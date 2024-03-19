Куртуа порвал мениск на тренировке «Реала» и может пропустить остаток чемпионата. Вратарь, не игравший с лета, плакал после травмы
Тибо Куртуа получил новую травму.
«Реал» сообщил, что после сегодняшней тренировки у голкипера диагностирован разрыв внутреннего мениска в правом колене.
Marca отмечает, что бельгиец уходил с занятия в слезах. Утверждается, что в текущем сезоне он за клуб уже не сыграет.
Журналист The Athletic Марио Кортегана пишет, что футболист пропустит около 6-7 недель.
Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную. Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.
Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.
Рэмзи 2.0 какой то...
Арисабалага вернётся в Челси на место Поччетино
А так все равно обидно конечно, что снова травма
Как же печально, что люди оценивают игроков только по новостям в спортивных ресурсах. Про Лунина не пишут, вот и результат.
Здоровья Тибо! Вся надежда на Андрея!
Вышло, конечно, максимально неприятно. Сезон для Тибо окончен, не начавшись. Но ложкой мёда можно считать то, что Лунин разыгрался и стоит в рамке очень хорошо. А теперь у него пропадёт и беспокойство, что его в любой момент на финишной прямой сезона могли заменить на восстановившегося Куртуа. По идее, должно тоже позитивно сказаться на настрое Андрея.
надеюсь,лунин не подведкт в решающей части сезона
За счет роста хорошо тащит тяжелые мячи с дальней и средней дистанции. Ну и выходы один на один справедливости ради.
1 великий сезон, пару хороших, не более.
Помню когда Моур сделал его основным и отправил Чеха на банку. Где-то через пол года словил себя на мысли, насколько же носатый уступает праймовому Чеху. Когда ушел - был рад, токсик разлагал команду не хуже Лукаку.
У Пепа играл был Лунин всегда. У Клоппа скорее всего тоже.