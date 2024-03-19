Сперцян интересен «Жироне». С окружением хавбека «Краснодара» связывались в январе («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Краснодар Жирона Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может перейти в чемпионат Испании летом.

По информации «РБ Спорт», полузащитником «Краснодара» интересуется «Жирона». Сообщается, что клуб активно изучает игру Сперцяна и связывался с окружением игрока в январе.

При этом отмечается, что агентство RP, с которым сотрудничает Сперцян, заинтересовано в том, чтобы Эдуард продолжил карьеру в Италии. Напомним, зимой появилась информация об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне на счету сперцяна 8 голов и 2 ассиста в 19 матчах за «Краснодар» в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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28 комментариев
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Если покажет себя в Жироне, то перспективы откроются серьезные. Команда в атакующий футбол играет. И с City Football Group связана))
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хорошо когда интересуются
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+11
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
По таланту там примерно одно и то же. Просто у Эдуарда характер более наглый и пробивной. А это очень важно.
+16
-5
+11
Ответ Fox Pyromaniac
Не знаю, почему минусуют, ведь это вполне резонный вопрос. Подобный трансфер может создать напряжённую атмосферу в команде. Вряд ли это кому-то нужно.
А что, разве армяне имеют проблемы с этими славянами?
+9
-2
+7
А Довбик и Цыганков против не будут?
+18
-12
+6
Переходить и долго не думать
+10
-5
+5
Ответ Aleksey Yashin
А Довбик и Цыганков против не будут?
Не знаю, почему минусуют, ведь это вполне резонный вопрос. Подобный трансфер может создать напряжённую атмосферу в команде. Вряд ли это кому-то нужно.
+9
-4
+5
Ответ Мишаня Кашников
Комментарий скрыт
В Ставрополе родился, рос, учился в Краснодаре. Кроме как в России не играл нигде. Свой он, отечественный более чем. То что выбрал играть за Армению при наличии такой возможности, так это по причинам всем известным, всё ради карьеры.
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Ответ Russel
Довбика удар хватит от такой новости. Будет здороваться?
Главное, чтобы тебя не хватило от желчи и злобы
+3
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Поиграют в ЛЧ в след сезоне и команда сдуется ..вернется на свое место в таблице и по игре и результату
+2
0
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Ответ Боевой Пчеловод
хорошо когда интересуются
Или просто пишут, что интересуются.
+2
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+2
Ответ Balt
В Ставрополе родился, рос, учился в Краснодаре. Кроме как в России не играл нигде. Свой он, отечественный более чем. То что выбрал играть за Армению при наличии такой возможности, так это по причинам всем известным, всё ради карьеры.
Так у них президент карьеру в основном тоже в России строил - и ничего))
+1
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Сперцян постарше Захаряна. Смотрел его в матчах за Армению к отбору на Евро. Особо ничего не показал. Плюс у Сперцяна есть небольшой опыт игр в еврокубках и с серьезными соперниками. Так, что всякие сравнения не в счет. Все индивидуально и зависит от разных факторов. Тем не менее нравятся и Сперцян и Захарян, и хочется, чтобы и у первого получилось в Европе.
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Ответ che kaif
А у второго что уже получилось😅ну да 1 гол в 30 играх. Смолов вообще там Пеле в лалиге был и барсе и реалу грузанул
Вот, к сожалению, только им и грузанул, в остальном же стабильности не было, голов мало, взаимодействий тоже. Тот же захарян хоть молодой, наберет ещё.
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У - уровень. Ну хоть Ла лига, а не первенство Буркина-Фасо))
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Ответ Fox Pyromaniac
Не знаю, почему минусуют, ведь это вполне резонный вопрос. Подобный трансфер может создать напряжённую атмосферу в команде. Вряд ли это кому-то нужно.
Минусуют, потому что несут хрень.
Каким образом армянин испортит атмосферу для украинцев?
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Ответ заблокированному пользователю
Оттуда в Сити)
Добро пожаловать)))
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Ответ che kaif
А у второго что уже получилось😅ну да 1 гол в 30 играх. Смолов вообще там Пеле в лалиге был и барсе и реалу грузанул
я написал, чтобы у Сперцяна тоже получилось в Европе, имея в виду, чтобы состоялся трансфер. Че не понятно-то?
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Там два фашика по политической повестке играют. Оно ему надо к этому мьюсору идти. Тем более они вылетят в сегунду в след сезоне
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Если тренер остается на следующий сезон, то отличный вариант старта
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в след сезоне легко может за выживание бороться, я в такое дно не пошел...
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Довбика удар хватит от такой новости. Будет здороваться?
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Оттуда в Сити)
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