Месси из-за травмы бедра не вызван в сборную Аргентины на мартовские матчи
Лионеля Месси не вызвали в сборную Аргентины.
В твиттере национальной команды сообщается, что капитан не сможет поучаствовать в ближайших товарищеских матчах из-за «незначительной травмы задней поверхности правого бедра».
Сборная Аргентины встретится с Сальвадором и Коста-Рикой. Игры пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.
Со статистикой Месси, выступающего за «Интер Майами», можно ознакомиться здесь.
Месси — травма задней поверхности правого бедра.
Просто беда с правыми бёдрами у аргентинских кудесников.