Месси из-за травмы бедра не вызван в сборную Аргентины на мартовские матчи

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Сборная Коста-Рики по футболу сборная Сальвадора товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Здоровье Футбол

Лионеля Месси не вызвали в сборную Аргентины.

В твиттере национальной команды сообщается, что капитан не сможет поучаствовать в ближайших товарищеских матчах из-за «незначительной травмы задней поверхности правого бедра».

Сборная Аргентины встретится с Сальвадором и Коста-Рикой. Игры пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.

Со статистикой Месси, выступающего за «Интер Майами», можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев
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здоровья легенде
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Месси лучший игрок в истории футбола это факт!
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Дибала — растяжение мышц правого бедра.
Месси — травма задней поверхности правого бедра.

Просто беда с правыми бёдрами у аргентинских кудесников.
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Роналду бы даже на костылях замыкал в пустые
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Отдыхай гений футбола!! ты все сделал для Барселоны, для родной Аргентины!
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Ответ PatrickShapka2
Что-то в последнее время стал часто травмироваться. Думаю, Месси немного передохнуть нужно от футбола, восстановиться. Не хочется, чтобы он угробил свое здоровье под конец карьеры.
вот как раз из-за большого количества отдыха у Месси такое количество травм. про игровой тонус слышал что-нибудь? он реально подзабил на футбол после КМ. хотя хочет сыграть на КА. не понимаю ход его действий
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Ответ VERBLYUD
Мог укрепить свой рекорд по голам за Южноамериканские сборные, чтобы Неймар не побил его в будущем.
Месси играет на команду, а не на рекорды:)
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Ответ Александр Северный
вот как раз из-за большого количества отдыха у Месси такое количество травм. про игровой тонус слышал что-нибудь? он реально подзабил на футбол после КМ. хотя хочет сыграть на КА. не понимаю ход его действий
У него такое кол-во травм, я думаю, потому что недолечил колено, и теперь отзывается. Может быть, из-за отдыха, но у него и до этого были проблемы с коленом/бедром, если не ошибаюсь. До этого тоже, бывало, часто отдыхал, но травм не было.
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Ответ Ростов-на-Дону
Не, ну, какая травма?! Ведь крови не было!
выплыл?
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Ответ Н.Ф.
Дибала — растяжение мышц правого бедра. Месси — травма задней поверхности правого бедра. Просто беда с правыми бёдрами у аргентинских кудесников.
Задняя поверхность бедра -это типичная травма, скорее несколько удивляет, что правая у Месси, чаще рвется та, что более активна. Три недели и заживет.
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Ответ Пацанчик реальный
Ну да,не при чем,просто со всей своей командой валялся,как будто их снайпер с СВД подстрелил,а так ничего!👌👌
Как всегда вижу , у хейтеров Месси 24/7 горит joпа
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Ответ Пацанчик реальный
Ну во-первых я мужского рода,в отличии от тебя,во-вторых я не болею ни за Реал,ни за Роналду,в-третьих ты рИчажный и этим все сказано!хахахахахахахахх ричажная любительница симуляций
Малышка успокойся уже
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Ответ Пацанчик реальный
Хахаххах,рИчажный,который болеет за Барселону,говорит о симуляции,я сейчас оборжусь!хахахахахахахахахаха!давай,не скучай РИЧАЖНЫЙ!👋
Фанатка который болеет за рональду, и говорит про симуляции...вот ты рИально 🤡
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Ответ Пацанчик реальный
https://youtu.be/-1W5lh8-9Ls?si=arxcig8Lq64cRLpS Там месю и всю его команду одна бутылка может убить,хахахахахаха
Бутылка с водой так то, попадёт рональду и тебе, вы месяцев три будете валятся
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Ответ Цель в цель
не нервничай мой хороший.
можно уточнить по кой мне нервничать из-за малолетних неадкватоа?
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Классную отмазку придумали чтобы этот полутрометровый балласт не вызывать 🤣🤣
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Месси это феномен!
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Пожалел Криштибоев. И так времена тяжёлые для них
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Модератор фанатка??? Хватит удалять коммент... приятного просмотра https://youtube.com/shorts/T3uK0GYhMT0?si=7M0wzQMOQ9RUtscR
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Здоровья единственному G.O.A.T. у
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Что-то в последнее время стал часто травмироваться. Думаю, Месси немного передохнуть нужно от футбола, восстановиться. Не хочется, чтобы он угробил свое здоровье под конец карьеры.
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Ответ Alexshara
1) нет не лучший 2) вообще не факт так как нет объективных показателей для выбора лучшего 3) не отвечай, новозаоегившийся
не нервничай мой хороший.
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Ответ Alexshara
1) нет не лучший 2) вообще не факт так как нет объективных показателей для выбора лучшего 3) не отвечай, новозаоегившийся
Так ты тоже для кого-то раньше был новеньким
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Ответ Alexshara
можно уточнить по кой мне нервничать из-за малолетних неадкватоа?
спроси у них ,мой хороший. я не по курсам.
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он же "немного устал" по словам одного искперда со спортса, так значит совсем не немного?🤣
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жалко кришнаитов))))
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Ответ Пацанчик реальный
https://youtu.be/-1W5lh8-9Ls?si=arxcig8Lq64cRLpS Там месю и всю его команду одна бутылка может убить,хахахахахаха
Он-то сам тут причем? Лишь бы набросить, без всякого смысла.
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Ответ Пацанчик реальный
Ну да,не при чем,просто со всей своей командой валялся,как будто их снайпер с СВД подстрелил,а так ничего!👌👌
Месси валялся?? Глаза протрите что ли, у вас глюки наяву.
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