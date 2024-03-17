Месси не сыграет в товарищеских матчах с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечной травмы

Лионель Месси не сыграет в ближайших товарищеских матчах за сборную Аргентины.

Форвард « » проходит лечение мышечной травмы и не примет участия в играх с и , которые пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.

Пока неясно, будет ли находиться в расположении национальной команды во время сбора или останется во Флориде.

Накануне нападающий пропустил матч с «Ди Си Юнайтед» (3:1).