Месси не сыграет в товарищеских матчах с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечной травмы

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Сборная Коста-Рики по футболу сборная Сальвадора товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

Лионель Месси не сыграет в ближайших товарищеских матчах за сборную Аргентины.

Форвард «Интер Майами» проходит лечение мышечной травмы и не примет участия в играх с Сальвадором и Коста-Рикой, которые пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.

Пока неясно, будет ли Месси находиться в расположении национальной команды во время сбора или останется во Флориде.

Накануне нападающий пропустил матч МЛС с «Ди Си Юнайтед» (3:1).

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18 комментариев
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Эх, был бы Роналду на месте Месси кровь из носу играл бы, чтобы набить себе стату за счёт карликовых команд🤣🤣🤣
+23
-15
+8
Ответ Эркинбек Апаканов
Он недавно из-за травмы не сыграл против Интер Майами, хотя мог набить там стату.
Набить стату в клубном товарняке?))
+13
-7
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
Он недавно из-за травмы не сыграл против Интер Майами, хотя мог набить там стату.
в клубном товарняке нельзя набить стату
+8
-2
+6
Ответ Асхат Мусин
Эх, был бы Роналду на месте Месси кровь из носу играл бы, чтобы набить себе стату за счёт карликовых команд🤣🤣🤣
Он недавно из-за травмы не сыграл против Интер Майами, хотя мог набить там стату.
+15
-13
+2
Ответ Даниил Отавин
Да там оба любят в сборной на карликах стату шакалить
У Месси больше голов топ-50 сборным мира, у кринжа больше голов сборной с 70 по 203е место:))
+6
-4
+2
Выздоравливай, Чемпион!
+2
-1
+1
Ответ Александр Северный
))) я же писал, что получилось как в прошлом сезоне. говорили про не значительную травму, а лечили почти месяц не пойми отчего. правильно, зачем готовиться к предстоящему КА, когда можно вот так халатно относиться к своей физической форме. ну ничего, с женушкой и Суаресом будут тусить эти две недели по всем забегаловкам Майами.потом обратно стукнут, и опять на месяц в лазарет.
Да я смотрю, у тя конкретно подгорает точка джи... да ты сходи к врачу что ли, или парня завиди что бы ночью тебя утешал
+4
-3
+1
Ответ Александр Северный
))) я же писал, что получилось как в прошлом сезоне. говорили про не значительную травму, а лечили почти месяц не пойми отчего. правильно, зачем готовиться к предстоящему КА, когда можно вот так халатно относиться к своей физической форме. ну ничего, с женушкой и Суаресом будут тусить эти две недели по всем забегаловкам Майами.потом обратно стукнут, и опять на месяц в лазарет.
Раскидал по фактам, но фанаты Лео щас поставят минусы. Похоже, им нравится, что кумир пропускает так много матчей.
+3
-2
+1
И правильно, Лео нужно готовиться к Копе и Олимпиаде
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Ответ Геннадий Тимченко
А сколько голов Месси забил в официальных матчах "нормальным сборным" - Бразилии, например ❓🤔
Вроде 5
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ага, именно поэтому Роналду не вышел против Майами, что бы оформить им как минимум хет-трик
Тут уже 10 раз сказали, что стата в клубном товарняке не считается
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