Месси из-за травмы бедра не вызван в сборную Аргентины на мартовские матчи

Лионеля Месси не вызвали в сборную Аргентины.

В твиттере национальной команды сообщается, что капитан не сможет поучаствовать в ближайших товарищеских матчах из-за «незначительной травмы задней поверхности правого бедра».

встретится с и . Игры пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.

Со статистикой , выступающего за « », можно ознакомиться здесь.