиатулин
Путина выбрали еще до гола Антони. Даже до перехода Антони в МЮ.
Можно даже сказать - до рождения Антони
+4
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Вот щас точно не сыграет на Евро
+3
-1
+2
это жесть...(((
надеюсь,лунин не подведкт в решающей части сезона
+2
0
+2
Походу, Лунин до конца сезона стабильно основной
+2
0
+2
Ответ Proper Chels
Прямо не связано, косвенно вполне. После травм крестов связки рвутся на обеих ногах только так.
Мениск - не связка. Но да, косвенно могли и перенесённые кресты повлиять, не спорю. Я просто уточнил, что это травма другого колена.
+3
-1
+2
Жесть. Для такого амбициозного и классного кипера просто беда.
+2
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Пусть нормально восстанавливается, позвонит Нойеру и пару советов получит. Андрюхе удачи, не подкачай!
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0
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Весьма переоцененный вратарь, который играет ногами как вратарь прошлого, плохо складывается, наверняка рекордсмен среди топ вратарей по количеству пропущенных в очко или под рукой.
За счет роста хорошо тащит тяжелые мячи с дальней и средней дистанции. Ну и выходы один на один справедливости ради.
1 великий сезон, пару хороших, не более.

Помню когда Моур сделал его основным и отправил Чеха на банку. Где-то через пол года словил себя на мысли, насколько же носатый уступает праймовому Чеху. Когда ушел - был рад, токсик разлагал команду не хуже Лукаку.

У Пепа играл был Лунин всегда. У Клоппа скорее всего тоже.
+6
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+1
Ответ Отец Абду
Я же вам говорил, что гол Антони в ворота Ливерпуля это не к лучшему... После его гола на следующий день такие новости: Путин снова избран президентом РФ, Василий Уткин покинул этот мир, Куртуа выбыл до конца сезона и тд Рэмзи 2.0 какой то...
Вот оно как всё закрутилось!
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Ответ Ashot Rager
Вы вообще матчи Реала смотрите? Какие вопросы к ударам? Он прямо сейчас вообще ничем пиковому Куртуа не уступает. Как же печально, что люди оценивают игроков только по новостям в спортивных ресурсах. Про Лунина не пишут, вот и результат.
Не знаю, какой Реал смотрите вы, но Лунин даже рядом с Куртуа не стоит. Он молодец, нормально справляется с базовыми ударами, где-то ему везёт, но выдающихся сейвов у него нет, плюс плохая игра ногами (да-да, я в курсе, что один вынос удачно прилетел на Феде в последнем матче) и косяки почти в каждом матче. Разве что в первой игре с Лейпцигом он сыграл круто, но и там до уровня Куртуа было далеко.
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Ответ Анри Карлайл
Это при каком? А весь сезон он с кем играет? С андердогами только?
Нет, играет с топами например с Атлетико 4 пустил
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Жесть, просто проклятие. Здоровья Тибо!
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Очень жаль.
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