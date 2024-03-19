Сперцян интересен «Жироне». С окружением хавбека «Краснодара» связывались в январе («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян может перейти в чемпионат Испании летом.

По информации «РБ Спорт», полузащитником « » интересуется « ». Сообщается, что клуб активно изучает игру и связывался с окружением игрока в январе.

При этом отмечается, что агентство RP, с которым сотрудничает Сперцян, заинтересовано в том, чтобы Эдуард продолжил карьеру в Италии. Напомним, зимой появилась информация об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне на счету сперцяна 8 голов и 2 ассиста в 19 матчах за «Краснодар» в Мир . Его подробная статистика доступна здесь.