Месси не сыграет в товарищеских матчах с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечной травмы
Лионель Месси не сыграет в ближайших товарищеских матчах за сборную Аргентины.
Форвард «Интер Майами» проходит лечение мышечной травмы и не примет участия в играх с Сальвадором и Коста-Рикой, которые пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.
Пока неясно, будет ли Месси находиться в расположении национальной команды во время сбора или останется во Флориде.
Накануне нападающий пропустил матч МЛС с «Ди Си Юнайтед» (3:1).